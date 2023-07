“Nosotros tenemos palabra: traspasaremos la AP-9 a Galicia”

Ana Pastor lleva ya unas cuantas campañas a cuestas. Pero en absoluto le faltan ganas en la que ahora vuelve a encabezar en la provincia de Pontevedra en el PP. Tras ser Ministra de Sanidad, de Fomento y presidenta de las Cortes Generales en distintos momentos de su trayectoria política, todo apunta ahora a que, si gana Feijóo, tendrá un cargo destacado en el Gobierno. Tiene claro que para Vigo es bueno un cambio político en el Estado.

–¿Cómo vio el debate entre Feijóo y Sánchez?

–Creo que es unánime que el presidente Feijóo ganó con toda claridad el debate. Estuvo honesto, sereno, educado. Y sobre todo, no es que le ganara en las formas, que también, le venció en el contenido. Frente a los argumentos del presidente Feijóo en el terreno de la economía real, que viven las familias, la respuesta era la economía de pancarta. Lo más importante fue cuando le dijo al señor Sánchez que él va a ser recordado como el presidente de la ley del solo sí es sí, que ha hecho posible que mil ciento y pico violadores hayan visto rebajadas su condena y 117 violadores estén en la calle. Una historia tremenda de los que decían que luchaban por las mujeres.

–Durante esta campaña, Caballero, Regades y Carmela Silva han insistido en que usted fue la ministra que metió en un cajón proyectos clave para Vigo como el AVE Vigo-Madrid, la Salida Sur ferroviaria, la autovía Vigo-Porriño…

–Afortunadamente las obras están ahí para verse. El Gobierno de Rajoy conmigo de ministra de Fomento destinamos a esta provincia 1.900 millones de euros. Ahí está la ampliación del aeropuerto de Vigo, la pasarela al Ifevi o el eje atlántico, que tenemos una línea de alta velocidad de Vigo a Santiago. También la estación de Vigo, que había un socavón cuando llegué al Gobierno. O Vialia, que ese proyecto fue del PP y se adjudicó con el PP. Pido que no se contagien de la afición a mentir que ha tenido el Sanchismo, porque los españoles, y sobre todo los vigueses, son gente muy inteligente y que saben lo que hizo el Gobierno del señor Rajoy. Por ejemplo, la primera vez que se rebajó la autopista de peaje Vigo-Pontevedra en días laborables lo hice yo. Nunca en la historia de la AP-9 se había hecho algo así. O el convenio de la avenida de Madrid, que lo firmé yo con el alcalde de Vigo y nunca más se supo. Tenemos una historia para contar, que favoreció mucho a los ciudadanos de Vigo. Me siento muy orgullosa de mi etapa como ministra. Lo que le pido es explicaciones al Gobierno de Sánchez, ¿qué ha hecho por Vigo? ¿Dónde está la salida sur? ¿Y el eje atlántico de mercancías? Y es increíble que Stellantis, una de las empresas más importantes de automoción de Europa, no haya recibido un solo euro del Perte del automóvil. Si alguien tuviera dudas en por qué no votar al Sanchismo, que piensen en las oportunidades perdidas del Perte del automóvil o del naval. O en los trenes Avril, esos trenes de rodadura variable que deberían haber llegado hace más de tres años y nunca más se supo.

–El presidente de la Xunta dijo que iba a ser exigente con Feijóo si finalmente llega al Gobierno. ¿Le va a pedir el traspaso de la AP-9 a Galicia?

–El Parlamento de Galicia por unanimidad lo aprobó, y en esta legislatura lo hemos pedido reiteradas veces y ha sido el PSOE el que ha bloqueado este traspaso. Nosotros no somos como Sánchez, tenemos palabra. No le mentimos a la gente.

–¿Se comprometen entonces a traspasar la AP-9 a Galicia?

–Nos hemos comprometido y nos comprometemos, por supuesto.

–Respecto a proyectos clave para Vigo como la Salida Sur ferroviaria o el AVE, ¿nos podría dar algún plazo si el PP llega al Gobierno? ¿Van a salir adelante?

