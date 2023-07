“Queremos defender Vigo, todos os proxectos que sempre paralizou o PP”

Confésase optimista e confía na cidadanía para frear o que define como un modelo de “retroceso”. Ao mesmo tempo, non agocha a súa preocupación ante os discursos de odio que vén espallando a ultradereita nos últimos tempos, polo que é contundente cando afirma que, nas vindeiras eleccións, o que se xoga a poboación nas urnas non só son os seus intereses, senón “a vida das persoas”. Carmela Silva, candidata do PSOE ao Senado por Pontevedra, analiza os retos e aspiracións da súa agrupación de cara ao próximo 23 de xullo.

–Votar PSdG-PSOE ou... que lle agarda á cidadanía?

–O que lle agardaría sería que gobernara o Partido Popular con Vox, coa ultradereita, e un Partido Popular que ademais tamén se ten ultradereitizado con discursos de odio, con mentiras e cun programa claro de recortes, de retrocesos, non só en política económica, en dereitos laborais, en políticas sociais, educativas, sanitarias, senón tamén en liberdades. Xa hoxe, onde gobernan, están censurando á cultura, están intentando que desaparezan das bibliotecas libros, é terrible! Polo tanto, non nos xogamos PSOE ou dereita, xogámonos avances ou retrocesos. Nunca estiven tan preocupada polo que poida acontecer, por iso fago un chamamento á cidadanía para que saia a votar por un país de dereitos, de liberdade, de modernidade, dunha economía que medre e que pense nas persoas.

–A perda da Deputación foi algo que xa recoñeceu como inesperado, teme que haxa un efecto arrastre ou é optimista de cara ás eleccións xerais?

–Eu sempre son optimista.Na provincia de Pontevedra, o PSdG tan só estamos 2,5 puntos por debaixo do Partido Popular nas eleccións municipais e, neste caso, hai que votar polo PSOE; esta vez si que a única forma de que non chegue Vox ao goberno da man de Feijóo é votar polo PSOE. O día 23 a xente é a que vai decidir. Non decide o discurso de odio de Feijóo, non decide o discurso de odio de Vox, deciden os votos que se meten na urna. En Vigo acaba de votar a xente e deunos un apoio total; eu pídolles que volvan a dárnolo porque nós queremos defender Vigo no Congreso e no Senado, defender todos os proxectos que historicamente levamos demandado e que sempre paralizou o PP. Así que si, eu son optimista.

–De lograr o liderado socialista na provincia, cales serían os principais retos?

–En primeiro lugar, manter todas as políticas que fixeron posible que Vigo teña a maior cifra de ocupación de emprego, as que axudan a que a xente nova estea recibindo recursos para facer fronte ao custo do alugueiro, as que contribúen a que os pensionistas vexan como se incrementaron as súas pensións ata 100 euros. No caso de Vigo temos retos importantísimos, tales como o AVE directo Vigo-Madrid por Cerdedo, que a señora Pastor, que non nos minta, meteu nun caixón. A Saída Sur, para a cal a señora Pastor non escribiu nin unha liña sendo ministra de Fomento. Foi o presidente Sánchez co primeiro ministro portugués, António Costa, e co alcalde de Vigo, Abel Caballero, os que lle deron o pistoletazo de saída. Por outra banda, é fundamental que Vigo dispoña dunha autovía directa a Madrid e Ana Pastor defendeu o que defendía Feijóo cando estaba na Xunta, que teñamos que dar unha volta de 30 quilómetros. Todas estas demandas históricas, que son mobilidade e economía, son as que imos defender, ao igual que as rebaixas das peaxes da AP-9 que impulsou o Partido Socialista. Se goberna Feijóo, quedaremos sen estas infraestruturas.

–Cre que de ser así eses proxectos volverían ao caixón?

–É que xa o fixeron. Teñen que deixar de mentir; viven na mentira permanente e digo máis: Vigo debería declarar persoa non grata a Ana Pastor porque paralizou todos os grandes proxectos desta cidade.

–No resto da provincia, cales son os grandes obxectivos?

