Javier desembarca en Vigo desde Madrid, en los 80. Aspecto impoluto y con crestas de colores, hiperactivo, bienhumorado, abre “El Punto”, referencia de la vanguardia y nocturnidad de la época. Comprometido con Vigo, su iniciativa y espíritu de supervivencia le lleva al mundo empresarial: crea el “Juego de la Copa”, hoy los planos de Vigo, que incorporan los establecimientos más destacados. Su popularidad le lleva a los medios de comunicación dónde destaca como revulsivo de la ciudad en el área en que se mueve. Su experiencia le convierte en un publicista de prestigio y su soñada apuesta se plasma en la revista “Vivir y Disfrutar Vigo” que, desde hace 25 años, difunde la intrahistoria del día a día de la ciudad.

Foto: Augusto Rodríguez

¡Atento barrio viejo vigués a las amenazas del turismo!

Las Islas Cíes cuelgan el cartel de completo hasta el próximo 18 de agosto. La de Ons, duplica sus visitantes. Olvidáos los residentes en Vigo y alrededores del fácil acceso a esas islas y de disfrutarlas si no es entre muchedumbres. En el barrio viejo vigués, se construye un hotel en su calle Real para reforzar su oferta de alojamiento, un edificio entero de Joaquín Yáñez se abre para apartamentos turísticos, un establecimiento tradicional como Faro Vilano será sustituido por una franquicia. Habrá más. La asociación vecinal Casco Vello convoca por medio de Fiz Axeitos asamblea y pide al Concello que meta mano en los pisos turísticos, que expulsan a los vecinos y los sustituyen por maletas viajeras y ruidosas de desconocidos. ¡Ojo en el barrio viejo, objeto de codicia! El turismo como actividad económica, puede resultar una bendición para un territorio aunque su explotación intensiva termina por provocar muchos más problemas que los que contribuye a resolver. Una plaga para la vida vecinal, que dispara los alquileres, llena de masas móviles haciéndose fotografías, hace del barrio un parque temático que le hace perder su identidad, genera ruidos y basuras y llena de comercios destinados a hacer soltar el dinero a los turistas vendiendo toreros o hamburguesas yankis.

De Xosé González “Pepiño”

Hacía tiempo que no hablaba con Xosé González, “Pepiño”, un vigués de Teis con mucha historia personal cuyo inmenso trabajo por el idioma gallego y su vinculación con la vida de nuestras empresas nunca será pagado como se merece y más por lo poco agradecido que resulta tan enorme esfuerzo. Escribir en castellano, como uno hace habitualmente, no impide reconocer esa labor imprescindible que hacen otros por el gallego y reforzarla precisamente desde el mismo idioma con el que compite. El Foro Enrique Peinador, la Irmandade Xurídica Galega, los Premios Peña Novo... detrás de todo está la voluntad férrea de galleguizar Galicia de Pepiño y es sorprendente cómo se consiguió tanto con tan pocos medios y una corriente castellanizadora en contra. Sostiene Pepiño que Galicia se quiso galleguizar desde los ámbitos literarios, “vanidades de moitos que atoparon na escrita unha maneira de compromiso con Galicia... pero eles non agrandaron a reconstrución da identidade”. Xosé González trabaja en el ámbito empresarial (Foro E. Peinador), institucional (Irmandade Xurídica)...