“Debemos mejorar la conexión con la Plisan y los polígonos para competir con Leixões”

Más talento, más eficiencia, más innovación y un trabajo incansable para sacar adelante proyectos clave. Es la receta del éxito que trae bajo el brazo el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana Lagarón (Vigo, 1972), un canterano de la institución. Atiende a FARO en su despacho de la Praza da Estrela para radiografiar la situación actual del puerto olívico y los retos a los que se deberá enfrentar.

¿Se esperaba el nombramiento?

Fue una auténtica sorpresa. Quiero agradecer al presidente la Xunta [Alfonso Rueda] que haya confiado en mí y en el trabajo que llevo haciendo todos estos años, y también a los anteriores presidentes, sobre todo, a los dos últimos [Jesús Vázquez Almuiña y Enrique López Veiga]: han hecho una apuesta fuerte por mi persona y, además, una labor muy buena.

¿Por qué cree que le eligen?

He hecho un trabajo importante en el Puerto de Vigo. He pasado por casi todos los puestos y lo conozco muy bien. Además, tengo una muy buena comunicación con la comunidad portuaria, conozco cuáles son sus necesidades y problemas.

¿Considera que un perfil claramente técnico como usted puede ser mejor para el Puerto que un perfil político, que es el que ha destacado hasta ahora en su cargo?

Cada perfil tiene sus ventajas e inconvenientes. Creo que hay que tener un perfil técnico porque es un puerto muy importante para la economía local, pero tampoco hay que olvidar esa vertiente de comunicación puerto-ciudad, de comunicación con los ciudadanos, que puede ser una vertiente más política, pero que es muy importante en la gestión de un puerto.

El Concello juega un papel importante en esa vertiente de comunicación con la ciudad. ¿Ha hablado ya con el alcalde, Abel Caballero?

Hemos coincidido y me ha felicitado. Ha habido una cordialidad.

¿Puede mejorar la relación del Puerto con el Concello?

Soy un hombre dialogante y de consenso. Mi intención va a ser siempre esa. Hay grandes problemas y situaciones que hay que solucionar y desbloquear, y mi diálogo y respeto institucional siempre los va a haber. La puerta está abierta.

¿Qué metas se establece?

Muchas. Incluso algunas las tengo cuantificadas numéricamente, pero no voy a comentarlas ahora. Sobre todo, atraer el talento. Creo que este puerto necesita de mucho talento y hay que atraer el talento con las universidades y los centros tecnológicos, es decir, la innovación. Seguir siendo el puerto de referencia en medioambiente a nivel europeo. Y, además, un tema muy importante: tenemos que ser un puerto muy eficiente.

¿Y la internacionalización?

Es muy importante. En los últimos años, se ha trabajado mucho en tener una buena comunicación con la Comisión Europea, la FAO, la UNESCO, el Banco Mundial... Creo que es muy importante seguir manteniendo esa comunicación y reforzarla para defender los intereses de todas nuestras empresas que están en todo el mundo y, además, atraer nuevos tráficos que refuercen el trabajo de las empresas.

¿Cree que se puede hacer mejorar esta faceta?

Se puede seguir el camino y reforzar. El camino de los dos últimos siete años ha sido muy bueno. Nos escuchan mucho en Europa, nos tienen muy en cuenta, y creo que ven que somos un socio fiel. Hay que seguir en esa línea y tener cada vez más presencia en Europa, que es donde se deciden las cuestiones que le afectan luego al puerto de Vigo y a las empresas que hay en el puerto.

¿Cómo puede competir el Puerto con Leixões?

En los últimos años, hemos colaborado con el puerto de Leixões en varios proyectos de innovación. Pero, para competir, hay que mejorar las comunicaciones con los polígonos industriales y con la Plisan. Eso nos permitirá tener más empresas. Y hay que ser más eficientes: tenemos que ser un puerto extremadamente eficiente, capaz de reducir los tiempos de las salidas de la mercancía y los costes de los operadores.

¿Apostará por la especialización frente a las otras terminales estatales gallegas?

