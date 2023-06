La jueza accede a tomar una muestra de ADN al exnovio de Déborah para su análisis

El ADN vuelve a girar en torno al caso Déborah. La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tui ha accedido a que se tome una muestra genética al exnovio de Déborah, el único investigado en la causa judicial por la desaparición y muerte de la joven viguesa hace ya más de dos décadas. La instructora ha emitido una providencia en la que ordena esta diligencia, que fue solicitada por el equipo legal de la familia de la víctima de cara a que se compare con vestigios hallados en o junto al cadáver, especialmente con un pelo encontrado en el cuerpo. El investigado no se opuso a aportar la muestra biológica, algo que para preservar todas las garantías materializará –aún no se le puso fecha a la diligencia– un médico forense del Imelga en presencia del letrado de la Administración de Justicia. Frente a la aceptación de esta prueba, la jueza deniega otras también interesadas en las últimas semanas: la declaración en sede judicial del criminólogo Óscar Tarruella y la pericial conjunta de todos los expertos que analizaron el disco duro del ordenador de la víctima, ambas pedidas por la acusación particular, y la comparecencia del autor de una contrapericial al informe elaborado por la lingüista forense Sheila Queralt, esta última instada por la defensa.

Será la tercera vez que el exnovio de Déborah –que adquirió la condición de investigado judicial en el arranque del pasado 2022 y que negó su implicación en los hechos en su comparecencia ante la magistrada– aporte su ADN en el marco de este caso que el pasado 30 de abril cumplió 21 años. A este vigués se le extrajo una muestra genética el 9 de mayo de 2002 –un día antes del hallazgo del cadáver de Déborah, cuando llevaba ya nueve días desaparecida– con motivo de su comparecencia ante la Policía Nacional en calidad de testigo y se le volvió a recoger otra en 2010 en el marco de la fase de las pesquisas que se bautizó con el nombre de Operación Arcano. Los abogados de la familia de la joven pidieron que se vuelva a hacer ahora porque la primera extracción “no está documentada” y la segunda “de manera sorprendente no se envió a analizar”. De hecho, en 2010 también se tomaron muestras de ADN al padre y a dos amigos del investigado que, en esos casos, sí constan correctamente remitidas. Un pelo en el cadáver El objetivo es que se compare la evidencia genética del exnovio con vestigios hallados en el cadáver de la víctima, especialmente con un pelo del que se logró extraer material genético. También había ADN en una cuerda que estaba bajo el cuerpo, pero en este caso no se logró secuenciar o al menos no del todo. En cuanto al semen que también apareció, y sobre el que ya se determinó que no había coincidencia biológica con el investigado, tanto la familia como la Policía Nacional consideran que fue una pista falsa que no arrojará luz en torno a la autoría de los hechos. A la espera de lo que aporte esta diligencia, la última practicada hasta la fecha fue la comparecencia del médico forense y criminólogo que determinó que la muerte de la joven fue de etiología homicida. También se recibió recientemente el informe de la Guardia Civil que descarta que el disco duro de Déborah fuese manipulado.