El retorno de las Damas e Galáns

A las puertas del santuario la expectación era máxima. El campanario lucía por primera vez en mucho tiempo la bandera de la parroquia y por encima de las cabezas del público, en el centro del atrio de la iglesia de Santa Cristina, pasadas las doce y media de la mañana ya sobresalían las plumas de colores y sus “chapeus”, que se inclinaron en una reverencia en el momento en el que la imagen de la santa fue dispuesta en el interior del templo para su salida en procesión. Formando una hilera, ocho “galáns” y cuatro damas lideradas por un guía, entraron en la iglesia para acompañar a la virgen al exterior, mientras decenas de personas abarrotaban la plaza que hacía casi un siglo que no recibía la visita de los trece bailarines con sus coloridos y vistosos trajes.

Los vecinos y vecinas de Lavadores fueron ayer testigos de la recuperación de su emblemática danza gremial que, datada en el siglo XVII, hacía casi 100 años que no se bailaba en la parroquia. En el marco de las fiestas de su patrona, que también volvieron a celebrarse tras más de una década de ausencia, la Irmandade de Festas de Santa Cristina de Lavadores y la Asociación de Folclore O Fiadeiro devolvieron a los vigueses la “Farsa de Damas e Galáns”, la única “danza blanca” que ha sobrevivido al paso del tiempo en la ciudad.

Al son de la gaita y un tambor, los bailarines dieron comienzo la escenificación de la danza con una primera figura, una especie de contrapaso o contradanza, en la que con lentos movimientos introdujeron la “Farsa”. Con el cambio hacia una muiñeira se dio paso al segundo tempo del baile, en el que las reverencias y los giros ganaron cada vez un mayor protagonismo, mientras que la tercera y última figura fue la más dinámica y vistosa, estando acompañada esta del sonido de las castañuelas.

Los aplausos de un público entusiasmado al finalizar la recreación de la danza gremial dejaron constancia del éxito y de la buena acogida que tuvo la iniciativa e inmediatamente después tuvo lugar la procesión en honor a la patrona. Antes de regresar a la iglesia, Damas e Galáns volvieron a bailar a modo de ofrenda a Santa Cristina, tal y como hacían antaño sastres, zapateros, marineros y campesinos.

Al terminar la danza, Sergio Martínez, quien asumió el papel de guía, y Tere Balado, una de las damas, no podían contener la satisfacicón tras el baile y comentaron que “para nós é un proxecto incríble. Que a Irmandade de Festas contara con nós para recuperar esta danza, que levaba cen anos sen facerse e que ademais é de aquí, é un luxo. E foi complicado, porque tivemos que recuperala a través do libros e tampouco atopamos moitísima información. Facer uns bailes a través dun libro e axustalo a unha música da partitura que se correspondía, foi complexo, pero estamos moi satisfeitos co resultado. Non imaxinabamos que tería tanta repercusión!”.

Tras haber dado el paso de resucitar la “Farsa de Damas e Galáns”, tanto Sergio como Tere destacaban que “estamos convencidos de que agora que a bailamos e que a demos a coñecer novamente, seguramente haxa moita xente que se achegue a ofrecernos máis información ao respecto. Nós estaremos pendentes para recollela e facela o máis fiel posible a como era, porque xa semella que o guía facía un xogo de rosca, pero de momento non nos atrevimos a recrealo. Para o ano, xa veremos”.