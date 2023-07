“La preinscripción es buena; podemos tener una matrícula mejor que en años anteriores”

El rector Reigosa cumple el primer año de su segunda y última legislatura al frente de la UVigo el próximo día 20 pero varios fichajes para la política local y autonómica, así como la adaptación a la LOSU, ya le han obligado a reestructurar su equipo de gobierno en los últimos meses. Aún así, acaba este periodo con un “razonable” cumplimiento de objetivos y avanza además unas buenas previsiones de matrícula para el próximo curso.

–El primer plazo de matrícula para los nuevos alumnos empieza el día 12, ¿qué perspectivas manejan en estos momentos?

–Los datos de preinscripción son buenos. Hay un par de titulaciones que continúan con algún obstáculo, pero las nuevas tienen un éxito extraordinario. Y probablemente vayamos a tener datos de matrícula globalmente mejores que en años anteriores. En el nuevo grado de Diseño, el número de preinscritos en primera opción supera el triple del número de plazas, que son 45. Y los títulos que se pusieron en marcha el año pasado [Inteligencia Artificial y Relaciones Internacionales] siguen teniendo el mismo tirón.

–¿Por qué no se ha podido estrenar el nuevo grado dual en Automoción?

–Estábamos muy al final en cuanto a plazos y queríamos que el grado comenzase con el 100% de los alumnos pudiendo hacer una formación dual. Stellantis, CTAG y Ceaga consideran que el número de plazas adecuado es de 20 y hay un compromiso fuerte de su parte. En los grados duales que se imparten en el Estado, que tampoco son muchos, hay una parte de alumnos que hacen un recorrido totalmente académico y otros que entran en la parte dual. Pero pensamos que en esta titulación pensada para un sector fundamental en nuestro entorno todos deben hacer esa formación dual. Y vamos a ver si somos capaces de que salga el año que viene.

–En 2024 también arrancará la Facultad de Enfermería tras años de negociaciones .

–Va muy bien. Y se están dando los pasos para que el máster de Enfermería empiece el curso que viene o el siguiente. Pero, en todo caso, nuestra idea es que ya se matriculen alumnos de primero del grado en los tres campus el próximo curso. Y a medida que vayan entrando más alumnos que sean de la UVigo y no adscritos habrá más presencia en aulas de los tres campus para recibir la docencia teórica.

–En su reciente reunión con el alcalde Caballero volvieron a abordar la cesión del edificio Siemens por parte de Zona Franca. Un compromiso que ya existe desde hace años. ¿Por qué sigue sin haber avances en la ETEA?

–La decisión política de la cesión es clara, pero se estudia la forma técnica de hacerla. Nosotros necesitamos cuanto antes una decisión efectiva. De hecho, nuestra apuesta para el campus de Vigo dentro del plan de infraestructuras para las universidades gallegas que firmaremos el viernes en Santiago es ubicar el Centro de Investigación Mariña (CIM) en el Siemens y en el Faraday, del que ya somos titulares.

–¿Qué obstáculos frenan el inicio de la rehabilitación del Faraday?

–El estudio arquitectónico ya está hecho, pero las obras únicamente podrán comenzar cuando esté desbloqueado todo el procedimiento, que es bastante complejo. Todas las obras dependen de que se ejecute el ámbito PS-1, que es el vial central y que dará acceso a todos los servicios. Nos gustaría tener este año el estudio completo y esperamos también que la Xunta nos ceda el edificio Morse, lo que nos permitirá mover, además del CIM, la Facultad de Ciencias del Mar. Cada una de las instituciones implicadas tiene un papel que jugar y nosotros esperamos con paciencia a poder tener ese complejo porque sería muy bueno para el conjunto de la ciencia marina en Vigo.

–En la reunión con el alcalde también acordaron utilizar espacios en el Auditorio, ¿para qué serían?

–Para el Centro de Posgrado y Formación Permanente y para el Campus Spain, que imparte cursos de español para extranjeros que quieren estudiar aquí. La idea es que el próximo curso, a principios o a mediados, ya podamos organizar en el Auditorio estudios de formación permanente y de español para futuros alumnos de la UVigo.

–Los cambios al frente de Zona Franca y Diputación dejan a la Universidad sin dos grandes aliados, David Regades y Carmela Silva, en proyectos tan estratégicos como la fábrica de microchips o la apuesta por la igualdad. ¿Confía en mantener esta colaboración con sus sucesores?

