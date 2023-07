“Crecimos tocando en familia; la mejor música todavía se hace en el hogar”

Advierten que si el público está dispuesto a pasar un buen rato, que si ellos sienten la energía sobre el escenario, su concierto en el Festival TerraCeo será “un auténtico bombazo”. Kitty, Daisy y Lewis Durham llegan mañana a la ciudad para trasladar al público vigués a la década de los 50.

–¿Cómo nace esa pasión por el country, el blues y el rock más tradicional?

–Lewis: Crecimos tocando música en familia en casa, en reuniones o en fiestas. Así conocimos las canciones que se cantaban a nuestro alrededor, de forma muy parecida a conocer canciones infantiles sin siquiera intentar aprenderlas. Nunca se nos ocurrió pensar qué género de música estábamos tocando, ya que solo lo hacíamos para nuestro propio disfrute, que tiene que ver con la sensación y no con intentar crear un cierto sonido. Nunca tuvimos la intención de hacer nada más que la de disfrutar del momento. A partir de ahí, todo creció. La mejor música todavía se hace en el hogar.

–Os suelen etiquetar como vintage, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor? ¿Creéis que la gente siente nostalgia por la música de antes?

–L: Creo que el público, hoy en día, encuentra frescura con la interacción entre la gente de la música. Es algo que no está muy presente en la música actual. La gente suele sentir nostalgia por la música hecha cuando eran jóvenes, ya que supongo que les recuerda a eso. Una vez más, para nosotros, todo se trata de la sensación que sale de la música, que es algo que realmente no puede venir a través del mismo sonido. Cada vez que tocamos la misma canción, la sensación puede cambiar. Con nosotros, también se da la suma de las partes, es decir, el hecho de que todos toquemos la batería, el piano, la guitarra y cantemos en diferentes canciones significa que cada tema puede tener una vida muy diferente a la última vez y esto también evita que nos aburramos.

–Efectivamente os caracteriza la versatilidad ante una gran variedad de instrumentos, ¿qué puertas os ha abierto esa habilidad?

–Kitty: Ser flexible en tus habilidades siempre es algo bueno. Eres capaz de entender cómo las diferentes partes de cada instrumento encajan y trabajan juntas para crear una pieza de música y, además, resulta más interesante a la hora de crear. Personalmente, esto me ha dado la oportunidad de escribir y tocar con muchos otros artistas de todos los ámbitos, tanto de la vida como de géneros musicales.

–¿El talento aquí es innato o detrás hay muchas horas de ensayo?

–K: Definitivamente, ambas. No sé si lo llamaría “trabajo”, porque es algo que hemos estado haciendo desde que éramos niños pequeños puramente para disfrutar. Como cualquier oficio, tienes que seguir aprendiendo para mejorar, así que en ese sentido sí que hemos estado invirtiendo en “trabajo”, pero tener a los demás para tocar y aprender juntos significaba que podíamos animarnos a nosotros mismos para ser mejores con los instrumentos.

–Vuestros padres han jugado un papel fundamental en eso y también en vuestra trayectoria.

–Daisy: Sí, nuestros padres son una de las razones principales por la que hemos terminado donde estamos. Nunca nos obligaron ni nos persuadieron para empezar a tocar los instrumentos, pero nuestra casa siempre estaba llena de música. Mi madre tenía una gran colección de discos. Recuerdo que amaba los 60 y cosas de los 70 como The Kinks y T-Rex. Fuimos muy afortunados por haber escuchado aquella música y disfrutarla como lo hacíamos. No me entiendas mal, también me gustaban mucho las Spice Girls y Britney. Por otra parte, nuestro padre cantaba y tocaba su guitarra acústica a menudo, así que, ¿qué más puede hacer uno que no sea unirse? Nunca lo vimos como un trabajo con ellos, para nosotros siempre ha sido divertido.