Si no la más bonita, sí la más querida de la ría: la virgen del Carmen salió a hombros de O Berbés en la celebración de la que es la fiesta más antigua de Vigo, la procesión en honor a los marineros. Una tradición que se recuperó el año pasado tras 17 años en suspenso y que lucha por convertirse en una de las fiestas más emotivas de la ciudad.

La comunidad marítima de Vigo realizó un titánico trabajo para que a la procesión no le faltase detalle: música, emoción y tradición a partes iguales. La comitiva partió a las 18:00 horas de la Iglesia de San Francisco, con la virgen a hombros de la Policía Portuaria y los marineros de la Armada que se encargaron de trasladarla hasta el entorno del Puerto Pesquero. Dentro del Mercado, decorado con redes de pesca y un altar, tuvo lugar la misa solemne, al rededor de las 18:30 horas, oficiada por el Obispo de la Diócesis de Tui-Vigo, D. Luis Quintero Fiuza.

Tras la parte más solemne, comenzó la más emotiva. La virgen de los marineros fue engalanada con las primeras coronas de flores, al mismo tiempo que la coral polifónica Novos Aires comenzaba a entonar la Salve marinera que se escuchó en más de una ocasión durante toda la tarde.

'¡Salve! Estrella de los Mares' , coreaban los devotos pescadores que, poco antes de las 20:00 horas trasladaron a la Virgen del Carmen hasta el 'Ostra Segundo’, el barco encargado de hacer que se luciese en un recorrido mucho más amplio que el del año pasado. La virgen se acercó hasta Toralla, subió hasta casi tocar la costa morracense y descendió hasta los límites del municipio con el ayuntamiento contiguo de Redondela.

No estuvo sola, tras su estela una docena de naves decoradas para la ocasión velaron por la imagen. Los que no tuvieron la suerte de seguirla por mar, pudieron verla desde tierra: decenas de personas se repartieron por la Terminal de Bouzas, la escollera do Berbés y hasta por el monte de A Guía.

El día acompañó: la lluvia del viernes noche dio paso a un sábado soleado en el que el mar se mantuvo en calma. Una estampa ideal para la tradicional ofrenda floral en honor a los que perdieron la vida en el mar.

A las 21:00 horas, el 'Ostra Segundo' puso rumbo a tierra, donde se vivió uno de los momentos más emotivos, con una segunda ofrenda floral en la explanada del ingeniero Manuel Espárrago, donde se destapó una placa en honor a los fallecidos.

Finalmente, la virgen del Carmen puso rumbo "a casa", a la Iglesia de San Francisco, hasta el año que viene cuando los marineros vuelvan a renovar sus votos con la estrella de los mares.