“La huella de la experiencia gallega en el programa electoral nacional es muy grande”

Pedro Puy da el saldo a la política nacional como número 3 al Congreso en la candidatura del PP por Pontevedra. Feijóo quiso contar con él varias veces para tareas de gobierno, pero rechazó las ofertas.

–¿Le costó decidirse ir a Madrid?

–Ya veremos si las urnas deciden que vaya al Congreso. No, no me costó, es una gran oportunidad conocer otra Cámara y otra política.

–Mira que le ha tentado muchas veces para distintos cargos de gobierno. ¿Se puede decir ya cuántas veces dijo que no?

–No, no demasiadas y siempre procurando que en los puestos estuvieran aquellas personas que podían desempeñarlos mejor.

–¿Qué ha pasado ahora para dar el salto?

–Simplemente me llamaron, se preguntaron si estaba disponible y acepté la invitación.

Ficha personal Doctor en Derecho y profesor universitario, es portavoz parlamentario del PPdeG desde 2011. Coordinador de los programas de las últimas cuatro elecciones autonómicas, ahora va como número tres en la candidatura al Congreso.

–El grupo se queda sin portavoz. ¿Alguna indicación?

–Eso es algo que le corresponde hacer a los diputados y a la dirección del partido.

–¿Y será a un portavoz efímero? Porque igual Rueda adelanta las elecciones en función del resultado del 23 de julio…

–Es una atribución exclusiva del presidente de la Xunta y yo en estos momentos no tengo tiempo para pensar en esas cosas. Evidentemente, teniendo en cuenta las circunstancias de las últimas elecciones, que fueron modificadas por la pandemia, pues provoca que probablemente no haya que apurar hasta julio la legislatura.

–¿Se quedará en el Congreso o está llamado a funciones ejecutivas si gana el PP?

–Lo primero vamos a intentar que sea elegido diputado y después de las elecciones, ya veremos cuál es el escenario que hay. Debemos ser respetuosos y esperar. De momento mi única aspiración es que el PP gane las elecciones.

–Si no resulta elegido, ¿seguirá como diputado autonómico?

–Siempre he tenido la fortuna, lo cual me da mucha libertad, de tener un trabajo en la universidad que me encanta. Ante las eventualidades que se puedan presentar tengo la tranquilidad y la seguridad de volver al puesto que me gustó siempre, que es el de ejercer como profesor.

–¿Cuál será su primera iniciativa si sale elegido diputado por Pontevedra?

–Será una labor conjunta del grupo parlamentario hacer las prioridades, porque podemos pensar que todos tenemos acciones urgentes, pero son unas elecciones nacionales. Algunas iniciativas que están en marcha no están siendo ejecutadas de forma correcta, como que el ingreso mínimo vital no llega a todos los que lo necesitan realmente o la ejecución de los fondos europeos: España lidera la concesión de fondos pero estamos a la cola en ejecución. Esto es muy urgente y afecta de forma muy profunda a la provincia de Pontevedra, porque Stellantis no se ha podido incorporar al PERTE del automóvil y seguimos sin tener la subestación eléctrica. Tampoco se sabe nada de algunos otros proyectos que son muy relevantes para la provincia en el ámbito de biofarmacéutica o de la propulsión eléctrica de la flota de bajura. Yo creo que son las prioridades, pero hay que actuar en todos los terrenos: el ingreso mínimo vital, ayudar a las familias fiscalmente, deflactar el IRPF, bajar el IVA a la carne y al pescado…

–En el programa del PP hay reivindicaciones explícitas de lo que reclamaba Galicia al Gobierno, como relajar la prohibición de cazar lobos, una selectividad común… pero hay otras que no aparecen o lo hacen de forma difuminada.

–El Corredor Atlántico aparece al mismo nivel que el del Mediterráneo y sobre las competencias del litoral se habla de racionalizar la protección medioambiental de la costa con los usos humanos y sostenibles. Lo del traspaso de la AP-9, como estamos hablando de un programa nacional, no aparece a lo mejor con nombre y apellidos, pero sí figura una reflexión general sobre la necesidad de que la cohesión que otorgan las infraestructuras se tenga en cuenta en la programación del gobierno. La pegada, digamos, de la experiencia gallega en el programa nacional es muy grande, se incorporan las reivindicaciones para mejorar la Atención Primaria, la financiación estatal del 50% en dependencia, reducir el IVA en la carne y el pescado o mejorar la coordinación entre las comunidades y el Gobierno central.

–Pongamos que gana el PP pero necesita a Vox para gobernar. ¿Cómo explica esto en Galicia después de que Feijóo insistiera en que lo mejor era no contar con ellos y que en la comunidad no tenían cabida?

–Los problemas hay que resolverlos cuando se presenten y espero que ese problema no se presente y que el PP tenga un resultado que le permita desarrollar su programa sin necesidad de hacer acuerdos de gobierno con otras fuerzas políticas. Cuando el PP puede llevar adelante su programa y no estar condicionado por los postulados de Vox, el Partido Popular lo hace. Hay otros partidos que parece que están más interesados en que Vox tenga peso para infundir temor a un gobierno de PP, además de promocionar a Vox. Lo que están es diciéndonos que ellos no tienen ningún interés en evitar que Vox forme parte de los gobiernos. Es una responsabilidad compartida. Nosotros estamos intentando conseguir una mayoría suficiente para desarrollar un programa reformista y moderado sin tener condicionantes por fuerzas que hoy legítimamente presentan cuestiones que no tienen nada que ver en muchos aspectos con nuestro programa.

–¿Quedan los principios políticos supeditados a los objetivos?

–No es verdad. El principal principio que tenemos que respetar es la democracia: los ciudadanos votan y dan un resultado y la capacidad de gobernar, o no, o que te obligan a pactar. En segundo lugar, en una democracia parlamentaria lo lógico es intentar buscar acuerdos que den estabilidad. Dicho esto, tenemos líneas rojas que no vamos a cruzar: el europeísmo, el autonomismo, la lucha contra la violencia de género...

–¿Cómo se lleva que sea socio, entre comillas, un partido que niega estos valores?

–Es socio solo en algunos sitios. Pues no asumiendo ese discurso porque en ninguno de los pactos de gobierno ni en ninguna de las comunidades autónomas se ha asumido.