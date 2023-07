“O BNG é a garantía de que a ultradereita non entre no Goberno”

Apostar polo Bloque Nacionalista Galego (BNG) nas próximas eleccións xerais do 23 de xullo vale “dobre”: “Ter en conta as necesidades dos galegos e afastar a ultradereita do poder”. Así o explica Carme da Silva (Pontevedra, 1966), a cabeza de lista do BNG pola provincia de Pontevedra ao Congreso, que conversa con FARO sobre propostas e aspiracións da súa formación a falta de algo máis dunha semana para a cita coas urnas en toda España.

–Por que un galego debería meter na urna a papeleta do BNG?

–Para que Galiza conte e teña a garantía de que os seus problemas van ser unha prioridade a partir do 23 de xullo.

–Que problemas recolle o BNG na súa axenda?

–A situación de Galiza ao respecto do Estado goberne quen goberne é secundaria e de discriminación. Temos cuestións enriba da mesa como que a AP-9 sexa galega e sen peaxe e, lexislatura tras lexislatura, vai quedando na gabeta. Temos que ter capacidade para poder incidir e se tome a decisión de transferila cumprindo co acordo unánime do Parlamento de Galicia. Necesitamos recuperar as nosas rías e o noso litoral. Que a nosa capacidade de producir enerxía reverta economicamente en Galiza: producimos máis da que consumimos. E que o espolio eólico co que nos ameazan por terra e mar se faga respectando o noso medio, o noso territorio e os nosos sistemas produtivos.

–Que obxectivos podería acadar en Madrid o BNG para Vigo?

–Hai cuestións que levan agardando moitísimo tempo, como o tren de proximidade ou cercanías. Necesitamos un grupo galego forte para lograr a saída sur e a conexión co Corredor Atlántico. Priorizar a conexión de alta velocidade con Porto e Lisboa é fundamental para a nosa economía. Tamén que a AP-9 sexa libre de peaxes e as conexións adecuadas co porto e o aeroporto. Vigo ten que seguir sendo o motor industrial de Galiza.

–En clave provincial. O BNG seguirá na loita para que Ence abandone a ría de Pontevedra?

–É unha loita que vai seguir ata que academos o obxectivo de ver a ría de Pontevedra sen Ence e recuperada con todo o seu potencial. É difícil de explicar por que Pontevedra ten que renunciar ao que se fixo en todas as cidades europeas. Instalacións industriais desas características abandonaron esas ubicacións, que son doutras épocas. Seguiremos loitando con todos os medios xudiciais, políticos e sociais para que se recupere ese espazo, pero tamén as rías da provincia e o noso litoral. Isto é prioritario e temos que levalo ao Congreso polo seu valor ambiental e económico.

–É prioritaria para o BNG a finalización da autovía A-57, en obras desde hai anos?

–É unha prioridade absoluta que se remate o tramo que se corresponde coa circunvalación de Pontevedra. Debe de ser a única capital de provincia que non ten unha circunvalación.

–Cales foron os principais logros do BNG en Madrid na última lexislatura?

–A rebaixa histórica da peaxe da AP-9 ao 50% ou a supresión do de Redondela [con ida e volta en 24 horas e telepeaxe]. E que se aprobase e fixese por primeira vez un catálogo de enfermidades laborais no sector pesqueiro, algo moi importante.

–Que meta se propón o Bloque para as eleccións do día 23?

–Non nos poñemos límites: demostrámolo nas autonómicas e nas municipais. Que a sociedade galega confíe no BNG, que vote coa cabeza e co corazón: o BNG nunca vai defraudar. Hai que acadar un grupo galego forte que defenda os intereses de Galiza para que conte e deixe de estar no furgón de cola.

–Hai votantes habituais do BNG que pensan decantarse polo PSOE ou Sumar para “frear a ultradereita” no Goberno. Enténdeos?

–O BNG é a garantía de que a ultradereita non entre no Goberno e de que as necesidades dos galegos van estar representadas. É a garantía para frear o PP de [Alberto Núñez] Feijóo, que cada vez é máis ultra e cada vez está máis aliado coa extrema dereita antigalega.