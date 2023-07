Las viviendas en propiedad en la ciudad casi cuadruplican a las de arrendamiento

En los últimos años, con los precios de los alquileres por las nubes, los jóvenes vigueses han vuelto a mirar a las hipotecas como opción preferencial en cuanto al régimen de tenencia. Prefieren abonar una cantidad mensual que les acabe permitiendo tener una casa o un piso en propiedad a que el dinero que pagan todos los meses acabe en saco roto.

Habrá que estar atentos no obstante a las tendencias a corto plazo, con los intereses de las hipotecas al alza y subiendo considerablemente la letra mensual que los futuros propietarios tienen que pagar. Pero de lo que no hay duda, según los datos actuales, es que en Vigo hay una preferencia mucho mayor por la compra que por el alquiler. Es lo que se desprende de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan que en la ciudad hay 81.984 viviendas familiares en régimen de propiedad por solo 22.106 en alquiler. Es decir, las primeras casi cuadriplican a las segundas.

Es una situación bastante diferente a la que se vive en la otra gran ciudad de Galicia, A Coruña, donde las familias apuestan sensiblemente más por el pago de una renta mensual: hay 24.679 hogares en alquiler y 69.246 en propiedad, una diferencia mucho menor que en Vigo. Aunque fuera de Galicia, ciudades como Gijón, de una dimensión similar a Vigo, sí que tiene registros muy similares a la urbe olívica.

A.C. es una joven que vive en O Calvario desde hace cinco años con su pareja. Viven en un piso de menos de cincuenta metros cuadrados por el que pagan cuatrocientos euros al mes. Afortunadamente, su casera no les ha subido el precio desde que viven ahí. Pero obviamente buscan algo mejor, porque se les queda pequeño. El problema, pese a que ambos trabajan, es que mudarse para un piso en buenas condiciones en Vigo ahora mismo no baja de ochocientos euros. Por eso se han planteado la opción de meterse en una hipoteca.

“Nunca lo habíamos barajado hasta ahora, pero no vemos salida tal y como está el mercado del alquiler. La Xunta y el Gobierno han sacado la ayuda que permite avalar el 100% del préstamo del banco, pero tenemos que ver la evolución del euríbor, si sigue subiendo, porque tenemos amigos que se han hipotecado hace apenas un año y la cuota le ha incrementado una barbaridad”, afirma.

El problema además es que los pisos que están disponibles en el mercado de alquiler por menos de setecientos euros o bien tienen un mobiliario antiguo, o la mayoría de ellos cuentan solo con una única habitación, o no tiene plaza de garaje. Es decir, si se busca una vivienda por ejemplo con más de un dormitorio, aunque no sea en el centro urbano, y que cuente con al menos sesenta metros cuadrados de superficie útil, es muy difícil encontrar alguno por el que no haya que pagar al menos setecientos euros mensuales. Y pisos y estudios de apenas treinta o cuarenta metros se ofrecen por más de quinientos y de seiscientos, cifras impensables hace unos cuantos años para viviendas destinadas a una única persona.

Requisitos

A todo eso hay que añadir que los requisitos para el acceso a una vivienda en alquiler se han endurecido en Vigo mucho en los últimos tiempos. Los propietarios de los inmuebles piden cada vez más garantías a los potenciales inquilinos: por ejemplo, tienen reticencias a rentar un piso a pensionistas porque la prestación no es embargable en caso de impago y tampoco están convencidos de alquilar a padres separados con hijos.

El problema, si cada vez es más complicado acceder a un piso de alquiler y ahora también los intereses provocan que las hipotecas estén subiendo, ¿cómo van a acceder las nuevas generaciones a una vivienda? Habrá que ver las medidas que el nuevo Gobierno salido de las urnas de hoy plantee en materia de vivienda, uno de los asuntos que más preocupa a los ciudadanos.

H La gran diferencia entre inmuebles en alquiler y en propiedad en Vigo se asemeja al de otras ciudades españolas similares como Gijón.

Los pisos a la venta, seis veces más que los que se rentan

Según el portal Idealista, actualmente hay 3.303 pisos, apartamentos y casas disponibles para ser comprados, mientras que solo 508 se pueden alquilar. Es decir, los inmuebles a la venta sextuplican los que se encuentran en arrendamiento y, en otras palabras, casi nueve de cada diez viviendas del mercado inmobiliario se pueden comprar, pero no alquilar.

Según apuntan las inmobiliarias, se dan dos motivos para entender esta circunstancia. En primer lugar, ese temor de los propietarios a la nueva legislación aprobada por el ejecutivo de coalición está promoviendo que muchos de ellos pasen sus pisos al mercado de la compraventa. Y también influye la preferencia de los tenedores de cobrar el dinero de forma inmediata.