“Tocar en una sala pequeñita de pueblo y que vinieran a vernos ya era todo un triunfo”

Haciendo historia desde Parla (Madrid), la banda de punk pop La La Love You cuenta con casi 100 millones de reproducciones en Spotify, si bien el éxito tardó algo más de una década en llegar, y mañana prometen dar una gran fiesta en el Festival TerraCeo.

–En 2020, Premio MTV EMA a Mejor Artista Español y, en diciembre de 2021, Doble Disco de Platino por El Fin del Mundo, ¿os esperabais este pelotazo?

–La verdad es que no, ¿para qué te voy a engañar? Empezamos con la ilusión de unos chavales de instituto que veían como los grupos tocaban en sitios grandes y para nosotros era algo inalcanzable. Estuvimos intentándolo muchos años, tocando durante mucho tiempo, y veíamos que el tiempo pasaba y que el grupo no tenía éxito, entonces lo fuimos dejando casi como un imposible, como un sueño inalcanzable. Así que no, para nada nos esperábamos este bum.

–Tuvo que pasar algo más de una década para que se hiciera justicia.

–Sí, pero la verdad es que para nosotros, que en aquella época estábamos acostumbrados a tocar en salas pequeñas y que tampoco teníamos mucha más ambición, pues tocar en una sala pequeñita de pueblo y que viniera un grupo de 20 personas a vernos ya era todo un éxito, ya era algo increíble. Entonces, cuando después de muchos años de trabajo, después de tantos años tocando, por carambolas de la vida nos llega el éxito, todo lo vivido previamente te permite verlo con un poco más de perspectiva. Que no es fácil llegar a donde hemos llegado nosotros y creo que por eso somos capaces de valorarlo un poco más que otros.

–Vuestra apuesta fue el punk pop, ¿es un estilo que tiene complicado hacerse hueco?

–A lo largo de todos estos años nos han puesto un montón de etiquetas y la verdad es que nosotros no nos sentimos incómodos con ninguna, porque al final la gente tiene una manera de decir lo que eres tú. Para algunos nuestro estilo es demasiado pop, para otros es demasiado guitarrero, pero a nosotros nos gustan y siempre nos han gustado los grupos de punk pop y tenemos muchas referencias de ese estilo. Sí que es verdad que, durante muchos años, este tipo de música no se escuchaba, no había artistas que estuvieran en la escena musical con este estilo y tampoco se daba esa explosión que había con otros géneros. Nosotros, la verdad, es que siempre nos hemos mantenido fieles a este estilo que hacemos y más que nada es porque no sabemos hacer otra cosa; yo creo que los gustos de la gente han ido cambiando con el paso de los años y que, en la actualidad, sí que hay muchas personas a las que les gusta este tipo de música. Por otra parte, también creo que esto sucede porque todos hemos cambiado un poco los hábitos.

–Mañana actuaréis en la ciudad, ¿llevaréis a Vigo al fin del mundo?

–Por supuesto (risas). En Vigo ya hemos estado en numerosas ocasiones, incluso cuando a La La Love You todavía no se le conocía tanto como ahora. Y lo cierto es que nos gustaba mucho venir, y todavía nos gusta. Yo recuerdo, creo que por el 2014, que dimos algún concierto en las salas, en La Iguana Club, y la verdad es que nos encantaba. Es una ciudad a la que siempre nos gusta volver, así que este sábado no esperamos otra cosa que recibir el buen trato de la gente que siempre recibimos y, por nuestra parte, lo que haremos será corresponder al público con la fiesta que son los conciertos de La La Love You.