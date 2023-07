Dos jóvenes denuncian que las drogaron con sustancias en sus bebidas en Redondela

Dos jóvenes han denunciado en redes sociales que las drogaron echándoles sustancias en las bebidas, hechos independientes ocurridos en dos fines de semana distintos en el municipio de Redondela. En ambos casos, según las publicaciones realizadas por las afectadas en sus perfiles públicos de Twitter, ellas mismas se realizaron pruebas en las que, afirman, dieron positivo en benzodiacepinas y una a mayores también en anfetaminas. Las afectadas relatan que ya pusieron los hechos en conocimiento de la Policía. Fuentes municipales del Concello de Redondela confirmaron que han tenido conocimiento de las denuncias de estas jóvenes y, tras precisar que el esclarecimiento de lo sucedido corresponde a la investigación policial, indicaron que están prestando su total colaboración activándose “desde el primer momento” el protocolo, dado que la Policía Local de dicho municipio cuenta con un agente específico para el seguimiento de los casos de violencia de género. Mientras, en la Policía Nacional de Vigo hay al menos una denuncia aunque, tras las gestiones realizadas, las fuentes consultadas señalan que inicialmente no hay indicios del delito denunciado.

La primera de las jóvenes dio a conocer su caso la noche del domingo 16 de julio. “Ayer en Redondela me drogaron, no me acuerdo de absolutamente nada, me hice hoy una prueba de drogas y di positivo en benzodiacepin[as], anfetaminas... “, comenzó relatando en Twitter esta chica, que denunció que, además, sufrió el robo de su teléfono móvil, un Iphone blanco modelo Pro Max que llevaba con una “funda transparente”. “Andad con cuidado y si alguien sabe algo, cualquier detalle, que me hable”, pidió, concretando en el hilo publicado que aquella misma tarde ya había ido a la Policía y al día siguiente iba a volver. “Cualquier detalle es necesario”, insistió. Dos días después, el martes 18 de julio, comunicó en la misma red social que iba a seguir “el protocolo de sumisión química”, mostrando su agradecimiento por los mensajes de apoyo y de difusión de lo ocurrido.

ayer en Redondela me drogaron, no me acuerdo de absolutamente nada, me hice hoy una prueba de drogas y di positivo en benzodiacepin, anfetaminas… y me robaron el teléfono, un iPhone 12 pro max blanco con funda transparente, andad con cuidado y si alguien sabe algo que me hablexf — raq (@raq_castellano) 16 de julio de 2023

Un segundo caso

Y justo una semana después, otra joven acaba de relatar en Twitter haber sufrido una situación idéntica este fin de semana –el sábado– en una céntrica discoteca también de Redondela. “Me drogaron, me echaron bzo [benzodiacepina] en la copa, la cual no solté en ningún momento y estuve todo el rato acompañada por mis amigos”, afirma. “De un momento a otro me empecé a encontrar desorientada, me fallaba la vista y no recuerdo nada de lo que me pasó”, agrega. “Solo me acuerdo de estar bailando y de repente caerme y quedarme inconsciente [...] Si alguien vio algo raro por favor habladme”.

Este sábado en Diva me drogaron, me echaron bzo en la copa, la cuál no la solté en ningún momento y estuve todo el rato acompañada por mis amigos, de un momento a otro me empecé a encontrar desorientada, me fallaba la vista y no recuerdo nada de lo que me pasó en Diva, — Lupita (@ssofiaagt) 24 de julio de 2023

“Es el segundo fin de semana consecutivo que pasa esto en Redondela. Estoy tranquila porque sé que podía ser mucho peor mi situación, gracias a dios mis amigos no se separaron de mí en ningún momento y no me pasó nada más allá”, continúa el relato de esta mujer, que cuenta que, según pudo saber, “vieron a un señor muy cerca mía” cuando ocurrió todo.

Como la otra joven, señala que ella misma se hizo una prueba en casa con un test de farmacia que, concreta, dio positivo en benzodiacepina y denuncia el trato recibido cuando posteriormente acudió al ambulatorio de Redondela y al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, contrariamente a la atención recibida primero en la Policía Local redondelana y después en conversación telefónica con la Policía Nacional: “Después de tres días ha sido la primera vez que me han tratado bien, que siento que por fin alguien me ha escuchado”.