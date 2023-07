Tras varios años nómadas por diferentes ciudades, halló en Vigo el amor y la idiosincrasia viguesa. Sin quererlo y gracias a la gente de este maravilloso enclave (dice él) se vió en la grada de “marcador” animando y sufriendo con el Celta, disfrutando del Castro en sus paseos mañaneros y gozando del mar de esta icónica ría. Lleva en Vigo, por tanto, 8 años. El amor por y de su pareja le hizo sentir lo mismo por esta ciudad hasta tal punto de empadronarse y traer al Casco Vello Alto un pedacito de lo que más quiere de Lalín: la Pastelería Navaza, todo un referente de la repostería gallega.

(Augusto Rodríguez)

Una razzia devastadora de fondos literarios

Ayer realicé una razzia devastadora por los fondos literarios de mis amigos. Venía yo de Camelias y, al pasar por el Paseo de Alfonso ante la editorial Elvira, entré a echar unas parrafadas con el dire, Javier Romero, Arantxa Amatriain y Mila Alonso, y yo les conté cómo habíamos llevado la voz pregrabada de Oroza, allá por los 80, para abrir el desfile de María Moreira ante toda la prensa nacional e internacional en un desfile de moda Cibeles. Como compensación me llevé de sus estantería el “Évame”, las obras completas de Oroza recién horneadas y sabrosas y un hermoso libro-catálogo del “Bueno, carallo, bueno”, el trabajo conjunto del pintor José Freixanes y Alberto Avendaño en poética filia. Luego recalé en las oficinas de mi periódico, donde me esperaba el exquisito libro de mi colega y editora (Cretz) Teresa Zataraín, Bestiarium, el libro que la joven Dulce María Loynaz escribió, ilustrado por Mo Gutiérrez Serna. Luego fui a saludar a Manuel Landeiro a la agencia de comunicación Táktika que gerencia María Landeiro y me dejaron admirado los libros de alto standing diseñados por ellos, alguno solo para siete ejemplares. De allí me traje un bello librillo sobre Mos, encargado por Nidia Arévalo, Un hermoso agasallo. Y, por fin, quedé con el fotógrafo Carlos Rodríguez, que me regaló –no hubo necesidad de expropiárselo– su último hijo, que nació con tres o cuatro kilos de eso y se llama Galicia, paisaxe de futuro poblado de increíbles fotografías.

Con Chaves Cuíñas, sobre un Carlos Oroza inédito

Y ahora escribo flipado, maravillado porque vengo de tomar un café con mi admirado amigo Antonio Manuel Chaves Cuíñas, escritor, poeta, recitador, ilustrador, guardián museístico en mundos como el juguete y siempre un hombre de buen humor probado. Le vi en la conferencia (con lleno) sobre los fundadores del Balneario de Mondariz . Ahora, tras cafetear con él, digo que vengo flipado porque Chaves, que conocía “de profundis” al poeta Carlos Oroza, tiene una documentación sobre él de imposible alcance y está preparando, por otra vía ajena a la de la Asociación Évame Oroza, un libro que va a ser de curiosa lectura por las novedades que aporta. Tengo varias primicias sobre la vida del poeta que no puedo revelar pero dignas de ser leídas. Tiempos duros por Madrid, en el ejército, la idea de ser actor… Un Oroza inédito va a aparecer en fin de año en las páginas de un libro.