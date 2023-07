El Bloque Nacionalista Galego denuncia que la “incompetencia do goberno de Abel Caballero impediu constituír o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo”. Lamenta que la “teimosía” del alcalde “teña o máximo organismo de dirección da política urbanística da cidade pendente de formación malia as sucesivas advertencias do Bloque”.El portavoz del BNG en Vigo, Xabier Pérez Igrexas, destacó que ya había alertado en un escrito de “importantes defectos na convocatoria do Pleno de Organización”.