La última liturgia de los jesuitas en Teis

Tras casi trece años como párroco de la iglesia de San Francisco Javier, en Teis, Fernando López celebró ayer sus últimas misas y se despidió de sus feligreses. Y no precisamente por voluntad propia. Desde hoy la parroquia ya no estará a cargo de los Jesuitas, sino que pasará a estar gestionada directamente por la diócesis Tui-Vigo, y será un nuevo sacerdote el que se haga cargo de la histórica congregación: concretamente Jesús Martínez Carracedo, quien ya lleva las riendas de O Sagrado Corazón además de ser vicario episcopal de asuntos económicos y ecónomo diocesano.

Las misas de despedida que se celebraron ayer fueron muy emocionantes. “Vino mucha gente, en la de las 12.30 había unas 280 personas”, asegura Fernando López, al que ahora le espera a sus 73 años una jubilación más que merecida en Alcalá. Allí precisamente se encuentra el mayor archivo de la Compañía de Jesús. Se ha aficionado a la historia últimamente, manifiesta, y su objetivo en el futuro emplazamiento –ya jubilado de sus labores eclesiásticas– será escribir “un libro un poco decente” sobre los Jesuitas en la Diócesis de Tui-Vigo.

“Lo primero que quiero redactar es su estancia entre 1874 y 1882... Haciendo articulines y después juntarlos”, comenta, a la par que suelta numerosas anécdotas y referencias que con el paso de los años se han perdido en el tiempo. Momentos que quiere traer al presente, volver a contar. Hoy mismo a las 7.30 de la mañana cogerá sus maletas y se irá de Vigo.

Ayer la emoción era palpable en las tres liturgias dominicales que protagonizó Fernando López. El próximo octubre haría trece años al frente de la iglesia de San Francisco Javier de_Teis. Y es que era el último jesuita que quedaba en la parroquia y el último bastión por tanto antes del cambio total de relevo. Ahora, con el nuevo sacerdote y con la gestión directa de la diócesis Tui-Vigo, lo más reseñable para los feligreses es el cambio de horario en las misas. La misa diaria de las 19.30 pasa a las 19 y las dominicales de las 10.30 y las 12.30 a las 10 y 12 respectivamente.

“Me voy sin responsabilidad, con la tranquilidad de haber hecho bien las cosas”, afirma el sacerdote saliente. Ya hace meses demostró su franqueza, cuando luchó contra viento y marea para evitar la clausura del templo, anunciada en primer momento por la Compañía de Jesús al verse obligada a reorganizar efectivos y destinarlos a otras localidades de España donde hacían más falta. “No entiendo por qué cierran la iglesia, si es que tiene explicación” afirmó entonces. Casi un año después de uno de los momentos más intensos que ha vivido el barrio de Teis, con decenas de vecinos movilizánsose para no quedarse sin espacio de culto (se llegaron a recoger cientos de firmas, colgando pancartas y realizando protestas), Fernando López ha cerrado su último capítulo en la ciudad recibiendo el cariño de centenares de feligreses y ahora ya piensa en descansar, escribir su propio libro. Las movilizaciones surtieron efecto y finalmente la diócesis se hará cargo de la iglesia, que no cerrará.

Los fieles de Teis, tendrán desde hoy nuevo párroco. Pero está claro que pasará mucho tiempo hasta que olvide de Fernando López.