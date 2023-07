Los nuevos drones contra incendios de la Policía Local ya detectan infracciones

Vehículos circulando por una pista del parque forestal de Coruxo o unos jóvenes encendiendo una barbacoa en zona forestal. Son las primeras infracciones detectadas por la Policía Local por medio de drones en el marco de su operativo para el control y vigilancia de los montes de Vigo, que comenzó a principios de este mes, con especial atención a la disminución de la probabilidad de incendios y a reducir los tiempos de respuesta de los equipos de extinción ante posibles emergencias. La campaña empieza a dar resultados.

La sensación general que perciben los agentes adscritos a la Unidad de Drones y a la Unidad Medioambiental de Intervención Rural de la Policía Local de Vigo es de “cumplimiento generalizado de la normativa por parte de la ciudadanía”. Destacan que, hasta la fecha, no se han detectado actividades que generen un potencial riesgo de incendio inminente. “No obstante, siempre hay alguna persona que no respeta las normas”, advierten.

El domingo pasado, se detectaron las primeras infracciones tras observar a dos vehículos particulares circulando por una pista del Parque Forestal de Coruxo, acción que está prohibida según lo dispuesto en la Ley de Montes de Galicia y en la Ley de Conservación de la Naturaleza. “Tras la observación y posicionamiento GPS de los vehículos desde el aire con los drones, los policías procedieron a interceptarlos inmediatamente e identificaron a sus conductores para formular las correspondientes propuestas de sanción”, indican desde la Policía Local.

También se procedió recientemente a la identificación y propuesta para sanción de dos jóvenes que fueron sorprendidos encendiendo una barbacoa en zona forestal. Con cámaras de visión directa, pero también con cámaras térmicas, los agentes de la Unidad de Drones son capaces de observar desde el aire y abarcar una gran extensión de masa forestal en muy poco tiempo, lo que facilita enormemente el cometido principal de la campaña: alcanzar “cero incendios” en los montes de Vigo.

Para el servicio de lucha contra el fuego, la Policía Local cuenta a diario con, por lo menos, una patrulla por la mañana y otra por la tarde, cada una dotada con dos agentes, además de la Unidad de Drones, que está conformada por dos agentes, por lo que, en total, hay seis efectivos dedicados a este cometido.

La Unidad Medioambiental de Intervención Rural de la Policía Local se encarga cada día de comprobar el índice de riesgo diario de incendios para determinar el alcance del peligro y el grado de restricción del uso del fuego en la jornada. Además, coordina actuaciones y recibe alertas de los agentes forestales, patrulla cautelarmente en vehículos todoterreno por las áreas rurales y forestales de Vigo y tiene presencia en puntos elevados de la zona forestal para anticipar la presencia de incendios. Además de las dos patrullas diarias, el servicio cuenta con la colaboración de la Unidad de Drones de la Policía Local, que realiza vuelos periódicos de reconocimiento para sumar atención a la prevención de los fuegos.

Las recomendaciones principales de la Policía Local para evitar incendios: no debe utilizarse el fuego para la limpieza de fincas ni para la quema de restos agrícolas, no deben estacionarse vehículos con el motor caliente sobre zonas no asfaltadas, no pueden lanzarse cigarros a la vía pública ni depositarse botellas o vidrios que puedan iniciar fuego creando efecto lupa con los rayos del sol y, ante un incendio forestal, la primera respuesta de la ciudadanía debe ser llamar al 112 para alertar del suceso y protegerse del fuego.

El empleo de medios aéreos en la lucha contra los incendios forestales es cada vez más habitual. Dos ejemplos: las aeronaves no tripuladas que utiliza Naturgy para supervisar sus líneas de suministro sirven, a la vez, para la detección de fuegos en los montes y el Gobierno pone a disposición de las comunidades autónomas drones con el mismo objetivo.

Una “selva” pegada a casas y un colegio

Que el Concello de Vigo, de forma subsidiaria, desbroce una finca “llena de maleza” que se sitúa al lado del CEIP Frian-Teis y de viviendas. Es la demanda de Carlos González tras “seis o siete años” sufriendo el abandono de la finca contigua a su casa.

“Es una selva. He avisado al Concello tres o cuatro veces y he informado a la Valedora do Pobo, pero todo sigue igual. Temo que arda todo y haya una desgracia”, lamenta.