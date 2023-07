“Las terapias CAR-T han recuperado al 50% de pacientes de cáncer sin opciones”

Los expertos del Hospital Clínic de Barcelona han devuelto la esperanza a muchos pacientes de cáncer que ya carecían de opciones de tratamiento. El doctor Manel Juan participó ayer en la primera jornada del Annual Meeting del Cinbio para abordar el éxito de los tratamientos con CAR-T, células extraídas del propio paciente y modificadas para que actúen como “asesinas silenciosas” frente a los tumores. También es jefe de la plataforma de Inmunoterapia del Sant Joan de Déu, director de su propio grupo de investigación en el IDIBAPS (Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer) y profesor asociado de la Universidad de Barcelona.

–El Clínic es un centro de referencia internacional en terapias CAR-T y suman varios hitos en la remisión de cánceres que ya carecían de tratamiento.

–No somos los primeros en lograrlo, pero sí distintos en el hecho de que no lo hacemos a través de una empresa farmacéutica, sino desde el propio hospital. Tenemos ya un producto con autorización comercial de uso por la Agencia Española del Medicamento. Solo hay dos en nuestro país. Y también hemos conseguido la designación PRIME de medicina prioritaria de la Agencia Europea del Medicamento para tener ya una autorización centrada en toda Europa. Esto no había ocurrido nunca. Ningún producto académico, aunque se han presentado unos cuantos, lo había conseguido. Hemos conseguido resultados equivalentes a los de la industria farmacéutica y creo que mejores en cuanto a seguridad del paciente porque acomodamos el tratamiento a él, mientras que las empresas lo hacen de manera genérica. Se llaman tratamientos autólogos porque provienen de células del propio paciente que modificamos para que vayan dirigidas contra el tumor. Al hacerlo junto al paciente, lo que se llama point of care (PoC), conseguimos menos toxicidades y unos resultados de eliminación del tumor equivalentes a los que ya tienen las empresas con autorización. Hemos hecho un CAR-T para leucemias de linfoma y otro para mieloma múltiple para el que también esperamos tener esa aprobación pronto. Los resultados se han publicado este mes de julio y son muy similares.

–¿Que se haga desde un hospital garantiza un acceso más universal?

–Es un elemento distintivo y el coste acaba siendo mucho menor. Estas terapias suponen más de 300.000 euros por paciente y nosotros conseguimos reducirlas por debajo de los 100.000. Y además sin haber hecho grandes producciones, por tanto, tiene su impacto. Pero lo más importante es la capacidad de actuación por parte del propio médico en cómo adecuarlo al paciente. Y esto con las empresas es complicado porque ellas producen para todos, a pesar de que en estas terapias cada producto procede de las propias células del paciente.

–¿Son las terapias más avanzadas que existen en este momento contra el cáncer?

–Sí. Los más personalizados, seguro. Actuamos con este tipo de inmunoterapia antitumoral de células modificadas genéticamente cuando los pacientes ya no responden a otros tratamientos. Han hecho un cambio muy importante recuperando al 50% de pacientes que ya no tenían otras opciones. Y este cambio no se había producido en medicina desde hacía muchos años. En general, los tratamientos aportan incrementos pero no tan sustanciosos como éste. Y además hay mucho campo de mejora. También el hecho de hacerlo desde un centro académico hace que tengamos más posibilidades de perfeccionarlos.

–También investigan sobre el desarrollo de vacunas.

–El concepto de vacuna contra el cáncer se plantea para potenciales enfermos. Sobre todo, lo estamos desarrollando de cara a cánceres familiares para intentar que se reduzca su incidencia.

–Este congreso es un ejemplo de la necesaria conexión entre los investigadores de las universidades y los de los hospitales.

–Aquí estamos intentando conectar un centro asociado a la Universidad de Vigo y acercarlo más a la aplicación. Pero el mundo clínico también es académico. De hecho, somos el máximo exponente de desarrollos y de publicaciones en España. Creo que esta integración ya existe desde hace años y el IDIBAPS es un ejemplo.

–¿Podrían salir colaboraciones a raíz de esta visita a Vigo?

–A través de la catedrática África González ya colaboramos con la empresa pública del Sergas Galaria y empezaremos pronto un ensayo clínico con estas terapias para toda Galicia. La pandemia retrasó las autorizaciones de las agencias y nuestro objetivo sería empezar en octubre, noviembre o quizá diciembre.

–¿Cuál será el perfil de los pacientes?

–Todos son de perfil hematológico. Tenemos CAR-T planteadas para tumores sólidos de mama, próstata o glioblastoma, donde podemos hacer alguna aportación, pero esto está muy lejano. Las estamos aplicando a los pacientes con leucemias y linfomas.

Casi 200 participantes de nueve países.

La sexta edición del Annual Meeting del Cinbio arrancó ayer en el campus y, durante sus dos jornadas, destacados invitados nacionales e internacionales de ámbitos como la oncología, la bioinformática o la inmunología expondrán los últimos avances en el desarrollo de herramientas para la medicina del futuro. La cita, ya convertida en una referencia en los campos de la biomedicina y los nanomateriales, fue inaugurada por el el concejal Jaime Aneiros, la vicerrectora Maribel del Pozo e Isabel Pastoriza, del equipo directivo del centro.

