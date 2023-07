El retraso del nuevo Plan Xeral deja en el aire más de 870 millones en inversiones

Más de 876 millones de euros. Es la suma de las inversiones que contempla la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), aprobado inicialmente en agosto de 2021 y a la espera de ser validado provisional y definitivamente. Una lluvia de dinero que espera caer sobre la ciudad una vez entre en vigor este instrumento, que permitirá a la urbe adaptar su normativa urbanística a los tiempos actuales y futuros: tras la anulación en 2015 del Plan Xeral de 2008 por parte del Tribunal Supremo, rige el PXOM de 1993, apoyado en la Ley Vigo y el Instrumento de Ordenación Provisional (IOP), cuyo plazo de vigencia fue ampliado ayer de nuevo por la Xerencia de Urbanismo tras vencer los tres meses de la primera prórroga acordada el 5 de abril sin recibir información sobre el informe de la Axencia Galega de Infraestruturas, uno de los dos que estaban pendientes –también el de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural– para avanzar en la tramitación –los pasos que restarían son el informe de evaluación ambiental y las aprobaciones provisional y definitiva–.

El alcalde, Abel Caballero, dejó claro ayer, día en el que se terminó la primera suspensión del cómputo del plazo de vigencia del IOP, que el Concello considera que el informe de Infraestruturas “está aprobado”. “Pasó el plazo [máximo establecido] –que es de tres meses para la emisión de informes sectoriales, medida incorporada precisamente por la Xunta en la ley gallega del suelo del 2016 para agilizar trámites burocráticos– y la Xunta no remitió informe alguno al Concello. En consecuencia, el informe de la Axencia Galega de Infraestructuras se da por positivo”, añadió. Y es que, en este caso, el silencio administrativo, como establece la normativa gallega, tiene efectos positivos.

El Concello, por lo tanto, vuelve a vincular el tiempo de vigencia de la ordenación provisional: suspende el cómputo del plazo de vigencia de esta herramienta, de nuevo, por un máximo de tres meses. La cuenta comienza el 22 de junio, según informan fuentes municipales, porque es la fecha en la que la entidad de la Praza do Rei envió la última documentación –por tercera ocasión, lamentan– requerida por Patrimonio para lograr su visto bueno al documento pendiente.

De esta manera, la ordenación provisional ya no decaería el 18 de agosto –data que se establece si se tiene en cuenta el informe del secretario del pleno en el que determina el vencimiento del IOP el 18 de mayo ya considerados los días de suspensión de los plazos administrativos por el estado de alarma–, sino más tarde: la fecha que resulte de sumar desde el 18 de agosto los días que se demore Patrimonio en remitir el informe –a contar desde el pasado 22 de junio–. En el momento en el que la administración autonómica cumpla esta condición, se retoma la cuenta atrás para la pérdida de vigencia del IOP, es decir, decae la suspensión del cómputo del plazo.

La concejala de Urbanismo, María José Caride, destacó que la legislación “permite la suspensión de plazos de tramitación a la espera de informes”. “La Xunta puede acortar el plazo de tres meses si emite un informe favorable de Patrimonio la próxima semana. El motivo fundamental [de la suspensión del cómputo] es que no recaiga en el Concello lo que no es de su responsabilidad. Llevamos 12 meses esperando por informes de la Xunta cuando la directora xeral de Ordenación do Territorio se comprometió con este Ayuntamiento a que los tendríamos en un plazo máximo de tres meses”, lamentó antes de denunciar que el gobierno gallego “agota los plazos y suele informar una vez transcurrido el plazo legal máximo de tres meses”: “Ya nos ocurrió con anterioridad”.

Caballero recordó que la Xunta pidió documentación para lograr el OK de Patrimonio hasta en tres ocasiones. “Estamos esperando a que nos contesten; no hay ningún impedimento técnico para lograr el informe favorable de Patrimonio. Solicitamos una reunión a la directora xeral de Patrimonio el 15 de mayo. A día de hoy, no tenemos respuesta para una reunión desde el principal Ayuntamiento de Galicia. Hoy [por ayer], le solicitamos de nuevo la reunión para conocer la intención de la Xunta en el ámbito del Patrimonio y para decirle que tienen que contestar. Y que le tienen que pedir a Vigo los mismos cumplimientos que a otros ayuntamientos de Galicia. Estamos observando que a Vigo le exigen más requerimientos que a otros ayuntamientos de Galicia”, manifestó antes de acusar a la Xunta de retrasar la luz verde al Plan Xeral de Ordenación Municipal, primero, por las elecciones municipales y, ahora, por las generales: “Está dañando severamente a Vigo”.

Los retos del nuevo PXOM

Es una movilización económica mayúscula que supondrá más trabajo, mejorar el pulmón industrial, potenciar las comunicaciones, favorecer la apuesta por las zonas verdes y, sobre todo, alumbrar vivienda nueva, un bien escaso llamado a reducir los precios tanto de venta como de alquiler, que están disparados. Son factores que justifican la preocupación mostrada por los empresarios y los vecinos a raíz de la demora en su OK definitivo, un paso que ansía la ciudad más grande de Galicia desde hace años. Y es que trae bajo el brazo una gran transformación del municipio.

Entre las actuaciones previstas más sustanciales, sobresalen la edificación de más de 50.000 viviendas, el tramo en Vigo de la futura autovía A-59 a Pontevedra o una carretera para unir el Seminario con el Hospital Álvaro Cunqueiro, la Universidad de Vigo y los polígonos de Balaídos y el PTL, la reordenación del enlace de Arquitecto Palacios con la avenida de Madrid, Martínez Garrido y Gregorio Espino, 20 nuevos colectores de pluviales y cinco tanques de tormenta, nuevas zonas deportivas –en A Balsa, Oia o Tomada– o la recuperación de instalaciones industriales –Alfageme, La Artística, GEA o La Panificadora–.