–No tengo ninguna duda y, en cuanto estén los nuevos responsables, les pediré una entrevista y les plantearé algunas inquietudes de la UVigo de cara al futuro. Pienso que en los proyectos más importantes se seguirá la misma hoja de ruta. La fábrica de microchips es muy importante para el entorno de Vigo y para toda la comunidad. Está muy avanzada y la Universidad juega un papel relevante a través de investigadores brillantes que tenemos. Tengo plena confianza en que saldrá adelante.

–Apenas lleva un año de gobierno y ya ha tenido que remodelarlo por los fichajes políticos del exsecretario xeral y la exvicerrectora de Ourense.

–Aunque el trabajo que hicieron fue excelente, cada cambio supone también una oportunidad. La LOSU nos obligó además a dividir un vicerrectorado en dos y prescindir de otro. Pero ahora mismo el equipo ya está en velocidad de crucero. Estamos preparando la presentación para el Claustro de lo que se fue cumpliendo este año. Me quedan tres y tengo mucha prisa en coger velocidad y acelerar.

–¿Y cuál fue el grado de cumplimiento?

–Creo que es razonable.

–¿Qué proyecto está empeñado en conseguir en este mandato?

–Tenemos tres líneas de trabajo especialmente importantes. Una es la igualdad y ahí ya dimos un avance muy importante con una medida que espero sea copiada por otras universidades para que las investigadoras que dan a luz tengan una rebaja docente en los siguientes dos años. Otra tiene que ver con la internacionalización. Ahora se abre una puerta con las microcredenciales y esperamos avanzar en algún título compartido por las nueve universidades europeas que formamos Athena. Y la defensa del gallego también es una línea importante. Al mismo tiempo, vamos a seguir con algo que es una señal de identidad de la UVigo, el esfuerzo por el mérito y la capacidad y la atracción de talento. Las cifras son muy buenas a distintos niveles. Aspiramos a que el Cintecx tenga el sello de excelencia gallego y tenemos cuatro institutos de investigación en marcha. Junto con la ETEA, son piezas importantes para que la Universidad siga subiendo peldaños en la excelencia. El CIM estará mucho mejor al lado del mar y, desde luego, vamos a sacar ventajas de que el CSIC esté al lado, no solo a nivel de investigación sino de formación especializada.

–En un mes se publica el “ranking” de Shanghái .¿Será el del regreso de la UVigo al club de las 500 mejores?

–Llevamos una línea claramente ascendente pero creo que todavía no nos da para entrar entre las 500 primeras. Aunque todo está bien orientado para hacerlo durante el mandato. Dependerá del éxito que tengamos en diferentes convocatorias y también de lo que corran los demás, porque es una competición abierta y hay muchas universidades que están luchando por lo mismo. Ahora acabamos de subir en el “ranking” QS gracias a un trabajo muy bueno con mucha participación de la comunidad universitaria y ahí seguiremos mejorando año a año.

–La carrera por figurar en los “rankings” está detrás de los ofrecimientos de dinero por parte de universidades de Arabia Saudí a investigadores de otros centros para que se hagan pasar por sus trabajadores. FARO reveló que se ha visto implicado en estas prácticas personal de la UVigo, según ellos, sin su consentimiento.

–Hay investigadores con una segunda afiliación en una universidad de otro país, pero eso no pesa nada en los “rankings” . Pero sí es cierto que teniendo mucho dinero se pueden hacer muchos fichajes. Aunque lo que atrae no es fundamentalmente la lucha por pagar más. Nosotros no estamos en condiciones de ser competitivos en ese aspecto, pero sí tenemos un buen entorno, buenos equipamientos e instalaciones y mucho talento. Y esa combinación, junto con puestos de trabajo de alto nivel, puede hacer que una persona se plantee venir a la UVigo. Estamos teniendo cierto éxito y esperamos seguir así.

–¿Qué medidas puede tomar la Universidad para frenar esos comportamientos fraudulentos?

–Tenemos un código ético y las herramientas suficientes para tomar medias y atajar un comportamiento poco ético si se produce en algún momento. En alguna universidad española ya se dio alguna situación de este tipo que supuso la exclusión del investigador. Nosotros estamos muy contentos de que nuestros investigadores sientan la UVigo, y desde luego, nadie está pensando ni hubo que tomar medidas.

–Un experto del campus de Ourense publica un artículo cada dos días, según calculó El País.

