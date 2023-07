La emprendedora viguesa que cultiva salud y calidad de vida

Soñaba con ser investigadora “desde siempre”. Aquella niña enganchada a los programas de Rodríguez de la Fuente acabó doctorándose en Biología Molecular en la UVigo con una tesis sobre el pino gallego en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán y, como experta en cultivo in vitro y mejora genética, fue “encadenando contratos” durante una década en centros del CSIC de Santiago, Zaragoza y Granada y en la Universidad de Córdoba. En 2016, Verónica Codesido fichó por Phytoplant Research, la primera empresa autorizada por la Agencia Española del Medicamento para cultivar cannabis medicinal, y solo cuatro años después cofundaba la suya propia, MIFCO Biosciences, cuya misión es mejorar la salud diaria y, en definitiva, la calidad de vida de pacientes con todo tipo de patologías.

Desde su sede en la localidad malagueña de Antequera, que cuenta con un moderno invernadero para una producción orgánica y sostenible y avanzadas tecnologías de cultivo in vitro, la empresa suministra cannabis medicinal propagado en el laboratorio, de alta calidad y libre de virus, a los principales fabricantes y distribuidores farmacéuticos de Portugal, que legisló en 2018 en este ámbito, Alemania, Holanda, Italia, Grecia o Malta. “Somos los únicos de toda Europa que podemos abastecer con este tipo de producto a cualquier empresa con licencia en su país de origen para trabajar con fines medicinales”, destaca Codesido, que es la responsable de cultivo.

La idea inicial de la viguesa y de los dos cofundadores de MIFCO Biosciences, Antonio Sancho y José Luis Valencia, era producir flor seca en grado medicinal, que es el producto más demandado, pero acabaron centrándose en el cultivo in vitro de variedades exclusivas, con un alto nivel de cannabinoides TCH y CBD.

“En lugar de partir del esqueje tradicional, toda la preparación de nuestras plantas es in vitro porque tiene ventajas muy claras y queríamos diferenciarnos. Y cuando empezamos a ir a congresos y ferias en busca de clientes nos dimos cuenta de que todos se interesaban por esto, porque nadie lo hacía. Gracias a esta modalidad de cultivo, las plantas están libres de virus, patógenos y hongos, algo muy importante dado que van a tener un uso medicinal. Y además de incrementar la biomasa, es decir, los gramos que se consiguen por planta, esta técnica también aumenta el contenido en cannabinoides, que es lo importante para producir formulaciones de todo tipo. Las más habituales son en cápsulas y aceites sublinguales”, explica.

La empresa también ofrece a sus clientes la posibilidad de conservar sus variedades genéticas a largo plazo: “Por ejemplo, para evitar que una empresa pierda todo su stock en un incendio. O algo que está pasando mucho es que se descubre una variedad con un cannabinoide nuevo cuyas propiedades todavía se están estudiando y nosotros podemos preservarla mientras se hacen los ensayos clínicos para decidir después si se desecha o se multiplica”.

La plantilla actual está formada por 12 trabajadores, con apoyos de personal externo en régimen agrario en momentos de cosecha o plantación. Pero la ampliarán en unos meses porque a finales de año está prevista la inauguración de un gran laboratorio de cultivo in vitro de última generación. “Tenemos mucha ilusión y un poco de vértigo también”, admite Verónica entre risas.

Su empresa es de las pocas en nuestro país que están autorizadas por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) para cultivar y producir cannabis medicinal. Ellos la consiguieron en 2021. La cifra total ronda las 15, lo que da idea de las dificultades que han tenido que superar y a las que se siguen enfrentando a diario.

