El pasado 13 de julio, la vida le dio un duro zarpazo a la familia Rial Calzado. Su hija Mirian, de 29 años, moría después de sufrir un accidente en la carretera de Camposancos, en Vigo, cuando se dirigía en moto a su puesto de trabajo en Baiona, como administrativa del puerto deportivo de la localidad miñorana, un empleo que llevaba desempeñando unos dos meses.

Vecina de la ciudad olívica, la joven sufrió una colisión frontal contra un turismo que circulaba en dirección contraria, conducido por un conductor novel de 18 años, que según concretaron las fuentes oficiales resultó ileso. El siniestro ocurrió en la PO-552, a su paso por la parroquia de Coruxo, en un tramo recto a la altura de As Roteas.

Los hechos provocaron una conmoción en el entorno de la joven que se volcó con sus padres, Carlos y Espe, y con su hermano, José Carlos, sobre todo a traves de mensajes en redes sociales, tanto en los comentarios que generó la noticia, como en las publicaciones que algunos miembros de la propia familia compartieron en sus perfiles.

El pasado viernes se celebró el sepelio en el tanatorio Finisterre de Tui, para ya después proceder al traslado del cuerpo sin vida de Mirian al tanatorio Tanamañó de Redondela, donde estaba prevista su incineración.

Este pasado lunes su padre publicaba en Facebook una sentida carta dedicada a su hija, en la que resalta los "intensos y felices" 29 años que ha tenido Mirian, unos "años de felicidad" que han podido compartir "todas las personas que has conocido, porque era lo que transmitías".

"Hija, has vivido solamente 29 años, han sido intensos y felices, has viajado lo que mucha gente no hará en 90 años que viva, has tenido lo que has querido, no te ha faltado de nada, has trabajado donde has querido, han sido 29 años de felicidad para todas las personas que has conocido porque era lo que transmitias, has sido una gran persona con mucha personalidad, con carácter y un don de gentes envidiable".

Tras la semblanza optimista sobre la trayectoria vital de su hija, Carlos vuelve al presente en el que repasa desde casa las instantáneas de la joven, en las que nunca dejaba de sonreír, al tiempo que le agradece esos 29 años a su lado.

"He estado viendo tu álbum de fotos y siempre estás con tu sonrisa con todo el mundo, nos has dejado un legado de fotos maravilloso de como eras tú. Podría decir muchísimo más de tí pero no quiero extenderme. Solo decirte que gracias por todo y gracias por tus 29 años de felicidad ojalá hubiesen sido muchos más. TU FAMILIA NO TE OLVIDARÁ Y TE LLEVAREMOS SIEMPRE DENTRO".

Carlos concluye esta especial misiva, contándole a su hija que cumplirá sus deseos de "seguir siendo vida como tú querías", más allá de la muerte.

"Hoy recogeré tus cenizas y serás el árbol que tú querías ser, serás vida como tú querías, lo plantaré y lo cuidaré para que crezca y dé vida; y como no, cada vez que lo esté regando estaré en comunicación contigo, porque serás mi fuerza para seguir adelante. GRACIAS MIRIAN por todo lo que nos has dado. Te queremos y no te olvidaremos, te lo prometo".

Con respecto a las causas del mortal accidente, la Guardia Civil investiga el origen del mortal siniestro, aunque las hipótesis apuntan a una invasión involuntaria del conductor del turismo hacia el carril por el que circulaba Mirian con su moto.