El TSXG mantiene la ampliación del IOP a la espera de analizar las “cuestiones de fondo”

Ya hay pronunciamiento del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre el recurso contencioso-administrativo presentado por la Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao (Favec) contra la suspensión en abril del cómputo del plazo del Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) por parte de la Xerencia Municipal de Urbanismo a la espera de recibir el informe de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) relativo al nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), ya entregado a principios de mes. El alto tribunal deniega la petición de la entidad vecinal olívica de adoptar una medida cautelar que suspenda los efectos de la resolución aprobada por el gobierno local.

El TSXG defiende que la medida impuesta por la Xerencia de Urbanismo ofrece “seguridad, estabilidad y una certeza relativa, aunque sea temporal, en la gestión urbanística” del Concello, pero deja clara la “imposibilidad” de la sala de “prejuzgar el fondo del asunto”, es decir, las “cuestiones de fondo”: el procedimiento o la competencia de la Xerencia de Urbanismo para realizar esta acción, entre otras. La Favec asegura a FARO que “llegará hasta el final” del asunto porque cree que la actuación del Ayuntamiento no se ajusta a la ley.

La sentencia, que no es firme, detalla que, “como denunció el Concello –tras el recurso de la Favec–, la Federación no alegó ningún perjuicio concreto” derivado de la suspensión del cómputo del plazo de la ordenación provisional. “No refiere en su escrito ninguna solicitud de licencia o expediente pendiente en el que la aplicación o no del Instrumento de Ordenación Provisional pudiera resultar determinante en un sentido o en otro”, indican los magistrados, que sostienen que la aplicación de la medida cautelar solicitada por los vecinos “desnaturalizaría la provisionalidad del Instrumento de Ordenación Provisional, lo que generaría inseguridad jurídica e incertidumbre”.

Analizado el dictamen del alto tribunal gallego, destacan desde la Favec que “el auto del TSXG acuerda no suspender cautelarmente las resoluciones de la concejala de Urbanismo –María José Caride– porque considera que debe examinar las cuestiones de fondo planteadas y resolverlas en la sentencia definitiva”. “No se pronunciará sobre la legalidad o ilegalidad de los acuerdos hasta que dicte sentencia definitiva. Mientras tanto, estos acuerdos seguirán vigentes porque no considera que concurran perjuicios ni razones de interés general que aconsejen su suspensión cautelar, que siempre es excepcional”, anotan desde la Federación vecinal.

El acuerdo que recurre la Favec es del pasado 4 de abril –el 18 de abril se volvió a resolver–. Urbanismo suspendió por un máximo de tres meses el cómputo del plazo de vigencia del IOP alegando “retrasos” atribuidos a la Xunta de Galicia en la tramitación del informe de la Axencia Galega de Infraestruturas, necesario para obtener la declaración ambiental estratégica, paso previo a la aprobación provisional, que se debe alcanzar en los tres años y medio posteriores a la fecha de publicación del acuerdo de aprobación definitiva del IOP para que este no decaiga. Considerando la data del Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra, el 20 de septiembre de 2019. Hay un pero: el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 suspendió los plazos administrativos durante 82 días –desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 3 de junio de 2020–. Por lo tanto, el plazo para la aprobación provisional no terminaría hasta 82 días después de la fecha prevista: el 10 de junio de 2023. El cómputo del plazo se suspendió tres meses –la AXI entregó el documento al Concello el 6 de julio, fuera del plazo de tres meses establecido por la administración de la Praza do Rei para su ampliación–, por lo que se traslada a mediados de septiembre, límite que comparten la Xerencia de Urbanismo y la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

En todo caso, Urbanismo avanzó que suspenderá de nuevo el cómputo del plazo de vigencia del IOP por un máximo de tres meses desde el momento en el que remita a la Xunta la información necesaria para conseguir la declaración ambiental estratégica, que debe emitirla la Consellería de Medio Ambiente. Detallaron que el envío de documentación a Santiago se efectuará este mismo mes ya con las correcciones a los informes de Patrimonio e Infraestruturas –los dos pendientes, emitidos como favorables condicionados– incorporadas.

La Federación sostiene que la resolución impugnada incurre en nulidad de pleno derecho al ser dictada por un órgano manifiestamente incompetente en virtud de la materia. “La aprobación definitiva del IOP, así como de cualquiera de sus modificaciones o suspensión, corresponde al pleno de la Corporación”, argumenta en su recurso. Además, considera que se ha prescindido “total y absolutamente” del procedimiento legalmente establecido, ya que el proceso para la aprobación de la ordenación provisional y su modificación puntual “está regulado en el artículo 93 de la Ley 2/2017, que requiere un período de información pública y la solicitud de los informes sectoriales de las administraciones públicas competentes, especialmente, el Informe de la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo”.

El Concello, en su escrito de oposición, señala que el recurso se interpuso “fuera de plazo”. Alega que no existe actividad impugnable en relación con el acuerdo del 4 de abril porque fue dejado sin efecto por otro del 18 de abril. También indica que el Ayuntamiento “remitió el borrador y aprobó inicialmente la revisión del PXOM en plazo, careciendo de responsabilidad respecto de los plazos para la emisión de los informes preceptivos por parte de la administración autonómica”. Añade que la entidad recurrente –la Federación de Asociaciones Vecinales– “no acredita los perjuicios que la ejecución del acuerdo ocasiona” y que debe prevalecer el interés público, puesto que la vigencia del IOP aporta “certeza y seguridad jurídica”.