–Es bueno publicar mucho y, de hecho, es uno de los primeros indicadores en los que se fijan los “rankings”. Está claro que cuanto más publiquen nuestros investigadores, mejor para la institución. Yo soy científico y, a veces, me choca una producción tan elevada, pero entiendo que forma parte de dinámicas de trabajo de grupos muy grandes y bien organizados. Y es cierto también que la UVigo forma parte de la iniciativa europea CoARA que intenta buscar un método de medición más centrado en la calidad que en la cantidad y que tenga en cuenta otro tipo de contribuciones del personal investigador para evaluar un currículo. Se producen perversiones, pero si un artículo es citado por mucha gente quiere decir que está haciendo avanzar la ciencia. Hay que buscar equilibrios y no demonizar a quienes publican muchísimo aunque puedan sorprender.

–La Ley de Ciencia y la reforma laboral están suponiendo grandes quebraderos de cabeza a las universidades a la hora de garantizar la estabilidad del personal investigador

–Hubo un cambio de paradigma muy importante. La financiación de los grupos es temporal, cada proyecto puede durar 3, 4 o 5 años, y estábamos acostumbrados a utilizar las figuras de contratación, absolutamente legales, por obra y servicio. Esto ahora está limitado a proyectos europeos y necesidades determinadas de producción, y la mayoría de contratos pasan a ser indefinidos. Durante un año estuvimos modificando normativas y creamos una unidad específica. Esto no significa que esas plazas sean de personal que forme parte de la RPT, pero sí tienen más derechos laborales y también aprovechamos para subir los mínimos que pueden cobrar. Mirándolo con perspectiva, la reforma fue buena y tienen una equiparación laboral y más derechos, pero aún queda mucho trabajo.

–Hay personal técnico y de apoyo al I+D que llevaba una década encadenando contratos a pesar de desarrollar labores estructurales y que ha recurrido a la justicia. Y ya hay varias sentencias que ratifican el carácter fraudulento de su relación laboral y declaran improcedentes sus despidos. ¿Preocupa a la Universidad que siga habiendo fallos en este sentido?

–Creo que lo están interpretando mal, porque efectivamente hay un cambio de normativa pero hacer contratos por obra y servicio era perfectamente legal. Recurrimos porque pensamos que no están aplicando de forma retroactiva una modificación de la ley, pero siempre acatamos las sentencias. En la normativa propia incluimos un procedimiento acelerado para que muchas de las personas que llevaban tiempo contratadas pudieran pasar a indefinidas. Por lo tanto, entiendo que no tiene mucho sentido la necesidad de ir los juzgados. Pero al final los tribunales son los que dictaminan y los trabajadores tienen derecho siempre a recurrir aquello que piensan que no está bien hecho.

–La UVigo cerró 2022 con otro récord en I+D, 32 millones captados.

–Crecemos desde hace años. Cada vez más gente es consciente de que somos una buena universidad y nuestros investigadores son más conscientes de su calidad y se atreven a liderar proyectos. Y los fondos Next Generation están ayudando a iniciativas de especial trascendencia a largo plazo como el laboratorio de comunicaciones cuánticas.

–¿Qué efecto han tenido las medidas de ahorro energético?

–Nos permitieron rebajar la factura y tengo que agradecer muchísimo el esfuerzo de toda la comunidad universitria. También ahorramos gracias a las inversiones en renovables. Pero el coste de la subida de la energía nos estropeó gran parte de lo anterior.

–La convocatoria de elecciones generales ha pillado a las universidades en pleno proceso de adaptación de sus estatutos a la LOSE. En el caso de Galicia, también se celebrarán unas autonómicas en 2024. ¿Evitaría muchos trastornos y dudas ante posibles derogaciones el tan demandado consenso político en torno a la educación?

–La LOSU se hizo con mayoría absoluta del Congreso y nuestro horizonte será trabajar para adaptar nuestra realidad a una ley que está en vigor. Y lo haremos con sentido común para que cualquier modificación posterior no nos obligue a cambiar de nuevo los estatutos. A nivel personal, creo que lo ideal sería un consenso en estos temas, de los más importantes que tiene un Estado.

–En los próximos años, todas las universidades deberán afrontar jubilaciones masivas. ¿Ya han tomado alguna medida?

–Sí. Apostamos por la figura de ayudante doctor como vía de entrada de gente joven y ya estamos haciendo contrataciones y midiendo jubilaciones que aún no se produjeron. Las líneas están bien trazadas y el horizonte es bueno si se mantienen las tasas de reposición y cierta libertad para incrementar la masa salarial en términos razonables y si no hay ningún obstáculo presupuestario.

–En el último consello de goberno garantizó la buena salud económica de la UVigo.

–Sí, obviamente. Las decisiones de política universitaria tienen que ver con dotar las partidas en las que crees de las cantidades oportunas y para eso necesitamos buena salud y un plan de financiación como el que tenemos, que nos va a permitir seguir avanzando.