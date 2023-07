La oferta de alquiler tradicional se hunde a mínimos por el trasvase al uso turístico

El mercado del alquiler en Vigo está en un momento muy convulso. Aunque los precios muestran una tendencia a la estabilidad en las últimas semanas, lo cierto es que hay otros aspectos que están dificultando sobremanera el acceso a una vivienda a las personas que quieren mudarse o a aquellos que buscan emanciparse. Y es que desde el inicio del verano se ha producido un trasvase masivo de pisos que estaban en el mercado del alquiler convencional al vacacional. Es decir, muchos propietarios deciden rentarlos a turistas en los meses de julio, agosto y septiembre ya que les pueden sacar un beneficio económico mucho mayor. “La falta de oferta se debe especialmente a eso”, reconoce Antonio Carballeda, gerente de la inmobiliaria viguesa Best House.

El problema precisamente es que, al haber pocos pisos disponibles en el mercado, los que hay vuelan en apenas unas horas. Los más demandados, los de una o dos habitaciones, apenas duran uno o dos días en el mercado. Fe de ello da Daniel Martínez, un joven vigués que comparte piso con otras personas en el Casco Vello y que está buscando un apartamento al que mudarse y poder vivir solo. Lleva quince días en este proceso, que se está tornando en una pesadilla. Anuncios de pisos que ve por la mañana, por la tarde ya no están porque ya se han alquilado. Pero no solo eso, se ha enfrentado durante estos días a situaciones completamente surrealistas.

“Una inmobiliaria me preguntó, por orden de la propietaria, si tenía novia. Si la tenía, me descartaban directamente en el proceso de selección para uno de los pisos. Pero la cosa no se queda ahí. En otro apartamento éramos tres candidatos y el dueño dijo que lo iba a echar a suertes entre los tres. No debí ser el ganador porque no me llamó”, recuerda este joven, al que le está siendo imposible encontrar un estudio o un piso pequeño para él solo por menos de seiscientos euros al mes, el máximo que puede pagar.

Garantías a inquilinos

El avalista de Daniel Martínez, su padre, además es pensionista, una circunstancia que, tal y como explicó FARO en varias ocasiones, ven con recelo los propietarios de los pisos por el hecho de que una pensión no es embargable en caso de impago. Aquí es precisamente donde entra en juego otra de las circunstancias que están marcando la actualidad del mercado inmobiliario de Vigo. No se están alquilando pisos a personas que se consideran vulnerables, que son pensionistas o que cobran el SMI, por las dificultades que podría afrontar el dueño del inmueble en caso de tener que desahuciar al inquilino por impago.

“La falta de garantías está frenando a muchos propietarios, que no quieren arriesgarse a alquilar a personas consideradas vulnerables”, asegura Antonio Carballeda, que apunta que hay que incrementar la oferta del parque inmobiliario vigués para intentar poner fin al gravísimo problema de acceso a la vivienda que hay en la actualidad.