–En estas últimas semanas, desde que el señor Sánchez convocó elecciones han intentando maquillar lo que es imposible maquillar, diciendo que están redactando un proyecto. No hay ni proyecto. La Salida Sur de Vigo es importantísima, la conectividad con nuestros vecinos portugueses. No han hecho absolutamente nada. Cuando se llegue al Gobierno, tendremos que partir de cero. Por cierto, habrá que auditar las cuentas de las empresas públicas de Fomento. Para nosotros tanto la Salida Sur como el corredor atlántico de Mercancías y las obras del Puerto de Vigo, la conexión con las Plisan, son obras fundamentales para el futuro de Vigo y Galicia. No queremos mejor trato que los demás pero tampoco permitimos el ninguneo del señor Sánchez.

–¿Y la autovía Vigo-Porriño?

–Usted sabe que cuando llegué al Gobierno había un trazado que era terrible para todos los ciudadanos, que destrozaba las parroquias. Fuimos capaces de paralizar ese proyecto que era nefasto para los interesas de los ciudadanos, y que se hiciera un nuevo planeamiento urbano, diseñando una infraestructura en túnel que no afecta al territorio. De ese proyecto tampoco han hecho nada. Por eso nosotros también pedimos además de abordar una obra pública que no afecte a los vecinos del concello de Mos, que se pueda liberalizar el peaje Vigo-Porriño al alto de Puxeiros.

–Abel Caballero siempre dice que Pedro Sánchez es el mejor presidente del Gobierno de la historia para los intereses de Vigo. Por lo que veo usted no está de acuerdo…

–Ni yo ni los ciudadanos de nuestra provincia y los vigueses. No se han puesto en marcha las obras fundamentales, pero no solo eso. ¿Dónde está el apoyo al naval? ¿El apoyo a Stellantis? ¿La avenida de Madrid? ¿Dónde hay inversión real en Vigo?

–En las últimas generales, el PP sacó aproximadamente el 22% de los votos en Vigo. ¿Cuál es el objetivo para el 23 de julio en la ciudad?

–Acabamos de tener unas municipales en toda Galicia, hemos recuperado la Diputación de Pontevedra y hemos ganado en términos de votos. Aspiramos a tener una mayoría suficiente para que gobierne Feijóo. Hemos vivido durante todo este tiempo un error que nunca puede cometer un político: por mantenerte en el sillón, pactar y hacer cualquier cosa. No es aceptable que gobiernes apoyado por Bildu y los independentistas que dieron un golpe en Cataluña. Yo creo que la mayoría de los españoles no quieren eso para el futuro. Por eso la única alternativa es Alberto Núñez Feijóo.

–¿Se ve siendo la primera fuerza en la provincia?

–Lo digo con humildad: no tengo ninguna duda.

“La violencia contra las mujeres es la lacra más grande que tiene nuestra sociedad”

–Se comenta que usted puede ser ministra de Sanidad, vicepresidenta… Si no nos lo puede confirmar, ¿con qué cargo estaría más cómoda?

–Lo que me gustaría es que el presidente Feijóo gane las elecciones y pueda ponerse en marcha ese proyecto. Mi compromiso es defender como siempre los intereses de la provincia de Pontevedra, y seguir defendiendo las infraestructuras para Vigo, que el sector del automóvil tenga apoyo, el naval y las pymes también… Ya he sido ministra y presidenta de las Cortes. Tengo el mejor de los recuerdos, uno de mis mejores momentos de mi vida política fue el aplauso de todo el hemiciclo. Ahora a lo que aspiro es a que el presidente Feijóo llegue a la Moncloa y pueda llevar a cabo este proyecto. Yo siempre estaré dispuesta a servir a mi partido.

–Usted estos años como presidenta de las Cortes Generales ha visto a Vox. ¿Se sentiría cómoda gobernando con ellos si al final los necesitan?

–Yo soy del Partido Popular. Queremos pedirle a los españoles que nos voten, somos un partido de centro, reformista, que cree en la igualdad de oportunidades, que cree que hay que poner en marcha políticas en favor de las mujeres. Llevamos al Parlamento el plan de lucha contra la violencia contra las mujeres, que es la lacra más gorda que tiene nuestra sociedad. Vamos a seguir poniendo recursos para intentar que esa lacra se acabe.