–O AVE directo por Cerdedo é importantísimo tamén para a cidade de Pontevedra. Necesitamos esa conexión, tanto para a economía e para que a xente poida ter unha mobilidade sostible. Dende logo, é precisa unha política industrial innovadora, algo que non existiu cando gobernou Rajoy, e nós somos unha provincia de economía.Se houbo algo que transformou a Pontevedra foron os fondos europeos que conseguiu Pedro Sánchez, en contra do PP, e que posibilitaron 5.200 proxectos vencellados ao turismo, á economía, á industria, a modernizar o sector agrario e do mar, entre outros. O PERTE do automóbil, do naval, do ciclo da auga, todo o vencellado coas novas enerxías ou coa dixitalización, foron medidas postas en marcha polo PSOE e estas políticas de avance están en risco. Están en xogo a economía e a vida da xente, todo o que ten que ver coa mobilidade e con que cheguen recursos que cambien a provincia.

–Esta semana ingresou en prisión o exfuncionario do Concello imputado polo “caso enchufe”, que pode dicir ao respecto? Pensa que podería influír nos resultados?

–Díxeno mil veces. Ao PP téñeno xulgado por corruptos e corruptas nunha lista interminable. Eu nunca estiven nun xulgado nin como investigada nin como testemuña. O que me preocupa a min é que se presente ás eleccións xerais un amigo dun narco. Feijóo foi amigo de Marcial Dorado durante 15 anos e iso é o que a min me parece que debería ter influencia nos resultados. En ningún outro país europeo podería ser presidente do goberno o amigo dun narco.

Sexamos nós, as mulleres, quen paremos a Vox e ao Partido Popular

–Na Deputación destacou por impulsar políticas de igualdade e por enarborar a bandeira do feminismo. Como está vivindo o auxe dos discursos de odio da ultradereita neste eido?

–As mulleres levamos 300 anos organizadas arredor do feminismo, exercendo avances que non podiamos nin soñar e non nos vai parar ninguén. Téñoo claro. A min vanme ter de pé, segura, forte e empoderada en contra de Vox e do Partido Popular, que debería sentir unha vergoña enorme de estar gobernando con Vox, que non soamente nega a violencia machista, senón que se nega a saír nunha foto condenando asasinatos. Non lle dá vergoña a Ana Pastor, que é unha muller? Pero como se atreve a falar de igualdade se goberna con Vox, que nega a violencia machista! Vox e o PP non van parar ás mulleres. Sexamos nós, unha vez máis, quen pare a Vox, ao PP, a esa dereita ultra que nunca tomouunha medida para beneficiar ás mulleres. Se saímos a votar convencidas de que un mundo de dereitos, de igualdade, de avance, de oportunidades... é posible, as mulleres poderemos conquistalo. Temos que defender Vigo co noso voto, e diríxome ás mulleres para que voten ao PSOE.

–Imaxes como a de Olona iniciando a campaña nun prostíbulo, propostas de servizos de atención telefónica para homes “frustrados” ou a defensa dun “feminismo conciliador fronte ao das trincheiras”, como percibe vostede a campaña doutros partidos en clave feminista?

–Non son feministas. Practícase un “buenismo” que non favorece que as mulleres poidamos avanzar. Eu son unha feminista convencida que defende a axenda das mulleres. Hai outras axendas, que eu tamén defendo, pero que non son a das mulleres e non poden mesturarse. A axenda do feminismo sempre a defendeu o Partido Socialista, que levamos no noso programa a abolición da prostitución, regular que a xente nova non se eduque sexualmente na pornografía, poñernos claramente en contra dos ventres de alugueiro, as leis de paridade que permitan que as mulleres ocupemos o 50% de todo porque nos corresponde, loitar contra as agresións sexuais e que os agresores paguen cando nos agriden, polo tanto, soamente hai un programa feminista, o do Partido Socialista. E dígoo así, claramente. Todo o demais non vén do movemento feminista e, dende logo, eu no Senado vou dedicarme á loita pola igualdade das mulleres.