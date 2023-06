Hoy damos a este espacio el sabor de la palabra. Quienes veis compusieron con su presencia y su verbo en la casa de la Tía Ni de Gaxate un homenaje a la memoria de Antonio Alonso Fontán, “el fistor de Meder,” que se nos fue este año. A la sombra de la música de Cuchús Pimentel, presentó Xesús Alonso Montero (que recitó un poema del homenajeado) y además de ellos ahí veis a Estro Montaña (recitó a Olga Novo), Gonzalo Allegue (a Edgard Lee Master), Paulino Ambrosio, Stella Maris (a Prévert), Alicia Savxe, Francesca da Silva (a Novoneira) y Nieves Loperena.

Homenaje a Antonio Estévez, voz cascada, cascada de voz

La gran familia de COPE Vigo-Pontevedra tiene una cita entrañable, hoy mismo día 30, en el restaurante Casa Fidel del puerto para homenajear a Antonio Estévez, toda una referencia del periodismo deportivo vigués. La cita en un ambiente distendido servirá para despedir a un hombre muy conocido y que atesora casi cuarenta años al frente de la información deportiva de la ciudad, la gran mayoría de ellos en la emisora del micrófono azul. Antonio Estévez recibirá el cariño de quienes han sido sus compañeros de viaje en estos últimos años de ejercicio de la profesión. Allí estarán Belén Zapata, que dirige Cope-Vigo con otras autoridades de la emisora de los obispos; el pater y colega Alberto Cuevas supongo que acudirá no solo para bendecir la mesa; Santi Peón que ahora coge el relevo y la responsabilidad... Antonio, “el de la voz cascada y la cascada de voz”, deja las ondas para disfrutar del resto de su vida junto a su familia con su esposa, la inolvidable baloncestista Juana Igelmo. !Júbilo, por fin Antonio en el Centenario de nuestro Celta!

De padrino en Mayeusis

Soy ahijado de una dama de cien menos uno que ayer fui a visitar a Baiona, y padrino entre otros, de una bella mujer, María Comesaña, que “tengo” en Asturias con su marido. Hay una viguesa que dejó honda huella laboral en la ciudad, Carmen Alcántara, “Mucha”, que durante casi medio siglo llevó las riendas de nuestro teatro principal, hoy llamado Afundación pero García Barbón en su nacimiento, que siempre me llamó “padrino”. Pero nunca fui padrino de una promoción de Conservatorio, y ese grado adquiriré hoy en un acto en la Fundación Mayeusis con un curso que acaba ahora. ¡¡Vaya orgullo apadrinar la música con el fundador Felipe Estévez o Luis Rivas, director de ese Conservatorio Mayeusis que he visto nacer y crecer, de testigos, y vaya responsabilidad sería tutelar el futuro de cada uno de los nuevos músicos, menos mal que es simbólica y no me lo exigen!!

De paseo, entre Baiona y Vigo

Dije que estuve en Baiona visitando a una dama y madrina, Amalia, a punto de cumplir los cien enhiesta como un ciprés. Muy cerca vive Adolfo Rego, que cumplió hace meses los 100 casi tapado por sus incontables libros y no sé si presentarlos. En Baiona vi pasear a Mancho Pereiro, que cumplió 90 tacos y mañana tiene un bautizo que desvelaré el sábado. Vuelto a Vigo me encontré en La Tagliatella a la peluquera Mara Costas, que hacía de abuela y venia de la inauguración en SVT (Sirvent) de la expo Masters Series, de Amaya González, de la que hablaremos en breve. Hubo lleno. Y lleno hubo también en el museo Marco anteayer, con la presentación del precioso libro de cuentos del pintor Din Matamoro, El viento ese día, al que encontré después en La Comidilla cenando con amigos.