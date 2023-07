Los conciertos gratis de Castrelos ya están aquí. El pasado sábado 8 de julio el idílico auditorio al aire libre arrancó la temporada del 'Vigo en Festas' con el concierto de Andrés Calamaro. Le siguió el de David Bisbal (sábado 15 de julio) y hoy le toca el turno a Pablo López (24 de julio). Vendrán, en este orden: Alejandro Sanz (27 de julio); Coral Casablanca (29 de julio); Beret (5 de agosto); Bad Gyal (5 de agosto); Ana Mena (5 de agosto) y David Guetta (20 de agosto). Miles de personas acudirán a todos estos espectáculos. Pero, ¿cómo llegar y aparcar en los conciertos de Castrelos sin desesperarse (mucho)?

Llegar al privilegiado auditorio al aire libre de los conciertos en Vigo es relativamente fácil. Pero conseguir aparcamiento en el entorno los días de concierto, no tanto. En cualquier caso, hay alternativas para hacerlo cerca y gratis. El transporte público, por supuesto, es una de las opciones más recomendadas. E ir andando (aquellas personas que puedan), la óptima. De hecho hay hasta una ruta saludable hasta el corazón de Castrelos. Toma nota:

Andando: más cerca de lo que crees

Arrancamos, pero sin combustión. Nada de contaminación y de la forma más saludable. En coche, sí; pero en el de San Fernando: un ratito a pie y otro caminando. ¿Sabes cuánto se tarda en llegar a Castrelos andando? Atento, porque en 10-20 minutos de paseo puedes llegar al auditorio desde:

Plaza de América: 10 minutos.

10 minutos. Plaza de Independencia, entorno de Camelias o Povisa: 15-20 minutos.

15-20 minutos. Coia (entorno rotonda Algafeme): 15-20 minutos.

15-20 minutos. Zona Centro Comercial Gran Vía: 15 minutos.

Y si lo tuyo son las rutas saludables, no descartes el paseo del Lagares. Te puedes 'subir' a él en multitud de puntos de Sárdoma, A Salgueira, Freixeiro, Balaídos, Navia... Acabarás en el corazón de los conciertos en Castrelos tras un paseo lleno de naturaleza, en llano y de forma gratis y saludable.

Ten en cuenta el paseo del Lagares: la ruta es llana y llegarás al corazón del parque de forma saludable

Por supuesto, si lo tuyo es la bicicleta o el patinete, no te preocupes, en el parque de Castrelos hay aparcabicis públicos en los que podrás dejarlos.

Autobús: 1,49 euros como mucho

Andar no es lo tuyo, pero no quieres complicarte con el coche a la hora de ir a un concierto de Castrelos. No te preocupes. Hay alternativas. Concretamente, seis: las líneas de Vitrasa que llegan a Castrelos. Apunta, porque puede que pasen más cerca de tu casa de lo que piensas:

L7 Plaza de España-Sobreira (información completa con paradas y horarios en este enlace).

(información completa con paradas y horarios en este enlace). L12B Hospital Álvaro Cunqueiro- Hospital Meixoeiro (información completa con paradas y horarios en este enlace).

(información completa con paradas y horarios en este enlace). L17 Matamá-A Guía (información completa con paradas y horarios en este enlace).

(información completa con paradas y horarios en este enlace). L27 Beade-Rabadeira (información completa con paradas y horarios en este enlace).

(información completa con paradas y horarios en este enlace). H1 Policarpo Sanz-Hospital Álvaro Cunqueiro (información completa con paradas y horarios en este enlace).

(información completa con paradas y horarios en este enlace). H2 Gregorio Espino-Hospital Álvaro Cunqueiro (información completa con paradas y horarios en este enlace).

¡Más fácil todavía! Si quieres saber exactamente cómo puedes llegar al parque de Castrelos en autobús, utiliza la aplicación de Vitrasa que te permite conocer los mejores enlaces desde tu ubicación y en tiempo real (puedes acceder desde este enlace).

Habrá buses lanzadera a la salida de los conciertos hacia varias zonas de Vigo

¿Y a la salida? Para intentar dar respuesta a la elevada demanda de viajeros que habrá a la salida de los conciertos, Vitrasa pondrá lanzaderas desde el parque. Saldrá del parque y pasará por: Camelias, Venezuela, Urzáiz, García Barbón, Sanjurjo Badía, Travesía de Vigo, Pizarro, Plaza de España y Gran Vía. La tarifa es la habitual (pueden consultarse todos los precios en este enlace).

Taxi

Sin bajarnos todavía del transporte público, el taxi es otra de las opciones cómodas para llegar y salir de Castrelos (más complicado a la vuelta, por lo que tener sus teléfonos a mano puede ser la mejor opción: puedes consultarlos en este enlace).

¿El precio? La bajada de bandera ronda los 4 euros (depende del día de la semana).

Moto

Y, si todo lo anterior no te convence, siempre te queda el vehículo privado. Y en este apartado, la reina en Vigo va sobre dos ruedas: la olívica es una de las ciudades de España con más motocicletas y ciclomotores por habitante de España. Sin duda, es la mejor alternativa privada y motorizada para llegar y salir de los conciertos de Castrelos. Rápida, cómoda y con sitios más que suficientes para aparcar.

Coche

Si has llegado hasta aquí probablemente es porque ninguna de las anteriores alternativas te valen. Ojo, porque el coche no es la mejor opción. En primer lugar debes saber que la principal calle, la avenida de Castrelos, es una de las que más tráfico y congestión tienen de Vigo. Y lo es ya en el día a día. ¡Imagínate en una jornada de conciertos!

¿Dónde aparco? No va a ser fácil. Y menos teniendo en cuenta que, como otros años, probabolemente los aparcamientos del paseo Ángel Ilarri y el parking que hay en uno de sus extremos frente al Museo Quiñones de León no estarán disponibles. Necesitarás suerte. La misma que tendrás que tener para encontrar una plaza libre en el entorno hacia Portanet o Balaídos.

¿Parkings de pago? En la zona de Castrelos no hay apenas parkings de pago. Los más cercanos están a unos 15-20 minutos andando. Es el caso del de la avenida de Castelao, Independencia o el de la calle Coruña.

¿Dónde aparcar de forma 'fácil' y gratis?

Partiendo de la base de que dejar el coche en la puerta de los conciertos de Castrelos es casi misión imposible (ten en cuenta además que al salir habrá también mucho tráfico), hay opciones para dejar el coche relativamente cerca (10-20 minutos andando) y gratis.

Las mejores opciones están por las calles que rodean el entorno del parque opuesto a la avenida de Castrelos: Canicouva, Pontillón, carril de servicio de la avenida de Arquitecto Palacios...

También hay una opción a cubierto, gratis y a unos 15-20 minutos caminando: el aparcamiento del Centro Comercial Gran Vía. En este caso, tendrás que estar atento a su horario de cierre, pues podrías salir del concierto y encontrártelo cerrado. Normalmente abre varias horas de madrugada hasta que se termina la última sesión de cine.