La víctima del pozo de Porriño recibe sepultura en Portugal cinco años después del crimen

Los restos mortales de Carlos Alberto Videira do Orfao, el ciudadano luso afincado en Vigo que con 37 años fue víctima del que se conoce como el crimen del pozo de Porriño, ya están por fin en Portugal. Cinco años después de este homicidio que aún está en plena fase de investigación judicial, una empresa funeraria trasladó ayer el cuerpo a Viana do Castelo para su entrega a la familia. A este hombre que se dedicaba a la compraventa de vehículos lo mataron en octubre de 2018, pero su asesino o asesinos se aseguraron de ocultar bien su cadáver y el homicidio no se descubrió hasta dos años y medio después, en febrero de 2021, cuando casualmente fue hallado en el profundo lugar donde lo habían arrojado, en un pozo de una nave sin actividad de la zona de O Cerquido.