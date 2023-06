“La profe luchando también esta enseñando” o “Mi vocación no paga mis facturas” son algunos de los lemas que se podían leer en las las pancartas con las que un grupo de educadoras de escuelas infantiles privadas protestaban ayer ante la de San Paio –popularmente conocida como la Gota de Leche– para reclamar un convenio “digno” y salarios “justos”. Estaban apoyando y visibilizando a las que trabaajadores que no podían secundar la huelga convocada ayer por los “mínimos abusivos” fijados por la Xunta para aquellas dependientes del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar –concesiones de gestión privada–. Mientras tanto, muchas de sus compañeras iban camino de Santiago, donde se celebró la única manifestación de esta jornada de protesta en toda Galicia. El seguimiento obligó a cerrar sus puertas a alrededor de dos tercios de los 25 centros privados de la ciudad, según datos facilitados por la Vicepresidencia de la Asociación Galega de Escolas Infantís (Agadei).

Los sindicatos que convocaron el paro SNEP, CIG, CC OO, UGT y USO explican que ya llevan más de un año de negociaciones con la patronal sin “un mínimo avance”. Denuncian que los sueldos están “por debajo del Salario Minímo Interprofesional”, por lo que exigen “regularizar” y “dignificar” las tablas salariales “cuanto antes”.

Patricia Pereira, de SNEP, asegura que los empresarios no solo no acceden a devolver poder adquisitivo a las educadoras, sino que plantean retirarles otros derechos de los que disfrutan, como los diez días de descanso con los que cuentan a mayores de las vacaciones. Señala también que quieren eliminar el cómputo semanal de 38 horas para pasar a contabilizarlas de forma anual –1.600– y poder así distribuirlas de forma diferente en función de las necesidades.

Los sindicatos prevén una nueva convocatoria de la mesa de negociación el 7 de julio. Si no hay avances, anuncian nuevas movilizaciones al inicio del nuevo curso.

En los centros dependientes del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, con los mínimos fijados, el paro no tuvo repercusión para las familias. De hecho, algunos padres se enteraban en la puerta de la huelga. Tamara Álvarez Cerviño, madre de un alumno en San Paio, sí conocía la convocatoria y habían preguntado si les afectaría. “Notar no se nota porque están todas las profes. Es normal que muchos padres no lo sepan siquiera”, señala.

Aunque no tienen por qué anunciar si acudirán a la huelga, en muchas escuelas ya habían informado de esta posibilidad con antelación para que las familias buscaran un plan B. Y para una buena parte de ellas este pasa por los abuelos. Como Alberto López, que ayer pasaba la mañana con su nieto Xoel, de tres años, en el parque de Navia. “¿Quienes no tienen abuelos qué hacen? Aparte de económico, es un problema social”, plantea este abuelo al que sus hijos necesitan usar como “comodín” en estas situaciones. “No es que nos desagrade, lo haces con cariño, pero te priva de hacer tu vida”, expone. A pocos metros está Pilar Figueirido con su bisnieta Abril de 2 años. Cuenta que ya suele quedarse con ella los fines de semana, porque sus padres trabajan. Y si no es un nieto, “es otro”. A ella le gusta. “Los niños te activan”.