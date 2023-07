Unas visitas históricas, una ciudad y un relato único de la mano de un asturiano muy vigués que no “quería que nada se perdiese”. Todo eso queda plasmado en la muestra “Vigo, porta do mundo”, una obra póstuma del exdirector del diario decano Ceferino de Blas que recoge a muchos de los visitantes más significativos que han pisado la ciudad. Para aquellos que tengan curiosidad que personas determinantes en el rumbo de la historia a nivel mundial han puesto sus pies sobre Vigo, podrán averiguarlo en la calle Príncipe hasta el 31 de agosto.

Muchos de los viandantes se han sorprendido al descubrir que figuras tan relevantes como Albert Einstein habían estado en la ciudad olívica. Es el caso de Arturo Fernández, que se quedó asombrado al conocer algunas de las personalidades que visitaron la ciudad. “Me está sorprendiendo muchísimo, no entiendo cómo la gente de aquí desconoce que personas tan importantes como Julio César o Einstein pisaron Vigo, creo que es algo que todo vigués debería saber”, comentó Fernández, que confesó que volvería más tarde para realizar una visita más profunda.

Otros, sin embargo, lo ven más normal. Así lo decía el empresario Xose Luís Blanco: “No me sorprende que hayan venido a Vigo, es la mejor ciudad. Es un punto geográfico de referencia”. Existe quienes han querido ver más allá de los paneles, como es el caso de la abogada catalana Rosina Pereta, que aprovechó para recordar “la necesidad de tener memoria”: “Normalmente se niega que los nazis han estado aquí y que España ha servido como paraíso para muchos de ellos. Creo que la labor que ejerce esta exposición es muy interesante”, apunta.

Algunos de los asistentes buscaban conocer mejor la ciudad de Vigo. Leonardo Vargas, chileno afincado en Galicia, confesaba que: “estoy buscando a las personas que tienen una calle a su nombre para saber el porqué de su importancia. Quiero saber quienes eran”. Vargas fue el único de los entrevistados que le puso una pega a la exposición. “Me llama la atención que esté todo en gallego, en una época en la que hay tanto turista debería estar también en español, aunque entiendo que al ser algo propio de Vigo está más centrado en la gente de aquí”, puntualizó el chileno.

“Me llevan a otros tiempos” “Lo mucho que desconocemos” Enriqueta y Marisa Santiago- Viandantes

“Me encanta esta exposición, me lleva a otra época ya que yo nací en el 41 y hay algunas cosas que viví”, recuerda Enriqueta Santiago, que acompañada por su hija Marisa, visitaba la exposición con gran atención en cada uno de los paneles. “Lo estamos leyendo todo, es impresionante la cantidad de gente importante que visitó Vigo y lo mucho que desconocemos esto”, añadió Marisa Santiago.

También había conocedores de las historias contadas en la exposición, como es el caso de Manuel Adán. “Ya conocía muchas de las anécdotas de personajes históricos en Vigo, pero me sigue pareciendo algo impresionante. Vigo tiene mucha historia oculta que se debe conocer”, señalaba Adán.

“Muy necesario para los vigueses conocer su historia” Alberto Cuevas

Quien no dejó pasar la oportunidad para visitar el trabajo de su amigo, fue el padre Alberto Cuevas, quien emocionado resaltó lo necesario que es para los vigueses conocer su historia. “Me gusta decir que soy de Vigo cuando voy por el mundo. En Italia dices Vigo y allí saben que fue donde se clasificó su selección para el mundial”, bromea. Mons. Cuevas quedó atrapado en una de las zonas que más le interesaba: la dedicada a figuras religiosas. “Muchos conocidos, otros descubrimientos preciosos”, apuntó.

Esta muestra histórica, llevada a cabo por FARO con la colaboración del Concello por motivo del 170 aniversario del diario, no deja lugar a dudas, aunque sea una proporcionalmente una ínfima parte, sobre el legado que ha dejado De Blas ha sido como un faro que arroja luz sobre una parte de la historia que esconde Vigo. La ubicación de la exposición en una calle tan concurrida como la del Príncipe supone el perfecto homenaje a una persona que, sin ser de aquí, dedicó no solo parte de su obra si no también de su vida a esta nuestra ciudad, de la cual llegó a ser cronista oficial.