En el pasado, el puerto de Vigo se especializó en mercancía general y contenedores. Yo creo que esa apuesta de los presidentes anteriores fue muy inteligente. Creo que tenemos que seguir especializando el puerto, pero tenemos un problema: el suelo es escaso, por tanto, tenemos que ser muy selectivos con los tráficos que tenemos. Creo que acertamos hace años y creo que eso nos permite estar en una posición de éxito para el futuro.

Aquí entra en juego la reordenación de espacios.

Estamos trabajando en ello. La reordenación de espacios es viva. Es decir, nos tenemos que ir adaptando a medida que vayan generándose nuevos tráficos. Me tendré que sentar y analizar globalmente esta cuestión, pero creo que se está solucionando bien. No quiero olvidarme de nuevos tráficos que pueden venir en el futuro y sobre los cuales ya estoy escuchando.

"Las obras del puerto vivo tienen que tener el mínimo impacto ambiental. Siempre tenemos que tener una vertiente sostenible"

¿Hay alguna novedad sobre el proyecto de demolición de siete silos de la cementera Tudela Veguín para ganar espacio portuario?

El proceso está muy avanzado. Es muy importante para la organización de los espacios.

¿Cuándo estará listo el segundo silo llamado a desatascar la terminal de Bouzas?

El segundo silo de Bouzas es una prioridad que ha establecido Stellantis. Si es una prioridad para Stellantis, es una prioridad para el Puerto. Esta semana, ya he tenido reuniones y he hablado para buscar maneras de financiar y reducir los plazos de esta actuación. No puedo decir plazos. Los puertos nos autofinanciamos económicamente, entonces, tenemos que buscar mecanismos de financiación para estas obras. Estamos hablando de 24 millones de euros.

¿Defiende la creación de rellenos para ganar espacio?

Como he dicho en mi discurso de investidura, las obras del puerto vivo tienen que tener el mínimo impacto ambiental. Siempre tenemos que tener una vertiente sostenible. Es decir, tenemos que ver la parte económica, pero, sobre todo, la parte social y medioambiental.

¿Y los rellenos van en esta línea?

No vale todo en un puerto, y menos en el puerto vivo. Estamos en la ría. Yo soy licenciado en Ciencias del Mar. Llevo trabajando con la universidad muy de cerca y creo que hay que analizar cada proyecto y cada actuación antes de tomar una decisión, siempre con el mínimo impacto ambiental.

El PSdeG propuso utilizar el relleno frente al auditorio Mar de Vigo como una plataforma de ocio ciudadano. ¿Apoya esta idea?

Hay otros mecanismos y maneras más allá de los rellenos que se pueden hacer para mejorar la cercanía con la ciudad. Tenemos que ser muy imaginativos. Necesito tiempo para buscar mecanismos imaginativos e innovadores para mejorar esa inclusión con la ciudad, pero también la eficiencia del puerto.

¿Defiende un puerto más humanizado a su paso por Beiramar, con espacio para el ocio ciudadano y no solo la actividad marítima, como propone el Concello?

Ya se han hecho unas obras de humanización muy importantes en esa zona. El papel de Jesús Vázquez Almuiña ha sido muy importante en estos dos últimos años. Hay que completar esas obras, pero también hay que tener claro que los muelles de Beiramar se utilizan para la pesca del congelado. Es un sector en el que trabajan muchísimas personas. Se les da un uso en determinadas épocas del año muy intenso. Están llenos y no caben ni un barco en determinados momentos. Pero sí defiendo, y creo que se ha hecho bien, que tiene que ser más permeable con la ciudad. Creo que una industria arquitectónicamente bella no tiene por qué estar en choque con una integración con la ciudad.

Otra propuesta municipal: el soterramiento del tráfico en Beiramar. ¿La comparte?

Es un proyecto que se ha analizado muchas veces y tiene sus problemas con el tráfico de piezas especiales. A mí me gustaría estudiar las posibles actuaciones antes de tener ningún tipo de posicionamiento. Creo que hay que defender siempre los intereses de los empleos. En el puerto de Vigo, entre directos e indirectos, hablamos de 50.000 empleos. Me gustan los proyectos globales. No voy a analizar un proyecto en concreto para una zona puntual. Hay que analizarlo globalmente, cómo afecta a todo.

