La vida en verso a los 96

Su respuesta es digna de la poeta que es, puesto que si se le pregunta por qué cuando aprendió a escribir lo hizo en verso, su mirada se vuelve agua y dice: “Porque me saleu; porque me saleu así” e, inmediatamente después, continúa su presentación recitando de memoria: “Fomos oito irmáns, seis chegamos a maiores; na idade de ir á escola tiña que ir por auga á fonte e ao río a lavar os trapiños”, una estrofa de cosecha propia en la que revela cuál fue su condición en la infancia, y la de tantas otras niñas viguesas, al crecer en una sociedad desigual y con escasas oportunidades de prosperar. Fue al poco tiempo de jubilarse cuando Eduarda Vilas, “Dita”, descubrió una hermosa forma de contar la vida, de expresar todo el río de emociones que llevaba dentro y que se había guardado durante casi 70 años porque apenas sabía un par de reglas básicas de lectura y escritura. La pobreza y miseria que trajeron consigo la posguerra en Vigo le robaron a “Dita” la posibilidad de ir la escuela, pero los cursos de alfabetización impulsados por la concejalía de Igualdad y la Asociación de Vecinos de San Pedro de Sárdoma O Carballo en su momento abrieron para esta vecina de la parroquia una ventana al mundo.

A sus 96 años de edad, “Dita” Vilas se ha transformado en poeta y sus versos no solo recogen su propia voz y vivencias, sino que también constituyen memoria viva de la ciudad olívica. Desde Sárdoma, esta vecina relata cómo “no ano trinta e seis empezou a guerra/ os dous irmáns maiores foron a ela;/ e obrigaron a meu pai a traballar/ en Peinador con pico e pala/ e a tocar na música da Falange/ todo pola patria./ Si se negaba a ir xa o mataban/ como mataron a algúns na porta da súa casa/ por escoitar as noticias que a radio daba (...) No ano trinta e nove acabouse a guerra/ e empezou unha fame negra./ Fun á cola do pan ao forno do Raviso/ao de San Roque e tamén ao do Furolas./ Algún día ao chegar á porta acabábase o pan/ despois de levar unha hora./ No ano corenta e un empezou a ración/ un día había pan e outro non”.

Fueron sus propias compañeras del curso de alfabetización que, viendo los rápidos progresos de “Dita”, la animaron a continuar escribiendo poemas que ahora han sido compilados en un libro editado por la Diputación de Pontevedra, en colaboración con el Concello de Vigo y la entidad vecinal O Carballo. Vivencias es el título que ha dado a su poemario, un canto a su parroquia y a su ciudad, en el que “Dita” acerca a los lectores a las diferentes décadas del pasado siglo a través de una mirada personal, además de dejar constancia de su propia vida; un libro en el que también hay espacio para las reivindicaciones sociales, tal y como puede leerse en los siguientes versos: “Que ten San Pedro de Sárdoma/ que non lle fan carreteras?/ Puxéronlle almacéns/ chatarrerías e cocheiras/ E os pobres dos veciños/ as están pasando negras/ para andar pola parroquia/ sen ter nin unha acera”.

El homenaje más emotivo

En la jornada de ayer, la Asociación de Vecinos de San Pedro de Sárdoma O Carballo y familiares y amigos de Eduarda Vilas quisieron darle una sorpresa celebrando en la parroquia, aprovechando los festejos de San Pedro, un pequeño homenaje que también contó con la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero; la exconcejala de Igualdad, Uxía Blanco, y el edil de Hacienda, Jaime Aneiros.

Durante el transcurso del acto, hicieron un breve repaso por la vida de esta vecina de Sárdoma, señalando que “Dita” nació en el seno de una familia humilde en el año 1927 y que, gracias a los cursos de alfabetización aprendió a escribir y “tanto lle gustou que atoupou o xeito de expresar todo o que levaba dentro, compartindo as súas historias coas súas compañeiras, que foron as que a animaron a continuar escribindo”. Uxía Blanco procedió a la lectura de uno de los poemas que aparece recogido en Vivencias y, mientras la exconcejala de Igualdad lo leía, “Dita” lo recitaba a su lado en voz baja.

Por su parte, Abel Caballero destacó el terrible período de entreguerras en el que vino al mundo Eduarda Vilas e hizo referencia a que “ela mesma contaba que foi quen de empezar no colexio coas amigas, pero que foron tempos duros nos que as nenas non estudaban e os nenos, tan só algúns. Con todas esas dificultades, pero coa súa propia intelixencia natural e o curso de alfabetización, é emocionante poder escoitar falar a Eduarda, e tamén a lectura das páxinas do seu libro, porque non puidendo aprender a ler sendo unha nena, hoxe é capaz de rememorar as súas vivencias coa poesía, o que mostra un carácter e unha capacidade de superación”. El regidor vigués continuó su intervención poniendo en valor que “Dita” Vilas “sexa capaz de, con 96 anos, falar en poesía, unha expresión cultural magnífica”. Asimismo, Abel Caballero puso en valor el trabajo de la Asociación de Vecinos de San Pedro de Sárdoma O Carballo, que inmediatamente después procedió a entregarle a Eduarda Vilas una placa conmemorativa.

Entre aplausos, al finalizar el homenaje, numerosos vecinos y familiares se acercaron a “Dita” para felicitarla, quien se emocionaba al contar alguna anécdota de su juventud, como que “cando era pequena tiña que ir a unha praia moi boa que había en Sanjurjo Badía para recoller area e traer para casa”. Quedan para la historia de la ciudad sus recuerdos en forma de poemas, un tesoro generoso que esta vecina “con gracia para cantarvos na festa” ha podido legar en sus últimos 25 años de vida.