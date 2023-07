Hasta 30 pacientes a la espera de cama en el servicio de Urgencias del Álvaro Cunqueiro

El servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro vivió esta semana una jornada de sobrecarga asistencial al llegar a acumular en sus dependencias hasta 30 pacientes a la espera de cama, una situación que para los profesionales viene derivada por el cierre de diversas plantas de hospitalización en el centro sanitario, medida que suele adoptarse durante la época estival por parte de la Dirección Asistencial del hospital.

En la jornada de ayer, el servicio de Urgencias amaneció con una treintena de pacientes a la espera de la orden de ingreso para subir a la planta de hospitalización correspondiente y no fue hasta media mañana cuando empezaron a asignarse algunas camas. Los profesionales criticaron que “este problema viene derivado del cierre de camas y que no valoran que la población que abarcamos en este hospital es mucha. Si llegas a primera hora de la mañana y te encuentras tal cantidad de pacientes esperando por una cama y todavía no han empezado a entrar los pacientes de la nueva jornada, es que no tienes en dónde ubicarlos, porque hasta que no se den nuevas altas, siguen acumulándose”.

Este problema viene derivado del cierre de camas

En este sentido, desde el servicio de Urgencias del hospital vigués indicaron que “si hubiese más habitaciones disponibles, esta situación no se daría”. Asimismo, los sanitarios explicaron que gran parte de los pacientes que estaban de mañana a la espera de subir a planta, seguramente no ingresarían hasta la tarde, ya que aunque la cama estuviera asignada, todavía sería necesario esperar a que el servicio de limpieza terminara y estando próximo el reparto de las comidas, probablemente los turnos de mañana y de tarde se solaparían.

Los profesionales denunciaron que a lo largo de este verano se han registrado demoras en los ingresos de hasta 24 horas, e incluso superado este tiempo de espera, y aseguraron que esta situación ya fue trasladada en su momento a los mandos superiores, recibiendo por respuesta que “la situación estaba controlada”, algo que los propios sanitarios niegan haciendo referencia a la sobrecarga asistencial vivida en estas últimas jornadas en el servicio del centro hospitalario de Vigo.

No solo es la carga de trabajo que asumimos, sino que tampoco podemos ofrecer una atención de calidad

Entre el elevado volumen de pacientes que ha entrado por Urgencias del Álvaro Cunqueiro estos días la patología ha sido de lo más variada y los sanitarios señalaron que, “al final, con esta situación, ya no solo es la carga de trabajo que asumimos, sino que tampoco podemos ofrecer una atención de calidad, porque se cierran camas y el servicio de Urgencias no se refuerza”. A este respecto, reprobaron también los tipos de contratos que se están ofreciendo en la actualidad, “llamando a muchos con media hora de antelación”.

Desde el Sergas se indicó que la actividad asistencial en el servicio se vio “condicionada” por el puente con motivo de la celebración de Santiago Apóstol, de manera que, según aseguraron, “el número de urgencias fue muy superior a un día normal”. Asimismo, negaron que hubiera problemas en los ingresos afirmando a última hora de la mañana que había sido “una situación totalmente puntual, no debida al cierre de camas. Amanecimos con 30 pacientes en Urgencias, pero están todos ubicados”.