Ni los propios vecinos dan crédito ante esta singularidad. Los datos de las últimas elecciones han reflejado una realidad desconocida para muchos de ellos. El espacio que ocupa la parroquia de San Xoán do Monte no se ha teñido del predominante color rojo o incluso de azul, como sí lo han hecho el resto. En su caso, ha sido el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) el que se ha adueñado de esa pequeña parte del mapa. La formación ha conseguido un total de 215 votos, situándose por delante de Sumar, con 176; PSOE, con 166; y PP con 155.

San Xoán do Monte es una parroquia eclesiástica, de reducidas dimensiones, perteneciente al ayuntamiento de Vigo. Es una zona que va desde la calle Aragón hasta Vista do Mar, pasando por la calle Cantabria.

Los vecinos se han mostrado incrédulos cuando supieron cual había salido como la 1ª fuerza en su parroquia, como es el caso de Pablo Pérez: “No tenía ni idea de que tanta gente lo había votado”, confiesa. Incluso había algunos que no tenían ningún tipo de noción sobre la existencia de dicho partido. “¿Qué partido es ese?”, ¿Son los animalistas?” son algunas de las preguntas más repetidas. “Pero si esta villa es muy del PSOE”, resalta Carmen Montero. Sin embargo, las siglas que han conquistado casi todo el conjunto del mapa vigués, son actualmente la 3ª fuerza más votada en San Xoán do Monte, con 166 votos.

Ante esta situación surgen dos cuestiones: la primera es referida a los votantes, ¿dónde se encuentran los 215 vecinos que han echado la papeleta en favor de PACMA? Y la segunda incógnita es: ¿Qué razones los ha motivado a votar a a este partido en concreto?

Para muchos de ellos el motivo está claro: los animales. Así lo ratificó la joven Lúa González que, a pesar de no tener la edad permitida para votar, sabe que lo que ha incentivado a su abuela María Mercedes a echar la papeleta en favor al partido animalista ha sido su “amor incondicional” hacía los animales. “Seguramente se deba a la gran cantidad de mascotas que hay en el barrio”, comentaban Carmen y Loli Fernández junto a Mila Grandal y Julia Díaz. “Todas las casas tienen alguna. Si no tienen gatos tienen perros o incluso las dos”, respalda Índigo. Él y su compañero Edgar Pérez votaron a PACMA durante su juventud. “A los 18 años no me convencía el resto de partidos y veía que ellos siempre conseguían introducir alguna ley a favor de los animales”, dice Pérez. “Una vez creces, te informas más. Empiezas a querer otras cosas”, continúa.

Este fenómeno no refleja la realidad del conjunto vigués, siendo el PSOE el líder indiscutible en la ciudad olívica, se trata de un hecho residual, pero a la vez genera expectación ya que se trata de un partido que aparentemente muestra altas probabilidades de desaparecer en Vigo –en las elecciones municipales no se contó con su papeleta -, llegando a alcanzar únicamente 1% de votos en algunos puntos como Navia o Matamá.

No cabe duda que lo sucedido el pasado domingo en San Xoán do Monte es una de las mayores singularidades electorales vistas en la ciudad.