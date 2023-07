La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pidió a los gallegos que acudan a votar el domingo masivamente “con ilusión, con ganas e con orgullo do noso para encher as urnas de votos BNG e darlle a Galiza un grupo galego forte que a defenda en Madrid e que sexa decisivo na conformación do próximo Goberno do Estado”.

Durante el mitin en Vigo, junto con la cabeza de candidatura por Pontevedra, Carme da Silva, apeló a los ciudadanos a activarse el 23-J “para facer posible un grupo forte orgullosamente galego, fronte a unhas forzas estatais, todas e cada unha, que levan anos alternándose na discriminación a este país en función de quen sente na Moncloa, e que din unha cousa aquí e a contraria en Madrid”. Pontón resaltó que que la verdadera alternativa a Feijóo en Galicia es el BNG, “que lle está disputando escanos ao PP nas catro provincias, de aí o chamamento a unificar o voto rebelde, inconformista e de país na papeleta nacionalista, porque cada escano máis do Bloque é un menos para Feijóo”.