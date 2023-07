Un escaparate para Apamp

“E poderemos dispoñer dunha produción suficiente?”. El miedo aparecía a veces bajo la forma de esta pregunta, pero con mucho “agarimo e amor” continuaron hacia delante, trabajando así, a su ritmo, mientras definían el marco de ese gran proyecto que les rondaba la mente desde hacía tiempo. A principios de este año, la Asociación de Familias de Personas con Parálisis Cerebral (Apamp) lanzó su propia línea de productos de artesanía y lo hizo a través de una página web, pero anhelaban un espacio en el que la ciudadanía viguesa pudiera ver, pudiera tocar y conocer de cerca esa creatividad que tanto caracteriza a la entidad, un deseo que se vio materializado en tan solo seis meses. Y es que tal y como afirma la gerente de Apamp en Vigo, Conchi Somoza, “as oportunidades que xorden non podemos deixalas escapar”.

Fue Zona Franca, en concreto el delegado del Estado en el Consorcio en aquel momento, David Regades, quien al conocer los talleres de artesanía que se desarrollaban en la entidad y la puesta en marcha de la marca “A casa rodante” , así como la idea de establecerse en un espacio físico en un futuro, el que ofreció a Apamp un local en A Laxe para mostrar a la ciudad sus creaciones. “Imos velo xa!”, fue la respuesta que le dieron. Así, seis meses después de haber lanzado su propia línea de productos de artesanía, desde ayer ya se pueden adquirir en el local número 10 del centro comercial, puesto que Apamp inauguró su soñado “Espazo Rodante”.

Muy emocionados y con ganas de mostrar sus trabajos, los integrantes y usuarios de la entidad viguesa dieron a conocer en la jornada de ayer un espacio en donde las personas interesadas no solo podrán adquirir las creaciones elaboradas en los talleres de Apamp, sino que también podrán disfrutar de un punto de encuentro y promoción de ese trabajo colaborativo y del desarrollo creativo, al mismo tiempo que se da una oportunidad laboral a las personas que participan en los obradoiros artesanales.

En este sentido, Conchi Somoza apuntó que “a nosa proposta non só é dispoñer dun punto de venda dos produtos da nosa marca, senón que imos deseñar tamén unha programación de actividades para completalo, de maneira que, vencelladas á cerámica, ao papel e ao téxtil, en cada trimestre poidamos levar a cabo iniciativas como exposicións doutros artistas ou artesáns, impartir formacións ou algunha clase maxistral, de maneira que dinamizaremos o espazo para que ás personas que lles guste a artesanía poidan sentilo como un punto de encontro”.

La gerente de la entidad viguesa no escondió la alegría que supone para todos los integrantes de la comunidad ver realizado el sueño del “Espazo Rodante” e indicó que, “dalgunha forma, imos someternos a avaliación, porque moitas veces temos a dúbida de se a xente merca as nosas obras porque lle gustan ou porque as facemos nós. Nós queremos que sexa o primeiro e que, logo, coñezan a quen estamos detrás, dándolle un valor engadido”.

A este respecto, Conchi Somoza señaló que “a cesión deste local por parte de Zona Franca durante todo un ano vai permitirnos desenvolver este proxecto piloto e poder comprobar a súa viabilidade e se os nosos produtos son competitivos, o cal para nós é moi importante, porque fuximos da lástima e da compaixón. Nós traballamos con paixón, iso si”.

“Espazo Rodante” podrá visitarse a partir de ahora de lunes a viernes en A Laxe, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas durante todo el verano, un horario que se verá ampliado en invierno.