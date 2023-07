Los vecinos se beneficiarán económicamente de la actividad del parque eólico de Volanteiro

El parque eólico marino flotante Volanteiro deberá tener en cuenta más advertencias de las previstas inicialmente por el Concello de Vigo en materia económica y de afección a las actividades y operaciones de los tráficos marítimos. La Xerencia Municipal de Urbanismo ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un nuevo informe de evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto que contempla Capital Energy a unos 40 kilómetros de las islas Cíes y casi 28 kilómetros de A Guarda.

La Subdirección General de Evaluación Ambiental reclamó a mediados del pasado mes de junio al Concello esta información, de nuevo, debido a que el promotor del proyecto offshore comunicó a la Dirección General de Política Energética y Minas modificaciones sustanciales y novedades con respecto al proyecto original tras la aprobación de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) el 4 de marzo del 2023 y publicación en el BOE del Real Decreto 150/2023, de 28 de febrero, de las cinco demarcaciones marinas españolas.

En el primer escrito, también firmado por la concejala de Urbanismo, María José Caride, el gobierno local recogió la prohibición de limitar, perjudicar o impedir la declaración de las islas Cíes como Patrimonio Natural de la Humanidad de la Unesco –en este nuevo documento, se actualiza el reconocimiento: Geoparque Mundial de la Unesco– y de afectar a la actividad extractiva de la pesca y el marisqueo de la ría y su entorno –se recoge de nuevo en el informe recién remitido al Gobierno–.

El proyecto offshore deberá considerar dos limitaciones más. La primera: no podrá afectar a las actividades y operaciones de los tráficos del Puerto de Vigo ni generar nuevos riesgos de accidentes en el tráfico marítimo. La segunda: los beneficios económicos derivados de esta nueva actividad deberán repercutir sobre las principales zonas afectadas por los mismos y garantizar la reducción del coste energético de las comunidades próximas. En román paladino: no solo no deberá molestar, también tendrá que favorecer a los locales. Esta condición ya la lanzó Antonio Lomba cuando era alcalde de A Guarda: “Que los vecinos se vean beneficiados en la factura eléctrica”.

Los responsables del parque eólico marino de Volanteiro prevén una capacidad de 510 MW mediante la instalación de 34 turbinas flotantes de 15 MW (o similar). Ocupará una supericie superior a los 71 kilómetros cuadrados y contempla una zona de transición marítimo-terrestre en la costa del municipio de Oia. El tramo terrestre cuenta con una longitud de 29,6 kilómetros: la infraestructura de evacuación pasa por una subestación de compensación y maniobra hasta la subestación eléctrica de Atios (220 kV), situada en Porriño. En este caso, se plantea una línea aérea –el Concello de Vigo exige que sean soterradas– porque, según el equipo redactor, minimiza la afección durante la construcción y sobre los usos del suelo.

Urbanismo impide dañar la candidatura de las islas Cíes a Geoparque Mundial

Como se recoge en el informe de Urbanismo, la evaluación ambiental debe tener en cuenta la fase de desmantelamiento: los parques eólicos flotantes suelen tener una vida útil mínima de 25 años. El escrito municipal enviado a Madrid también pone el ojo en que “se requerirá el despliegue de grandes infraestructuras para el ensamblaje, construcción y mantenimiento del parque eólico, con la consiguiente industrialización de los puertos y la costa adyacente, cuestión que no es evaluada en el documento presentado, lo que constituirá una presión adicional sobre el medio litoral y marino”.

Uno de los principales impactos de la energía eólica es su afección a las aves por colisión. Hay que tener en cuenta que las mejores zonas de viento coinciden con las principales rutas migratorias y que las aves marinas pasan más del 90% de su vida en el mar. Estas infraestructuras suponen otros problemas ambientales, como contaminación acústica causada por las turbinas y el montaje de estructuras, con afección sobre la fauna marina; contaminación por metales pesados procedentes de componentes de la instalación; o efectos dañinos de los campos electromagnéticos de los cables sobre la fauna marina y otros recursos pesqueros, así como el generado por las líneas eléctricas en tierra.

Las líneas eléctricas de estos proyectos deben estar soterradas

La Xerencia Municipal de Urbanismo indicó en el primer informe ambiental remitido al Gobierno un cuarto punto que deberán tener en cuenta los responsables de proyectos eólico marinos: “Las nuevas líneas eléctricas que, de ser el caso, tengan que atravesar el término municipal de Vigo deberán hacerlo de manera soterrada para minimizar tanto las externalidades negativas sobre los residentes como los efectos negativos sobre el paisaje y los elementos naturales de la ciudad”. El departamento municipal aprovecha el escrito referido a Volanteiro para extender esta prohibición a “cualquier hipotética actuación de este tipo”.

La previsión es que el parque eólico marino proyectado por la empresa de renovables Capital Energy podrá abastecer a más de 300.000 hogares cada año. Los responsables aseguran que su objetivo es mitigar al máximo posible cualquier afección y asegurar la total coexistencia de las industrias