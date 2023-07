El aeropuerto de Vigo opera ya con el sistema antiniebla a pleno rendimiento después de que ayer se tuviera que degradar como consecuencia de un árbol que comprometía la seguridad durante los procemientos de aterrizaje con baja visibilidad. Este hecho obligó a desviar tres aviones a Santiago, ya que Peinador amaneció ayer con mucha niebla. Según acaban de informar fuentes oficiales de Aena a este periódico, el árbol ya ha sido taladado y el ILS restablecido a pleno rendimiento.

El aeropuerto de Vigo se volvió a quedar ayer parcialmente 'ciego' por una especie natural de gran porte. Y no es la primera vez que una situación similar afecta a la operativa y seguridad de Peinador. Ocurrió en 2019 por varios árboles del campo de golf que impedían ver toda la pista de aterrizaje a los controladores y provocaron incluso que uno de los trabajadores frenara a un avión cuando estaba en plena carrera de despegue a más de 100 km/h (las ramas le impedían ver que había inicidado la maniobra). Tras la denuncia realizada por FARO DE VIGO, Aena y el Aeroclub actuaron sobre estos árboles que cegaban a la torre.

De nuevo, ayer, un árbol volvió a 'cegar' al aeropuerto de Vigo. Pero esta vez no de forma literal. La alarma saltó a primera hora, cuando Aena desactivó la máxima categoría del puntero sistema antiniebla de Peinador que permite a los pilotos aterrizar prácticamente a ciegas. El ILS se degradó por la mañana y el aeropuerto amaneció con un denso telón de niebla. ¿El resultado? Mal despertar para los pasajeros de los tres primeros aviones que debían aterrizar en Vigo:un Air Europa, un Vueling y un Air Nostrum, que tuvieron que acabar en Santiago.

Nuevo árbol, nuevo problema

Pero el problema que ha obligado a degradar el sistema antiniebla de Peinador no está en el propio ILS, sino en un árbol que estaba ubicado en las inmediaciones de la cabecera Sur (la más próxima a Mos) y que rondaría los 30 metros de altura. Según fuentes oficiales de AENA, en las habituales revisiones topográficas se detectó ayer que hay un árbol que debe ser retirado para cumplir con la normativa de seguridad en caso de niebla. "Es decir, sin niebla, no habría impacto alguno sobre la operativa. No obstante, los técnicos de Aena ya están trabajando en su retirada", explicaban ayer. Hoy, según las mismas fuentes, ya ha sido talado y el sistema antiniebla opera ya a pleno rendimiento. A priori, y según las mismas fuentes, no es preciso realizar ningún tipo de calibración a mayores.

Según el NOTAM emitido ayer (el boletín informativo que informa a las tripulaciones de cambios o restricciones) el aterrizaje en Vigo en las categorías II/III, cuando menos visibilidad hay, no iban a estar permitidas hasta el próximo viernes 14 de julio. Ahora, y siempre según fuentes oficiales de Aena, ya están permitidas y no habría que esperar a dentro de dos días para que las tripulaciones puedan apoyarse en este sistema en caso de procedimientos de baja visibilidad.

Ante la imposibilidad de apoyarse en el sistema ILS para poder tomar tierra en Peinador, las tripulaciones de los tres primeros vuelos de la mañana de ayer tuvieron que optar por desviarse a Lavacolla. El Air Europa y el Air Nostrum, procedentes de Madrid; y el Vueling, de Barcelona.

Este problema no solo ha causado un trastorno a las decenas de viajeros que llegaban a Vigo ayer a primera hora en estras tres aeronaves; sino también a los viajeros que esperaban en Peinador para despegar luego en esos aviones. Las compañías han tenido que transportar a unos y otros viajeros por carretera entre ambos aeropuertos, lo que está causando retrasos en estas conexiones.