Vigo mantiene su papel de bastión socialista no solo de Galicia, sino de todo el país. De la mano del alcalde, Abel Caballero, se confirma como una de las grandes plazas para la formación del puño y la rosa. Lo demostró en las últimas elecciones municipales, con casi el 61% de los votos, y lo ha vuelto a hacer en las generales del pasado domingo: logró la victoria, de nuevo, de forma contundente, con más de 63.500 votos y un porcentaje superior al 37%, cifras que mejoran las cosechadas en la repetición electoral del 10 de noviembre de 2019, que también sonrió al bloque de izquierdas para hacer presidente del Gobierno de España a Pedro Sánchez.

Si se acerca la lupa a los resultados de la votación efectuada el domingo en el municipio, se comprueba la hegemonía socialista: el PSOE fue la fuerza más votada en 311 de las 372 mesas –en una, se registró un empate entre PP y PSOE–, es decir, casi el 84%. Son menos que en los comicios de noviembre de 2019, cuando las urnas fueron colonizadas por el rojo en un 90% –335 mesas de las 372–, pero el dato continúa transparentando un claro apoyo de la ciudad más poblada de Galicia al proyecto del PSOE a nivel nacional y local. Para Caballero, es un guiño a las actuaciones que están en proceso, como la autovía a Porriño en túnel, el AVE directo a Ourense por Cerdedo, la salida sur ferroviaria, la reforma de la avenida de Madrid o la Biblioteca del Estado, una dotación por la que espera la urbe desde hace años. Son tareas a las que el próximo presidente del Gobierno tendrá que enfrentarse.

En cuanto a distritos, el dominio socialista se redujo en comparación con la cita de finales de 2019: recibieron más apoyo que ninguna otra formación en seis de los nueve, pero perdieron el liderazgo en dos con respecto a las elecciones de hace casi cuatro años, cuando la voluntad de los vigueses se tradujo en mayorías en ocho de los nueve. En román paladino: el PSOE perdió dos distritos en favor del PP, que son el 2 y el 3, es decir, en el centro, Casablanca, Llorones, Gran Vía, As Travesas, Torrecedeira y parte de Beiramar. Estas zonas cambiaron de color y tomaron el azul que ya se instaló en 2019 en el distrito 1 –centro de la urbe, barrio del Casco Vello y calle García Barbón–.

Basta con echar un ojo al mapa de color de las secciones censales del municipio elaborado con los resultados del 23-J para observar la marea socialista, que se interrumpe en algunas partes por el azul del PP: zona de costa de San Miguel de Oia, Canido, Toralla y Samil, entorno de la calle Vilagarcía de Arousa –cerca del Alcampo de Coia–, Praza da Independencia, casi todo el centro de la urbe o proximidades de Jenaro de la Fuente –O Calvario–.

Llama poderosamente la atención una pequeña parte del mapa que no se tiñe ni de rojo ni de azul: en San Xoán do Monte, en un ámbito que va desde la calle Aragón hasta Vista do Mar y la rotonda del Carrefour, pasando por la calle Cantabria, venció el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA). Logró 215 votos, por delante de Sumar, con 176; PSOE, con 166; PP, con 155; Frente Obrero, con 135; y Bloque Nacionalista Galego, con 62.

No estuvieron tan repartidas las otras tres posiciones predominantes en los distritos, liderados por PSOE y PP. Sumar fue la tercera formación con más respaldo en todos los distritos; el Bloque Nacionalista Galego, la cuarta; y Vox, la quinta. A diferencia de lo que ocurrió en 2019, la plataforma encabezada a nivel nacional por la gallega Yolanda Díaz no fue capaz de subirse al segundo peldaño en ningún distrito de la ciudad, algo que logró en las últimas elecciones como Podemos-EU en los distritos 4 –Gran Vía, Bouzas, Fragoso y Coia– y 7 –O Calvario, Lavadores, Cabral, Candeán y Sampaio–.

Al igual que sucedió en el conjunto del Estado, se reforzó el clásico bipartidismo en la ciudad, protagonizado por el Partido Socialista y el Partido Popular. Ambas formaciones lograron sumar papeletas en todos los distritos en comparación con la cita de 2019. En porcentaje de voto, crecieron casi 0,6 y 8,9 puntos, respectivamente, con respecto a los anteriores comicios generales. También puede sonreír el Bloque Nacionalista Galego, que, al igual que los partidos representados por Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, mejoró los resultados en los nueve distritos. Sumar solo lo hizo en uno, el primero –por el empuje de los vecinos del Casco Vello–. En el resto, descendió. El gran damnificado de las elecciones generales fue Vox. Perdió apoyos en los nueve distritos.

La participación creció

Más del 73% de los vigueses que estaban llamados a las urnas el domingo acudieron a la cita: en total, 172.510 personas, de las cuales 1.345 optaron por votar en blanco. El porcentaje aumentó con respecto a las anteriores elecciones generales, cuando se alcanzó cerca de un 69,6%, pero cayó si se comparan con las de abril del mismo año –se llegó al 76,4%–. Se registraron 1.588 votos nulos.