Los dos anteriores presidentes propusieron ampliar el ancho del espigón del Náutico con una estructura hacia el mar para uso ciudadano. ¿Es un proyecto prioritario?

Me gustan los proyectos globales. Yo voy a coger cada zona portuaria con el equipo que tenemos en el Puerto para analizar esa zona y voy a hacer proyectos globales. Está claro que la zona central, la del Náutico y trasatlánticos, es de integración con la ciudad. He estado viajando mucho por el mundo y viendo acciones que se han hecho en otros sitios. He estado sentado muchas veces formalmente con los dos anteriores presidentes y hemos escrito y dibujado ideas y sueños. Esa zona tiene potencial.

El Puerto confirmó su intención de usar el antiguo cargadero de Rande como base de barcos oceanográficos. ¿Cree que es buena idea?

Es una buena oportunidad para esa zona. Creo que, además, se puede revitalizar si se hace bien. Pero hay trabas administrativas, hay complicaciones que se está encontrando el Ministerio. Voy a intentar apoyarlo y empujarlo porque creo que es bueno para todos.

¿Tiene alguna idea para dar uso a las naves ahora sin actividad en la zona de transatlánticos?

Todo tiene que ser un proyecto global dentro de la restauración y uso. Tanto en los muelles de transatlánticos como en la zona del Náutico.

¿En qué punto está el Plan de Usos?

La última comunicación que hemos tenido es del Ministerio sobre la necesidad de hacer un estudio de impacto ambiental de forma ordinaria. Es el único puerto de España al que se le ha pedido de España, es algo extraordinario. Eso lo que hace es que retrasa los trámites administrativos y los tiempos. Para mí, es una prioridad sacar el Plan de Usos. Nos ponemos a trabajar desde el minuto cero.

¿Cuándo podría estar listo?

No me atrevo a decir una fecha. Es una prioridad. Los trámites administrativos llevan su tiempo, mínimo un año y medio por cuestiones que no dependen de nosotros. Vamos a trabajar firmemente para sacarlo adelante con el máximo consenso.

¿Cuándo estarán listos los nuevos puestos de inspección fronteriza (PIF) de Guixar y Bouzas?

Para el de Guixar se ha hecho un muy buen proyecto consensuado tanto con el Ministerio de Sanidad, así como con los inspectores y delegados de Sanidad Exterior y de los distintos responsables del área sanitaria. Depende de la planificación portuaria y de esa reorganización de espacios. Creo que el de Bouzas será el primero que tengamos, entonces, la prioridad tiene que ser el PIF de Guixar: que sea muy rápido para agilizar la mercancía que llega, el pescado que viene a este puerto, el pescado congelado, las conservas, etc. No quisiera dar fechas.

¿Habrá récord de tráficos este año en el puerto?

Los últimos datos que yo tengo, que son de junio, muestran que, más o menos, vamos en la misma línea del año pasado. Mi pronóstico es que el total sea más o menos parecido al año pasado o un poquito superior. Pero creo que, más que hablar de este año, tenemos que hablar de la línea creciente para los próximos años sabiendo el espacio que tenemos y que servimos a las empresas y la capacidad de crecimiento que tenemos.

¿La hidrogenera de Bouzas va en plazo?

Avanza bien. Es un proyecto que sigo muy de cerca. Está ya la empresa comprando los materiales, aunque, debido a la situación global, hay determinados componentes que les está costando más tiempo. También están con las tramitaciones en el Ayuntamiento de Vigo, de licencias, etcétera. El objetivo es que esté operativa en 2024. Es muy importante que esté hecha en esa fecha porque va a dar soporte a los nuevos buques o prototipos que se puedan construir. Y también porque va a ser pública y podrán usarla los autobuses, camioneros... Puedo decir que, además, hemos obtenido algún proyecto más en esta línea. Aún no puedo presentarlo. Creo que va a reforzar lo que ya tenemos con fondos europeos.

