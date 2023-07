El Banco de Alimentos perderá al año más de 460.000 kg de comida por la tarjeta monedero

El cambio del sistema de ayudas de la Unión Europea para la alimentación de los más vulnerables hace temblar los cimientos de la Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo, así como del resto de entidades similares a la olívica que trabajan en el resto de España. A partir de 2024, es decir, en solo unos meses, los comestibles que lleven la rúbrica de la UE dejarán de darse en especie: se implantará el uso de tarjetas monedero para que los beneficiarios adquieran directamente lo que necesitan en puntos de venta –supermercados, hipermercados, etc.–. En resumen: prescinde de los intermediarios para que los productos lleguen sin puentes a los usuarios, que son el Banco de Alimentos y las entidades con las que trabaja y Cruz Roja, a la que no le afecta la entrada de las tarjetas monedero en la urbe al no tener “almacén de alimentos”, según indican a este periódico fuentes de la organización.

El presidente de la Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo, Iván Martínez, avanza que la entidad espera esta modificación “con mucho temor”. “Se trata de un cambio importante”, apunta antes de indicar que desconoce si se podrá poner en riesgo la existencia de los Bancos de Alimentos de la provincia con la irrupción de este sistema, que será gestionado por las comunidades autónomas. Lo cierto es que, en la ciudad, los productos que se consiguen con los fondos de la UE suponen entre el 30% y el 40% del total, una cifra que se fue reduciendo en los últimos años en porcentajes considerables. Negro sobre blanco: este año, la comida obtenida con dinero de Europa se traduce en más de 460.000 kilos.

Los Bancos de Alimentos adheridos a la Federación Española de Banco de Alimentos (FESBAL), así como Cruz Roja, son las únicas entidades autorizadas a repartir los alimentos suministrados por el programa del Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas (FEAD). El FEAD establece la compra de alimentos en el mercado a través de un procedimiento de licitación pública y su suministro a los Bancos de Alimentos asociados que los distribuyen de manera gratuita entre las entidades autorizadas que, a su vez, entregan a las personas con menos recursos.

Durante el pasado mes de mayo, el Banco de Alimentos de Vigo distribuyó la primera fase del FEAD, en concreto, 136.170 kilos de productos que trataron de cubrir las necesidades de las ONG y entidades con las que trabaja adheridas a este programa europeo. En esta primera fase del FEAD, repartió productos básicos como arroz, pasta, cacao, conservas, verduras, potitos, tomate frito y legumbres. No recibieron ni leche ni aceite. La segunda fase del FEAD traerá bajo el brazo 325.545 kilos de productos. Los comenzará a recibir en septiembre para su posterior reparto a lo largo de octubre. En 2022, a través de estos fondos, entregó un total de 781.837 kilos, una cantidad sustancialmente menor a la de anteriores años –en concreto, en torno a 200.000 kilos menos–.

Martínez explica que estos productos llegan a los Bancos de Alimentos tras una decisión consensuada entre el Gobierno de España y la Unión Europea a través de un concurso público que establece un techo de precios, por lo que “siempre se obtienen más baratos” que en la venta al por menor –con tarjeta monedero–.

Una opción que se abre: la aportación de financiación adicional por parte de los servicios sociales tanto de comunidades autónomas como ayuntamientos.

El presidente de la Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo señala que el cambio de sistema está relacionado con la voluntad de “dignificar la figura del beneficiario”, que ganaría en independencia y discreción –además, tendría acceso a productos de higiene íntima y otros comestibles que no llegan con tanta frecuencia a la nave de Lavadores del Banco de Alimentos–, pero no cree que se vaya a lograr de esta manera. “Pensamos que no va a funcionar. No se consigue una optimización de los recursos como ahora. Los Bancos de Alimentos tendremos que realizar un esfuerzo enorme para poder suplir lo que van a dejar de recibir los beneficiarios. Para nosotros, es un enorme reto”, manifiesta. Otro miedo: que la tarjeta monedero no llegue a todos los vecinos que se benefician del Banco ni les permita cubrir las mismas necesidades.

Unos 20.000 usuarios

La Fundación Provincial Banco de Alimentos repartió cerca de 2 millones de kilos de comida en 2022, año en el que mejoró la denominada cesta básica con alimentos más saludables. La entidad, con carácter apolítico y aconfesional, atiende a unas 20.000 personas en situación de vulnerabilidad de la provincia, a las que llega por medio de más de centenar y medio de oenegés y entidades homologadas.