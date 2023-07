Probablemente muchos no lo saben, pero la cultura japonesa es una de las más seguidas por su originalidad y lo diferente de sus planteamientos. Y la prueba de ello se está viendo este fin de semana en la Kokoro Fan Expo, una feria de manga, 'anime' y 'cosplay' que se está celebrando en el Ifevi y cuya primera jornada, este sábado, fue un rotundo éxito de asistencia, con miles de fans llegados desde distintos puntos de Galicia. No solo eso, sino que en el recinto ferial vigués ha habido hoy gente de todas las edades, tanto chavales que no llegaban a los 15 años y que estaban acompañados por sus padres hasta amantes de la cultura japonesa que superaban los cincuenta.

Desde exposiciones y diferentes talleres hasta torneos de videojuegos y concursos de 'cosplay', una actividad de arte escénica en la que los participantes emplean disfraces y complementos para representar a personajes específicos, la cantidad de actividades planteada por la feria era enorme. Y buena parte de los asistentes precisamente iban vestidos de sus personajes de 'anime' o manga favoritos. Como por ejemplo María Regades, que estaba caracterizada como Spider-Gwen, una superheroína ficticia. “Llevábamos tiempo esperando que algo así se celebrase en Vigo. Somos muchas las personas en la ciudad que nos encanta el 'anime' o el 'cosplay', y hasta ahora solo podíamos ir a A Coruña, donde se hace algo similar. Pero agradecemos que se haga algo así en Vigo y por cierto, nunca habíamos asistido a un evento de cultura japonesa con tanta gente”, asegura esta joven. "Llevábamos tiempo esperando que algo así se celebrase en Vigo" De A Coruña precisamente vinieron Jose y Bárbara, caracterizados de Draken (Tokyo Revengers) y Erza (Fairy Tale), respectivamente. “Nos está encantando esto, cuando supimos que se iba a hacer no dudamos en venir”, afirman estos dos jóvenes. Otro grupo de amigos eran André, Carmela y Eva, que sí residen todos en Vigo, y que más allá de los torneos de videojuegos o las actividades de artes escénicas que se celebran en la feria, lo que más les interesa son los puestos con productos específicos de cultura japonesa. “Aquí podemos comprar material que no encontramos en ningún lado o que en Internet por ejemplo está mucho más caro”, asegura Eva. Llevan toda la vida siguiendo las series de 'anime': “Crecimos con ellas y aquí estamos, no podíamos faltar a algo así”. El evento, que continúa y llega a su final hoy, es una oportunidad “única” para conocer a artistas, ilustradores y 'cosplayers' destacados dentro del mundo 'anime' y manga, así como conocer a otros aficionados a la cultura japonesa y compartir esta pasión tan singular. Además, en Kokoro Japan Expo también hay habilitada una zona retro en la que los asistentes podrán rememorar los clásicos juegos de la infancia y una zona gamer. 'Cosplayers' de renombre internacional como Manzana Chruse o Mao participan en la feria, y desde la organización también se ha querido contar con especialistas locales en este mundo de fantasía y creatividad, como es el caso de la viguesa Sodapop, entre otros. Otra de las actividades más seguidas este sábado fueron las sesiones de artes marciales, las actuaciones musicales y las proyecciones audiovisuales. En el programa de hoy de esta feria de cultura japonesa que se celebra en el Ifevi destaca una masterclass de creación de manga y cómic a cargo de A escola de arte, un torneo de sables de luz o una sesión sobre origami.