¿Está relacionado con la hidrogenera de Bouzas?

Sí. Es un proyecto con el Centro Tecnológico EnergyLab para mejorar el tema de usos. No puedo contar más.

¿Está asegurada la distribución de lo que se produzca?

Tenemos dos clientes potenciales: la industria local y asociaciones de transporte, con las que estamos llegando a acuerdos. Lo que me transmite la empresa que va a hacer la hidrogenera es que, en estos momentos, incluso necesitamos una mayor producción de hidrógeno y ya se está pensando en próximas fases.

¿Sumará nuevas empresas la Plisan en este año?

Los pronósticos son muy buenos y hay mucho interés. Parece que sí habrá nuevas empresas este año. Tenemos que estar todos tranquilos: la Plisan va a estar llena de empresas.

¿Qué supondrá su conexión en tren con Guixar?

Es importantísima. Cada vez hay mayor demanda del uso del tren. La conectividad tanto con los polígonos como con la Plisan es parte de nuestro eje estratégico. Es de las acciones más importantes que tenemos en el Puerto.

¿Y habrá tren a Bouzas?

Creo que cualquier actuación y, sobre todo, esta, tiene que tener el máximo consenso. Tenemos que hablar con Stellantis, con todo el mundo. Es una necesidad futura del puerto. Los puertos tienen que estar conectados. Pero hay que hacerlo de una manera imaginativa, una manera que dé soluciones, que se ajuste a todo el mundo. Hay falta de espacio, hay muchos problemas. Es una necesidad y es una obligación para cualquier puerto y para su futuro, para su supervivencia.

¿Le preocupa la pinza que puedan ejercer Ferrol y Leixões por no tener ese tren?

En estos momentos, tanto Leixões como Ferrol son puertos que tienen espacio, que están haciendo obras e inversiones muy grandes. Nosotros no queremos que se deslocalicen las empresas, por eso digo que todo el tema de la conectividad es muy importante. Tenemos una gran ventaja. Llevamos muchos años trabajando la logística, la mercancía general. Creo que por eso tenemos que trabajar mucho en la eficiencia, para que ningún tráfico se deslocalice del puerto vivo.

Proyecto Blue Growth

¿Hay más actuaciones previstas en el marco del proyecto Blue Growth (Crecimiento azul)?

Es un proyecto vivo. No dejan de generarse nuevas ideas y proyectos. Se genera con el talento y el diálogo con distintas personas, con los grupos de trabajo. En estos momentos, hay 41 proyectos en marcha, pero va a haber muchos más, eso se lo garantizo. Es un motor de generar innovación y nuevos proyectos.

¿Cuándo podremos disfrutar del visor submarino de Bouzas?

Tenemos fondos Next Generation, que nos marcan los plazos: debería estar para finales de 2025 o principios de 2026. Es un sueño para mí y los anteriores presidentes.

Las cifras de cruceristas están muy lejos del récord alcanzado en 2011, cuando desembarcaron en la ciudad 253.637. El pasado ejercicio fueron 173.220, según la estadística de Puertos del Estado. ¿Hay intención de mejorar esta cifra?

Este año, yo creo que se va a mejorar. Las estimaciones hablan de 200.000 cruceristas. Creo que lo más importante es mantener una regularidad en el número de cruceros que sea sostenible. En eso vamos a trabajar mucho. Tenemos un puerto con una gran riqueza, muy especial por muchos motivos. Tenemos las Islas Cíes y una ría espectacular. Tenemos la historia de Julio Verne y los visores. Creo que tenemos suficiente material para ser muy atractivos. Tenemos que potenciar la comercialización.

Dado el caos de tráfico que hubo en Navidad, ¿piensa el Puerto ceder espacios para aparcamiento en fechas señaladas y evitar que los turistas tengan que ir a Samil?

No lo había pensado. Tendremos que hablarlo, pero la zona de Beiramar, en Navidad, es cuando está toda la flota y está totalmente llena. Ahí están reparando y haciendo actividades con riesgo que necesitan esos espacios.

¿Va a haber conciertos en la explanada de la terminal de cruceros?