“Estoy muy contenta porque las cosas nos han ido muy bien pero trabajar con cannabis en España es muy complicado. Tenemos una ley de estupefacientes de los años 60 firmada por Franco. Por suerte, ya está en un grado inferior a la cocaína y la heroína, pero los requisitos para conseguir una licencia son durísimos. Tienes que presentar un proyecto de investigación muy potente y contar con personal cualificado e instalaciones ya construidas. Y cada año escribo casi una tesis para conseguir la renovación, que es igual de complicada. Las medidas de seguridad son enormes, todo lo que producimos está controlado al miligramo y por aquí se pasan la Policía y la Guardia Civil. La primera vez que vinieron se quedaron tranquilos al comprobar que esto era un laboratorio científico, serio y controlado”, recuerda entre risas.

Esta “guerra continua” es debida a la falta de legislación, lo que paradójicamente impide a los pacientes españoles utilizar sus productos. Ha habido varios intentos, el último en esta legislatura, y Carola Pérez, directora del Observatorio Español por el Cannabis Medicinal, lidera la movilización para exigir a los partidos una propuesta de ley. Pero hasta ahora todo ha sido infructuoso: “Cuando el Gobierno de Merkel legalizó su uso en 2017 pensábamos que ocurriría lo mismo aquí, pero el tema está paralizado y ahora, dependiendo de lo que ocurra en las elecciones, veremos si se continúa o no”.

Y los grandes perjudicados, insiste, son los pacientes: “Aquí han venido padres de una asociación de niños con epilepsia. Tienen hasta 200 ataques al día, por eso su esperanza de vida es de 4 o 5 años, pero con el cannabis los reducen a 2 o 3. ¿Cómo les dices que no puedes hacer nada? Y ocurre lo mismo con la esclerosis múltiple o la fibromialgia. Se utiliza mucho con enfermedades crónicas con un alto índice de dolor. Y el problema es que los pacientes acaban recurriendo al mercado negro, donde los productos no tienen la calidad suficiente y pueden estar consumiendo también hongos que dañen su salud”.

“El cannabis no es curativo, sino paliativo. Pero reducir el dolor te permite tener una vida normal, con más calidad, que es lo que queremos todos”, reivindica Verónica, que se muestra muy crítica ante las dudas vertidas por diferentes partidos en el Congreso sobre estos beneficios. “¿Cómo que no existen evidencias científicas? Es ridículo. Hay miles de estudios de laboratorio y ensayos clínicos y cientos de países que lo recetan desde hace años. El catedrático de la Complutense Manuel Guzmán, un referente mundial, lleva años estudiando sus efectos en distintas patologías”, lamenta.

“Es demoledor que los pacientes españoles no puedan beneficiarse de nuestros productos”

La valentía de Verónica Codesido al frente de una empresa de cultivo de cannabis fue galardonada recientemente con un Premio Alumni-UVigo en la modalidad de emprendimiento. Lo recogió su hermano Juan José, que se lo devolverá en unos días, cuando venga de vacaciones. “Soy superembajadora de Vigo. A todo el mundo le digo que tiene que visitar la ciudad. Llevo muchos años fuera, pero la morriña queda siempre”, admite divertida.

Verónica es una luchadora nata, trabajó como teleoperadora y repartidora de publicidad mientras hacía la tesina, sufrió la inestabilidad y el peregrinaje de toda carrera investigadora, y ahora concilia su labor empresarial y científica con el cuidado de su hija de 4 años. Por eso se muestra “encantada” con el galardón Alumni y cuenta como anécdota que fue el actual rector, Manuel Reigosa, el director de su tesis. “Hasta me emociona que hayan premiado a una empresa de cannabis. Ya no es solo el orgullo personal, sino por todo nuestro equipo. Parece que la sociedad empieza a entender que es un medicamento y dejar de estigmatizarlo. Estoy encantada de que el jurado, primero, y la comunidad Alumni después con sus votos me eligiesen”, celebra.

“Es triste, realmente demoledor, que los pacientes españoles no puedan beneficiarse de nuestros productos y sí los alemanes, donde podemos vender. Pero parece que hay un cambio de tendencia y la sociedad es la que puede presionar y reclamar”, confía una esperanzada Verónica.