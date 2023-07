“Sumar é moi vigués: obreiro, reivindicativo e feminista”

A defensa das persoas traballadoras e máis vulnerables, pero tamén do conxunto dos cidadáns. É o obxectivo que dá vida a Sumar, a plataforma liderada pola galega Yolanda Díaz para as eleccións xerais do próximo domingo, como destaca a cabeza de lista pola provincia de Pontevedra ao Congreso, Verónica Martínez Barbero (Xixón, 1980). Foi directora xeral de Traballo con Díaz no Ministerio e demóstrao coas súas intencións e obxectivos na súa conversa con FARO.

–Por que un vigués debe votar a Sumar?

–Coñecemos esta cidade. Imos apostar por Vigo, polos Pertes (Proxectos Estratéxicos para a Recuperación e Transformación Económica) do automóbil e o naval e por seguir investindo nas empresas, pero tamén polos dereitos das persoas traballadoras. Vigo é unha cidade obreira e reivindicativa historicamente, tamén feminista. Entendo que Sumar é moi vigués.

–Como defende Sumar o seu traballo en Vigo na última lexislatura a través de Unidas Podemos? –Cos Pertes para Vigo e a comarca. Ademais, os datos din que os contratos indefinidos enriquecéronse moitísimo en Galicia, iso impacta fundamentalmente na cidade con ais traballadores e traballadoras por conta allea, que é Vigo: fixemos 80.000 contratos novos indefinidos desde abril de 2022 e o salario mínimo interprofesional (SMI) alcanzou a máis de 100.000 persoas en Galicia.

–Como convencería para que vote a Sumar alguén que dubida entre PSOE, BNG e Sumar?

–Hai cuestións fundamentais das que eu teño un coñecemento máis próximo pola miña experiencia no Goberno nestes tres anos e medio. Sen nós, non habería reforma laboral e non terían subido nin o salario mínimo interprofesional nin as pensións conforme ao IPC. Temos unha persoa no Consello de Ministros, Yolanda Díaz: é a primeira vez na historia que as clases traballadoras están no Consello de Ministros. Pelexamos moitísimo para sacar normas fundamentais para a clase traballadora. Pelexámolas nós dentro dun Goberno de esquerdas, fundamentalmente, a través de Yolanda Díaz. A outra razón son as enquisas. Din que Sumar en Pontevedra e Vigo é quen de sacarlle ao PP un escano, só nos, só o voto a Sumar.

–Yolanda Díaz foi a única candidata a presidir o Goberno que fixo campaña en Vigo. Terá isto efecto nas urnas?

–Cremos que si. Yolanda apostou por esta provincia porque ela é deputada por Pontevedra. Fixo unha campaña en Vigo moi viguesa para darnos folgos na nosa provincia.

–Que propón sumar para Vigo?

–A xente de Vigo e da contorna está moi afectada polas peaxes da AP-9. Entendemos que as medidas que se adoptaron ata agora en relación ás bonificacións son insuficientes, o enfoque debe ser outro. Queremos a titularidade pública da autoestrada, e iso, ademais, terá un efecto directo nos petos dos cidadáns de Vigo. O que supoñen as medidas actuais de bonificación é pagar a Audasa 2.300 millóns de euros ata 2014, unha barbaridade: esta empresa vale menos da metade. Imos facer gratuíta a AP-9 transferíndoa ao goberno galego.

–Que medidas ofrece para mellorar a provincia?

–A provincia está a ser prexudicada ou non beneficiada por como se construíu a alta velocidade, e queremos cambialo. A alta velocidade debe chegar a toda Galicia e, particularmente, a Vigo e provincia para facer posible unha rede de cercanías que una as cidades do Eixo Atlántico tanto para mercadorías como para persoas. Sumar tamén ofrece unha aposta moi comprometida co Corredor Atlántico.

–Cales son as medidas estrela a nivel nacional?

–O noso programa é profundamente social. Temos moitas medidas centradas na clase traballadora, como a redución da xornada laboral desde o ano que vén a 37,5 horas. Iso temos que mudalo, a xente traballa demasiado e cobramos pouco. Imos subir o salario mínimo interprofesional, non nos conformamos co que hai, queremos subilo. Tamén apostamos por medidas de control de fraude en tempo de traballo. E temos medidas fundamentais para as clases con menos recursos económicos en materia de saúde: a sanidade pública debe ser configurada como un verdadeiro dereito á saúde. Temos un plan para reforzar a Atención Primaria en todo o Estado, particularmente, en Galicia, con investimentos directos do Estado. Unha medida estrela é a incorporación do dereito dos cidadáns á prestación bucodental, óptica, fisioterapéutica ou nutricional.

–Un dos temas que máis preocupa en Vigo é a vivenda. Que propón Sumar para solucionar este problema?

–Queremos investir de forma continuada o 1% do PIB para xerar un parque de vivenda de promoción publica sostible e asumible de 2 millóns de vivendas. Por outra banda, tamén queremos frear a especulación que produce o aluguer turístico, que se sofre moito na provincia, a través dun control dos grandes tenedores para limitar a súa posibilidade impoñendo un aluguer social obrigatorio. No que se refire ás hipotecas, este pacto de voluntariedade que se acadou cos bancos para que facilitasen o cambio de hipoteca variable a fixa non está a funcionar, queremos impoñelo por lei, que sexa obrigatorio e un dereito do consumidor poder mudar a hipoteca a tipo fixo cando estamos a sufrir subidas do euríbor como agora: a hipoteca cústalle de media a cada persoa en Galicia máis de 200 euros máis ao mes, unha barbaridade para calquera persoa cun salario medio.

–Que resultados espera na provincia?

–Imos mellorar os nosos resultados. Partimos dun escano, está claro que está consolidado, pero queremos apostar por máis, e somos quen de quitarllo á dereita.