Una escala en Vigo para la chica del bikini rojo

A finales de los años setenta, una chica de 18 años saltaba por uno de los ojos de buey del crucero ruso Leonid Sobinov en la bahía de Sydney vestida con un bikini rojo. Tras nadar durante cerca de una hora y de alcanzar tierra, lo primero que hizo fue pedirle una gabardina a un transeúnte que paseaba a su perro. Seguidamente acudió a solicitar asilo político y al día siguiente ya era conocida en toda Australia. Se trataba de Liliana Gasinskaya, camarera ucraniana del crucero abanderado en la todavía Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que al ser preguntada por la prensa por el motivo de su fuga, contestó: “Tenía 14 años cuando empecé a entender qué es el comunismo y cuáles son sus objetivos. Me di cuenta de que todo era mentira y propaganda y decidí que algún día empezaría esto”. Acababa de nacer el mito de la que pasaría a la historia como “la chica del bikini rojo”.

El buque recaló en el puerto en los 70 en dos ocasiones con pasajeros británicos

Liliana había nacido en 1960 en Lugansk, al este de Ucrania, en el seno de una familia de artistas en la que su padre era músico y su madre actriz. Durante su adolescencia ya barruntaba sobre como escapar de su país. Según cuenta el portal británico Opindia, un día, mientras Liliana veía un reportaje fotográfico sobre Australia en una revista, no dudó en poner el foco en ese país convirtiéndolo en su primera opción. Y cuando se enteró de que la flota de pasaje rusa necesitaba personal para sus cruceros en Australia, no lo pensó dos veces y solicitó enrolarse en uno de ellos. Le fue asignado el Leonid Sobinov, un antiguo trasatlántico de Cunard Line de 1954, originalmente llamado Saxonia y más tarde Carmania, que en 1973 sería vendido a los rusos. Éstos lo rebautizaron con el nombre del afamado tenor soviético homónimo, con el que fue visto en Vigo en varias escalas como buque de cruceros con pasajeros británicos en 1976 y 1977. Año y medio después de su última aparición en Vigo, el Leonid Sobinov, hizo escala en Sydney durante un crucero con pasajeros australianos. Era el 14 de enero de 1979 y durante una fiesta nocturna de la tripulación a bordo del barco, Liliana se ausentó de la misma aduciendo que se encontraba mal, esquivando el control de los agentes de la KGB que iban a bordo y que no perdían detalle sobre los movimientos de la tripulación para abortar cualquier atisbo de deserción. Una vez en su camarote, Liliana se subió a la cama y se las arregló para saltar al mar, y de ahí a las primeras páginas de la prensa australiana, que rivalizaba de forma encarnizada por entrevistar a la intrépida fugitiva hasta el punto de que ante el acoso mediático y sobre todo, de las autoridades consulares rusas para dar con ella, el periódico local Daily Mirror la escondió en un lugar secreto.

Pronto surgió el debate entre los que opinaban que si Liliana debía haberse puesto a la cola para regularizar su situación o haber sido deportada directamente, como solía hacerse con los tripulantes de buques que desertaban, teniendo en cuenta la larga lista de refugiados asiáticos provenientes de países en guerra, como Camboya y Vietnam, que tenían que esperar largo tiempo. Por su parte, los menos críticos, entre ellos el ministro de Inmigración Michael McKellar, justificaban la rápida acogida de la tripulante alegando que se trataba de una mujer en edad de casarse, en un país en el que los hombres superaban en población a las mujeres. En una semana Liliana había conseguido, primero, el status de refugiada y días más tarde, el de residente. Todo un récord.

La celebridad que adquirió Liliana fue instantánea, y de ello se aprovechó la edición australiana de la revista para adultos Penhouse publicando en sus páginas centrales un posado bajo el título La chica del bikini rojo, sin bikini. Las no siempre dulces mieles del capitalismo llevaron a Liliana a saborear de esta manera su primer gran contrato de 15.000 dólares australianos, unos 9.500 euros al cambio actual. Tras regularizar su situación, Liliana comenzó a ser protagonista del mundo de la farándula, dejándose ver en programas televisivos del corazón. Durante esos primeros meses en su país de acogida, la disidente rusa se enamoró de un fotógrafo del Daily Mirror, casado y con tres hijos, que dejó a su familia para casarse con ella. En ese tiempo se embarcó en nuevos proyectos profesionales como bailarina de discoteca, pinchadiscos e incluso apariciones en las series de la televisión australiana Arcade y Young Doctors. Poco duró el matrimonio, porque en 1984 volvió a los titulares de la prensa sensacionalista al casarse con el magnate inmobiliario Ian Hayson. Pero también este matrimonio naufragó y tras divorciarse de Hayson en 1990, Liliana se trasladó a Londres a la edad de 30 años para vivir una vida alejada del foco mediático. Ahora ya no le hacía falta. Desde entonces, nada ha trascendido sobre esta mujer que un día decidió huir de un trasatlántico rojo, igual que el color de su bikini con el que se haría mundialmente famosa.