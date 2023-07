Hace unos 20 años, un accidente de moto le frustró su vida laboral como albañil: los daños que sufrió le obligaron a dejar su trabajo en la construcción para pasar a ser pensionista. Cobra 600 euros y vive solo tras divorciarse de su mujer en 2020 a raíz de su situación de vulnerabilidad, según explica a FARO. Ahora, después de tres años sin pagar el alquiler de su vivienda en el entorno de Castrelos, pide ayuda a las instituciones públicas para no dormir en la calle: “Me desahucian en cualquier momento. Me llegó el aviso hace tres meses. Pedí trabajo en la ONCE, pero me dijeron que soy demasiado mayor”.

Es la historia de Xosi Prado, un vigués de 57 años que lanza una llamada de auxilio desesperada para conseguir un techo en el que residir. Su pensión no le llega para hacer frente a los gastos: asegura que los medicamentos que toma para calmar los dolores, que sufre “de día y noche”, son “caros”. “Estoy enfermo. Me hinchan las piernas y los pies. Tengo artrosis. Además, uso inhaladores y una máquina para respirar”, añade. A esto, se suma la subida del precio de los alimentos y demás productos. Casi 21.000 vigueses necesitan viviendas de protección en alquiler por falta de recursos “No puedo pagar 450 euros al mes de alquiler. Y la mayoría de los pisos disponibles son más caros”, explica antes de destacar que “nadie” le quiere alquilar una habitación o estudio porque le exigen una nómina de 1.000 o 1.200 euros y un aval. “Pido ayuda para no verme obligado a dormir en la calle. Hay más gente en mi situación. No nos pueden olvidar”, comenta antes de subrayar que sigue confiando en el poder de las entidades públicas: votará el domingo por un “Gobierno progresista”. Destaca que ya se puso en contacto con los servicios sociales del Concello, pero lamenta que la única solución que le ofrecen es que la entidad municipal se haga cargo de la mitad del coste del alquiler. “No es suficiente. Con el resto de gastos, ya se me acaba la pensión”, indica, a la vez que critica la gran cantidad de casas y pisos vacíos –en Vigo, unos 20.000 inmuebles– “mientras hay gente que no tiene sitio para vivir”. “Me ofrezco a dirigir una obra para rehabilitar una vivienda sin uso y residir después en ella”, sugiere.