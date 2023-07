Vigueses con carné y miedo a conducir llenan las autoescuelas para volver a hacer prácticas

A las autoescuelas de Vigo llegan prácticamente a diario nuevas caras cargadas de ilusión para empezar el camino que les llevará a conducir un coche. Pero también últimamente están recibiendo un importante volumen de personas que ya tienen el permiso de conducir y que necesitan unas prácticas para quitarse el miedo que le han cogido al volante por distintas circunstancias.

El perfil más habitual es el de un cliente que lleva mucho tiempo sin coger el coche. Por ejemplo, estudiantes que tienen el carné, que se fueron a la universidad cuatro años y estuvieron todo ese tiempo sin conducir, y que ahora vuelven a Vigo y quieren coger el coche. “También por ejemplo hay casos de mujeres que se quedan viudas que mientras el marido vivía apenas conducían y ahora lo tienen que hacer de forma habitual, por lo que ven que necesitan al principio una pequeña ayuda, y vienen a hacer prácticas”, explica Andrés Bugallo, responsable de la autoescuela Faro.

La demanda para sacarse el carné se dispara, pero apenas hay examinadores

Uno de esos estudiantes que se sacó el carné antes de irse a estudiar fuera de Vigo es Jorge Juncal. Se fue a Madrid y lleva cinco años sin ponerse al frente de un volante. Tras su regreso a la ciudad olívica, no era capaz de coger el coche sin ayuda. “Apenas recuerdo las nociones básicas, y además Vigo está muy diferente a cuando saqué el permiso. Así que he decidido hacer unas prácticas en una autoescuela con un profesional para acostumbrarme y también para quitarme el miedo. No me atrevía a conducir solo después de tantos años sin hacerlo”, asegura.

“No me atrevía a coger el coche solo tras tantos años sin hacerlo” Jorge Juncal - Exuniversitario

Las autoescuelas se están llenando de este tipo de clientes. Y las prácticas que realizan las han llamado “de perfeccionamiento” “Lo que hacemos en estos casos es llevarlos directamente a los puntos más críticos de Vigo, que es una ciudad digamos hostil para los conductores. Si saben conducir por aquí, podrán hacerlo por Madrid o por Barcelona. Tienen que tomar las riendas y coger confianza. Y por eso tener un profesional al lado les viene bien”, explica José Manuel Hermida, de la autoescuela viguesa Fórmula 10. Obviamente, entre las personas que acuden a realizar este tipo de prácticas también se encuentran conductores que tuvieron algún tipo de percance en la carretera, les cogieron el miedo al volante y necesitan quitárselo.

“Viene gente de hasta sesenta años que teme volver a arrancar en Vigo ” José Manuel Hermida - Autoescuela fórmula 10

Gente de hasta sesenta años está yendo a las autoescuelas por estos motivos. En la mayoría de casos, con un número reducido de prácticas suele ser suficiente y el conductor ya está preparado para volver a la carretera.

Y hay que apuntar también que, en el lado más extremo, entre el 20% y el 30% de los conductores, según los expertos, tienen pánico a conducir, es decir, sufren de amaxofobia, trastorno de ansiedad que se desarrolla por distintas causas, bien por falta de confianza –al haberse sacado el carné con dificultad o falta de pericia– o por haber presenciado o sufrido un accidente grave. Pero hay otro grupo de personas que han padecido un ataque de pánico al volante por causas laborales o personales, ajenas a la conducción y no tienen miedo a conducir, sino a que se repita la situación.

“Hay viudas que casi nunca condujeron y ven que ahora necesitan hacerlo” Andrés Bugallo - Autoescuela Faro

Llama la atención también otro perfil que está llegando a las autoescuelas y que no tiene nada que ver con los citados hasta ahora. Se trata de las personas que cuando se sacaron el permiso de circulación hicieron las prácticas en vehículos con cambios de marcha manual y que ahora han adquirido un coche automático, y que no están acostumbrados a conducirlo. “Están viniendo a la autoescuela para coger confianza y acostumbrarse al cambio automático, que requiere de unos hábitos diferentes al convencional”, explica Andrés Bugallo.

Más allá de todo eso, esta época, el verano, es la de más demanda en las autoescuelas precisamente porque es cuando los jóvenes tienes más tiempo libre y pueden sacarse por tanto el carné de conducir. La gran mayoría de centros de Vigo están a rebosar, y se están encontrando con un problema: hay muy pocos huecos para examinarse disponibles, porque también entre julio y agosto precisamente es cuando la DGT da vacaciones a la mayoría de los examinadores y la plantilla está bajo mínimos.

Por tanto, muchos de los futuros conductores que ahora mismo están haciendo prácticas en las autoescuelas viguesas con el objetivo de sacarse el carné este verano, tendrán que esperar al menos hasta septiembre para hacer las pruebas por la elevadísima demanda y por la falta de personal de la DGT durante estos meses.