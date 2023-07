Cursillo exprés a los presidentes de mesa: "Espero que con el libro de instrucciones nos quede todo claro"

No ha sido fácil completar las mesas electorales en Vigo para la visita a las urnas de mañana. La avalancha de renuncias y la necesidad de nombrar nuevos candidatos hasta prácticamente ayer viernes, hacía que algunas mesas estuvieran aún en el aire. Pero la junta consiguió completarlas todas. Precisamente, en el día de hoy los 372 presidentes de mesa que ejercerán mañana en Vigo acudieron al Concello para recoger la documentación pertinente y necesaria para el desarrollo de la jornada electoral. Y no solo eso, también recibieron un curso con las pautas sobre el trabajo que deben desarrollar. “Hay gente muy nerviosa, les decimos lo que tienen que hacer desde que se sientan hasta que acaba el día”, explicaba antes del inicio de la sesión Carlos Quirós, coordinador de la junta electoral encargado de impartir ese curso.

"Deberían llamar para esto a gente que se encuentra desempleada"

Uno de ellos es José Antonio García. Lo avisaron hace “5 o 6 días”, es decir, en la segunda vuelta después de las renuncias masivas. A sus 54 años, nunca había participado de forma activa en un proceso electoral y, antes de entrar al curso, reconocía que no sabía “absolutamente nada” de lo que tenía que hacer. “Yo tengo una cafetería, debería estar allí”, asegura.

Otro de los que serán presidentes de mesa y que lo avisaron casi a última hora es Jorge Viéitez. “Estás trabajando toda la semana para poder descansar y te toca esto un domingo. Hay mucha gente que podría participar, por ejemplo aquellos que están desempleados. Yo mucho de esto no sé, espero que con el libro de instrucciones que nos han dado y con las explicaciones nos quede todo claro. Pero vamos, estaría mejor en la playa”, dice medio en broma medio en serio.

"Me fastifica perderme un domingo con mis hijos"

Por lo general, la gran mayoría de los presidentes de mesa preferían estar en otro sitio hoy en vez de contabilizando votos. Por ejemplo Hilda Rivera. “Es un trastorno porque tengo un niño de tres años y un bebé de 18 meses. Trabajo de lunes a viernes y me fastidia perderme un domingo con ellos. Lo que más me preocupa es que el voto por correo se retrase y salgamos muy tarde. Eso y que haya alguna incidencia durante la jornada”, explica esta viguesa.

Una de las presidentas de mesa más jóvenes de Vigo será Ana Benito. A sus 24 años, estaba preparando el Trabajo Fin de Grado en Madrid y cuando la llamaron se tuvo que volver. “Si no fuera por esto no estaría aquí. No tengo ni idea de lo que hay que hacer. Preferiría estar en Madrid”, reconoce.

Más allá de las preferencias de uno u otro, lo cierto es que el auditorio municipal estaba esta mañana a rebosar de presidentes de mesa atendiendo las explicaciones del coordinador de la junta electoral para saber cómo actuar durante la jornada. Y es que hay que recordar además que los presidentes deberán transmitir las instrucciones mañana a

l resto de miembros de la mesa.