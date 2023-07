La comisaría viguesa solo ganará cuatro nuevos policías pese a la alta criminalidad

La comisaría de Vigo-Redondela tendrá a partir de este julio cuatro nuevos policías nacionales de la escala básica, una cifra que los sindicatos consideran “totalmente insuficiente” porque “discrimina” a la ciudad olívica frente a otras urbes que ganarán más efectivos, como es claramente el caso de A Coruña, que contará con 23 nuevos funcionarios. Aunque también este mes se incorporarán a las dependencias viguesas 12 agentes de prácticas de forma temporal para completar su última etapa formativa, valoran que no resuelve el problema dada la alta criminalidad existente. “Deben estar acompañados por veteranos y hay funciones que no pueden hacer, esa no es la solución”, afirman.

Los cuatro policías de la escala básica que empezarán a prestar servicio en Vigo –a los que se unen siete plazas de subinspectores y cuatro más de oficiales– fue la propuesta definitiva realizada tras la presión ejercida por los sindicatos SUP, CEP o JUPOL al salir a la luz, a principios de este 2023, el borrador del Concurso General de Méritos para la provisión de puestos de trabajo en las dependencias que la Policía Nacional tiene en toda España. El borrador inicial, que desato aún más la indignación sindical, contemplaba un único agente. “La cifra de cuatro policías sigue siendo totalmente insuficiente”, afirma rotundo Roberto González, secretario general del SUP en Galicia. Y ello porque resulta “urgente” aumentar la plantilla de efectivos que se dedican a la seguridad ciudadana. “Junto a otros delitos, hay muchas peleas, riñas tumultuarias, altercados... en los que cada vez vemos a más personas con problemas psicológicos o con consumo de alcohol y drogas... En la calle debe haber dotaciones suficientes”, reivindica, refiriendo además a que cada vez hay más agresiones a policías. Es importante también, agrega, reforzar los grupos de investigación de delitos violentos, junto al de la UFAM –competente, entre otras materias, en violencia de género– o el de criminalidad telemática. Desde el sindicato JUPOL Igor Otero, secretario de comunicación para la provincia de Pontevedra, denuncia también que la cifra de nuevos agentes es irrisoria. “No cubre ni las jubilaciones”, afirma, advirtiendo de que los perjudicados finales de la falta de efectivos “son los ciudadanos”. Recuerda que se reunieron con colectivos vecinales y todos coincidieron en mostrar su preocupación por el aumento de la delincuencia. “Debe haber un catálogo actualizado a la realidad de Vigo y de su área metropolitana”, reclama.