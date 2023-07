Los clásicos de papel se quitan el polvo

La Alameda de Vigo se llena estos días de joyas literarias por motivo de la celebración de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Una oportunidad para que amantes de las buenas letras, coleccionistas o quien guste, puedan adquirir ejemplares realmente únicos, y es que algunos de los libros en venta en este certamen cuentan con más de 200 años de antigüedad. Además de los vetustos libros, entre los puestos también se podrán encontrar grandes clásicos de la literatura a un precio más que asequible.

A pesar de la espectacularidad de los ejemplares en venta en este tipo de eventos, se trata de un sector que se ha visto muy perjudicado por la pandemia. Juan Carlos Cachuambe, de la librería Madrid Books reconoce que “desde el COVID todo ha cambiado mucho, los señores mayores que solían venir ya no lo hacen”. Desde este stand madrileño confiesan que la previsión no es realmente buena, “venimos de Santiago y Lugo y la verdad que fue bastante mal por allí”. Una librería que se especializa en libros en inglés más que en las antigüedades debido a esta “perdida” de potenciales clientes: “Sobre todo me compran libros gente universitaria”, añade.

Antonio Pariente, dueño de Libros Pariente de la ciudad de Valladolid, coincide con las palabras de Cachuambe. “La situación es España es bastante mala en este sector, por desgracia hemos perdido muchos buenos clientes por el COVID, muchos fallecieron y otros no salen tanto desde entonces”. El vallisoletano trae a Vigo una colección de varios tomos del “Mapa Geográfico del Reyno de Galicia”, con más de 150 años de antigüedad.

Sin embargo, Alejandro Gómiz de la librería Shora en Alicante, comenta todo lo contrario a los libreros anteriores: “Acabamos de empezar, pero sí, tenemos buenas expectativas. No hemos notado mucho el efecto de la pandemia, mantenemos más o menos el mismo numero de ventas en cada sitio al que vamos”. Una situación que puede venir dada por los ejemplares que Gómiz oferta, entre los que destaca unos en concreto: “Tenemos una colección de 16 tomos del Espectáculo de la naturaleza, datados del 1771”. Esta colección, escrita por Noël Antoine, Abad de Pluche, explica la historia de las ciencias naturales desde una perspectiva teológica y previa a la Teoría de la Evolución de Darwin.

Los varios asistentes disfrutaron ayer de una mañana perfecta para visitar la feria. David Pérez, una de las personas que se desplazó hasta los puestos de Plaza de Compostela, señaló que le parecen muy bien este tipo de iniciativas y que estas ferias son muy necesarias tanto con los libros antiguos o de ocasión como con los libros nuevos.

“He comprado varios libros, David Copperfield de Dickens, Cuentos de la Alhambra de Washington Irving y un raro ejemplar de Cuentos de la Mala Vida de Gonzalo Torrente Malvido”, añadió Pérez. Otra de las asistentes, Nieves García, mostraba su entusiasmo con esta feria: “Me encanta todo. La ubicación, la oferta, los precios, todo. Ya vine ayer mientras montaban los puestos y compré el libro Tanta Vida de Alejandro Palomas”. Incluso algún que otro turista decidió disfrutar de la oferta de libros traída para esta ocasión, como es el caso de Pilar G., una barcelonesa que visita Vigo y a la que esta feria le recuerda a muchas de las que se celebran en su tierra. “Me encantan este tipo de eventos, es necesario recuperar todas estas obras de arte. En Barcelona no puedes disfrutar de esta oferta porque al haber tantas librerías allá no permiten que en las ferias de libros venga gente de fuera”, matizaba Pilar.