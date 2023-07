Objetivo cumplido: la junta completa las mesas electorales pese a la avalancha de excusas

Desde que el salón de plenos del Concello de Vigo acogió el pasado 26 de junio el sorteo para conformar las mesas para las decisivos comicios generales del 23-J, arrancando con ello el proceso de notificación a los candidatos, ayer fue el primer día medianamente tranquilo en la Junta Electoral de Zona de Vigo. Porque durante las últimas cuatro semanas en esta oficina ubicada en la Ciudad de la Justicia se vivieron jornadas maratonianas por el aluvión de excusas recibidas y por los nuevos nombramientos que hubo que realizar para asegurar la composición de dichas mesas electorales. Y el objetivo se ha cumplido: la documentación de la configuración de todas ellas ya fue entregada tanto al ayuntamiento olívico como al resto de concellos que dependen de esta junta, los de las localidades del Val Miñor –Baiona, Nigrán y Gondomar– junto al de Redondela y el de Pazos de Borbén.

Para cada mesa se nombra a nueve candidatos entre presidente, vocales y suplentes. Aunque con tantas excusas hay muchas que no llegan a esta cifra, se ha conseguido que las que no están completas del todo cuenten con un mínimo de seis personas, lo que, por la experiencia de anteriores comicios, resulta suficiente para garantizar que se puedan constituir sin problemas. “Ahora los listados con los datos de los candidatos ya están en manos de los ayuntamientos”, explicaban en la junta, que estuvo resolviendo alegaciones de ciudadanos hasta este mismo jueves. “Hoy [por ayer] vino algún ciudadano alegando cuestiones de bajas médicas, pero aquí ya no podemos resolver más excusas; deberá ir algún familiar el propio domingo [por mañana] con la documentación que acredite dicha situación para entregarla directamente al presidente de la mesa correspondiente”, señalan, indicando que a lo largo de la mañana de ayer también atendieron “dudas de última hora” de varias personas elegidas para estar en las mesas.

A los designados como presidentes se les ha citado hoy –entre 09.45 y 11.00 horas– en el auditorio municipal del Concello vigués para la entrega de la documentación referente a la mesa electoral. Además, habrá una charla informativa voluntaria que abordará, entre otras cuestiones, las “funciones específicas” del cargo que desempeñarán.

Caballero: “El voto a Vigo es el el voto a Sánchez, nos dice a todo que sí”

“No hay ninguna duda en este momento. El voto de Vigo es el voto a Pedro Sánchez, a todo nos dice que sí, todo lo que le planteo lo acepta y lo pone en marcha. Necesitamos cuatro años más en esta dirección. Feijóo no puede ver delante a esta ciudad, nos quiere parar todo”, aseguró.

El regidor olívico hizo un repaso a los proyectos que están en marcha con el visto bueno de Sánchez, como el tren de alta velocidad Vigo-Ourense por Cerdedo, la autovía en túnel a Porriño, “que Feijóo pararía si llega al Gobierno”, o la salida sur Vigo-Oporto.

Los cabezas de lista del PSOE en las elecciones de mañana, David Regades (Congreso) y Carmela Silva (Senado), también insistieron ayer en que el voto socialista es el más favorable para que Vigo continúe avanzando. “A todos los que en las municipales habéis votado a Abel Caballero, os vuelvo a a pedir que confiéis en nosotros. Somos la garantía de crecimiento de esta ciudad. Nosotros somos Vigo”, aseguró Regades.

Silva, por su parte, también defendió que el voto socialista sirve para “defender a Vigo, para que todos los proyectos de esta ciudad sigan en marcha”.

El PP defiende que la cultura no acaba en los bonos para jóvenes

Los candidatos del PP al Congreso por la provincia de Pontevedra, Ana Pastor y Pedro Puy, acompañados por el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, mantuvieron ayer un encuentro con representantes del mundo audiovisual, musical y las artes plásticas de Vigo, para escuchar sus ideas, sugerencias y explicarles el proyecto de los populares en materia cultural. Entre ellas, destacaron, se encuentra eliminar el exceso de burocracia, promover proyectos en red que proporcionen actividades culturales de calidad a concellos pequeños y del rural, impulsar una nueva ley de patrimonio cultural...

Además, precisamente, criticaron que la política cultural de un país no acaba en los bonos jóvenes ni tiene como objetivo intentar fidelizar a los nuevos votantes. “El PSOE utiliza la cultura en su propio beneficio, pero las medidas que necesita el sector no son su prioridad”, afirmaron. Así, recordaron que en cuatro años hubo hasta tres ministros de cultura que “carecieron de una hoja de ruta”. “Solo hay una alternativa y un partido capaz de poner fin a cinco años de sanchismo, y por eso es necesario unir todo el voto del cambio en Núñez Feijóo”, señaló Pastor, que defendió que en Galicia ya se conoce bien su gestión y su apuesta por la cultura, “una gestión que los gallegos aprobamos con cuatro mayorías absolutas”.

Sumar ve en Yolanda Díaz “la mejor candidata que ha existido nunca”

La cabeza de lista de Sumar por la provincia de Pontevedra, Verónica Martínez, estuvo ayer repartiendo propaganda electoral en Redondela del partido que encabeza Yolanda Díaz. Allí aprovechó para lanzar el último mensaje antes de acudir a las urnas. “Vamos a dejar fuera del gobierno a la derecha extrema y a la extrema derecha. Salid a votar con convicción a Sumar en toda Galicia. Vamos a seguir construyendo derechos para nuestra vida, y a tener a la mejor presidenta del gobierno y la mejor candidata que ha existido nunca, Yolanda Díaz”, aseguró.

En la jornada de reflexión de hoy, visitará la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Vigo, en la alameda.

El BNG denuncia las “promesas incumplidas” de los partidos estatales

El BNG llama a los vigueses a hacer realidad un grupo gallego fuerte en el Congreso para que Vigo cuente en Madrid con más voces para defender los intereses de la ciudad. El candidato nacionalista al Congreso, Brais Ruanova, aseguró que estas elecciones generales son “el momento de apostar por el BNG frente a las promesas incumplidas de las fuerzas estatales con Vigo”.

“Vemos cómo vienen a pasearse y a prometer, pero cuando vuelven a Madrid lo único que hacen es incumplir”, reprochó Ruanova, que aseguró que los vecinos de Vigo pueden tener la garantía de el BNG “defenderá los intereses de la ciudad sin subordinaciones”.