Creo que es una zona muy interesante para la ciudad. Hay que ser imaginativos para atraer a la ciudadanía a estas zonas, sobre todo, cuando no hay cruceros. Trabajaremos para ser imaginativos y dar nuevas vidas a esa zona.

¿Tiene en mente algún tipo de actividad que se pueda desarrollar en la explanada aparte de los conciertos?

Hay que escuchar las posibilidades o las necesidades que tiene la gente. Y los espacios libres son espacios muy interesantes para actividades que pueden ser bonitas y sociales. No quiero avanzar más, pero alguna idea ya me ha llegado.

La estación marítima tiene muchos espacios sin adjudicar, como el gran salón de actos.

Hay que analizar posibles usos.

"He tenido reuniones para traer más pescado"

El Puerto se promocionó a principios de este año en Berlín como destino referente en tráfico de fruta. ¿Habrá nuevas rutas?

Es un tráfico con un incremento muy grande este año. Estamos trabajando para seguir captando rutas, es un tráfico muy interesante.

¿Se prevén nuevas rutas de otro tipo?

Vamos a trabajar en buscar nuevas líneas, por ejemplo, de tráficos de industria eólica, que está teniendo mucho auge.

En la lonja de O Berbés, se subastan 27.000 kilos de pescado menos que hace 10 años.

La pesca es importantísima. Esta semana, he tenido reuniones para traer más pescado. Es necesario que la lonja de Vigo tenga mucho pescado, eso va a dar trabajo a esas 4.000 o 5.000 personas que trabajan todos los días. Creo que está bien ubicada y se han modernizado las instalaciones. Hay que darle una vuelta al puerto pesquero para que brille cada vez más. Es una actividad estratégica, clave y social. Y la vamos a apoyar a muerte.

¿Y cómo se podría reforzar su posición?

Es importante atraer nuevas líneas, tener una buena logística terrestre. Cada vez viene más pescado por camión debido a temas legislativos, para tener un mayor control. Es muy importante tener un buen acceso para que entre rápidamente en la lonja, se reduzcan los tiempos y no se rompa la cadena del frío. También estamos hablando con otros puertos para buscar hermanamientos y atraer pescado: que vean al puerto de Vigo muy atractivo. ¿Por qué es atractivo el puerto de Vigo? Porque el pescado que se vende en el puerto de Vigo se vende con mayor valor que en otros puertos. ¿Por qué razones? Porque hay grandes operadores, pero también porque hay muchísima gente que viene todos los días a comprar para sus pescaderías el pescado. Hablamos de 800 furgonetas, 1.000 furgonetas. Esa gente es la que hace que el valor del puerto de Vigo sea incluso superior, de media, al de Mercamadrid.

¿Se recuperará el ferri entre Vigo e Irlanda?

Ahora, hay otras prioridades, como puede ser la nueva línea con Inglaterra. El ferri con Irlanda es una posibilidad que está ahí sobre la mesa, pero lo importante es afianzar rutas, abrir rutas donde tengamos tráfico garantizado. Hay una importancia con el tema de la automoción y con la pesca en Inglaterra e Irlanda. Más importante que una única línea en concreto es establecer esa ruta entre Vigo, Reino Unido e Irlanda.

¿Qué expectativas tiene sobre la ruta de Stellantis hasta Inglaterra?

Las expectativas y los números son muy buenos. Va a ser muy importante para el puerto de Vigo, Stellantis y todos los operadores. Además, va a estar en funcionamiento en breve. Es una de las rutas estratégicas que vamos a tener este año.

¿Está dispuesto a rebajar las tasas del almacenamiento de automóviles?

Yo creo que las tasas de almacenamiento, por lo que yo sé, no suponen un gran problema. Yo creo que hay que mejorar la logística, ser más eficientes, y eso va a reducir costes. El problema que tenemos ahora es de almacenamiento, de falta de espacio, por lo tanto, no creo que bajar las tasas en estos momentos sea una solución. Todo esto hay que analizarlo, pero no me consta que sea uno de los problemas en estos momentos.