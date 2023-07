Investigadores del CSIC denuncian que las fiestas de Bouzas impiden su actividad

“Cerrar un centro de investigación por unas fiestas de un barrio. Si ocurre en el norte de Europa, no se lo creen”. Es la reflexión que hacen trabajadores del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC), en Eduardo Cabello, cuando faltan unas pocas horas para que Bouzas vibre con la música, las luces y el bullicio en torno a las atracciones y los puestos de comida y artículos diversos, protagonistas clásicos de estas fechas veraniegas en la vila mariñeira. Denuncian que, durante más de una semana, los más de 220 investigadores a los que da cobijo no pueden desarrollar sus labores por “problemas de aparcamiento” y “alteraciones de la tensión eléctrica” que ponen en riesgo tanto el funcionamiento de aparatos de gran valor como experimentos.

“No nos cabe en la cabeza que un centro de investigación de tanto prestigio tenga que interrumpir su actividad porque se plantan delante las fiestas del barrio. No es una oposición a las fiestas, en absoluto, sino una llamada a que se organicen respetando nuestro trabajo, que es bueno para España, Galicia y Vigo. Es ciencia”, indican fuentes del IIM antes de señalar que, además, se genera una situación de “inseguridad”: “Si ocurre alguna emergencia, habrá mucha dificultad para evacuar el edificio en base al plan establecido y los vehículos de emergencia tendrán muy difícil el acceso a nuestro recinto”.

La coyuntura es tan crítica que una gran parte de los investigadores optan en estas fechas por el teletrabajo casi por obligación. No es posible para aquellos que deben acudir al IIM para mantener a animales vivos que forman parte de trabajos de investigación. Es más: desde la dirección del centro, se envió una circular en la que se establecen “días inhábiles y no recuperables” el viernes 14 (mañana), el lunes 17, el martes 18 y el miércoles 19. En román paladino: son fechas en las que, debido a las circunstancias, se da por hecho que no es recomendable acudir al centro. Para hacerlo, hay que pedir permiso a la dirección con varios días de antelación: el acceso está “restringido”.

“Desde el pasado lunes, estamos cercados por vehículos y estructuras de los feriantes. Ya no podemos entrar ni salir del Instituto por donde lo hacemos habitualmente. Al haber oscilaciones de tensión eléctrica, tenemos que apagar los aparatos para que no se dañen”, manifiestan antes de destacar que visitantes de centros de investigación de España que pasan aquí dos meses también están sufriendo esta situación desde una posición de absoluta “sorpresa”. “Están alucinados. La realidad es que nos ocurre esto desde hace más de 25 años, no es ninguna tontería. Y tenemos que soportar malos olores porque la gente mea detrás del Instituto. Nos sorprende que, a mucha gente, ni le llame la atención que nos peguen al edificio las barracas de la feria; que los investigadores aceptemos que no podemos venir a trabajar también es sorprendente”, apuntan.

Aprovechan la proximidad de las fiestas para hacer un llamamiento a las administraciones competentes con el objetivo de que, el próximo año, se tenga en cuenta este problema a la espera de desplazar las instalaciones a la ETEA, una tarea pendiente desde hace años. “Reivindicamos el papel de la ciencia en el bienestar de la sociedad. Esto no se está valorando. La actividad científica tiene que parar mientras se venden nubes de algodón y la gente se sube a la noria. ¿No hay otros sitios en Bouzas? Pedimos que se repiense el modelo de las fiestas”, concluyen.