La vacunación es un perfecto barómetro para pulsar la actividad viajera de un territorio. Tras el parón por la pandemia del COVID-19, en el sur de la provincia de Pontevedra, el año pasado ha sido el de la recuperación de los viajes a destinos lejanos. Así lo han percibido en las dos consultas del viajero que han vuelto a abrir en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), así como en el Centro de Vacunación Internacional de Sanidad Exterior en la ciudad. Y este año siguen subiendo. De hecho, en el segundo calculan que cerrarán en niveles de 2019. En la primera perciben que, si bien la gente ya no tiene miedo a volar a zonas exóticas, la subida de precios les frena.

El Chuvi puso el año pasado 1.855 vacunas a 1.213 viajeros. Es el triple que en 2021 –cuando inocularon 583 a 432 personas–, pero aún está lejos de las 2.900 dosis de 2019. La médica preventivista Susana Alonso percibe que este año el ritmo sigue subiendo, aunque probablemente no lo suficiente para igualar cifras de hace cuatro años. De enero a mayo, la época de menor demanda, pincharon 796 a 639 viajeros. “Los viajes han subido mucho de precio y la crisis ha mermado la capacidad económica de la gente”, observa.

En la estación marítima, Sanidad Exterior inmunizó el año pasado a unas tres mil personas, un 66% más que en 2020 y 2021. Su nivel habitual antes de la pandemia era de unos 4.500, una cifra que la médica Begoña Álvarez considera que igual recuperan este año al ritmo al que van –unas dos mil en el primer semestre–. “En otros territorios españoles lo van a superar”, cuenta. De hecho, en otras comunidades autónomas hay demoras de muchas semanas para esta atención, por lo que turistas de Madrid, Cataluña u otras regiones aprovechan que visitan la ciudad para solicitar cita en Vigo. La dan de un día para otro. Llegan, sobre todo, demandando las de la fiebre amarilla, la meningitis tetravalente o la encefalitis centroeuropea, que transmite una garrapata –para zonas rurales de Alemania, Austria, Eslovaquia, Chequia, Repúblicas bálticas, Polonia…–.

Sin espera

En el Cunqueiro y el Meixoeiro procuran mantener la espera en una semana, desdoblando consultas o aprovechando huecos de otras. El objetivo es que ningún viajero se vaya sin la protección que necesita ni sin los consejos para prevenir, sobre todo, las enfermedades frente a las que no hay vacuna.

En ambos sitios, el 60% de los que acuden a vacunarse viajan al extranjero por ocio. La doctora Alonso señala que el principal destino de los que necesitan los pinchazos es el sudeste asiático: Vietnam, Camboya, Indonesia –Bali es el destino de moda en lunas de miel–, Tailandia, Malasia... Los vuelos directos desde Santiago a Egipto también han disparado los turistas a este país. En África, son Kenia y Tanzania los principales destinos. Por trabajo, destacan las Seychelles y Mozambique o Namibia. Lo que esta preventivista ha dejado habitualmente son inmigrantes que regresen a sus países a ver a sus familiares.

En Sanidad exterior, un 5% de sus usuarios son fuerzas y cuerpos de seguridad la Brilat, tripulantes de Juan Sebastián el Cano...) y otro 5% son cooperativistas, investigadores o deportistas. El 30% acuden por otros motivos laborales. La vinculación de este centro –uno de los dos que Sanidad Exterior tiene en Galicia– al mar viene ya de los años 70, cuando vacunaba a emigrantes que partían hacia América. Los trabajadores que ahora inmuniza son, principalmente, marineros y profesionales del naval.

Consejos

El equipo que forman las doctoras Álvarez y María Núñez, con los enfermeros Ana, Elena y Braulio, también ofrece consejos para evitar las picaduras de mosquitos, uno de los principales vectores de contagio de las enfermedades preocupantes.

De hecho, la doctora Alonso destaca que el consejo médico es casi tan importante como las vacunas, porque hay enfermedades que no se pueden prevenir con estos pinchazos. Les aconsejan usar repelentes o dejar puesto el aire acondicionado por las noches para evitar las picaduras de mosquitos. Si comen en puestos callejeros, que vayan a los que tienen mucha clientela, aunque tengan que esperar; tendrán más rotación del producto y estará en mejores condiciones. La bebida, embotellada o hervida.

El perfil del que acude a las consultas del viajero del Chuvi es muy variado. Aunque lo predominante son las parejas, tienen personas solas, familias con niños y grupos grandes, con gente de todas las edades. Para desplazamientos largos, la doctora Alonso les recomienda acudir con una anticipación de, al menos, dos meses. Por ejemplo, por la epidemia de dengue que se vive en países como Perú. El sistema público aún no ha aprobado la financiación de una vacuna que acaba de salir al mercado, pero el viajero puede adquirirla en la farmacia para que se la pongan en el hospital. Son dos dosis con tres meses de diferencia. También es bueno para evitar problemas con los desabastecimientos. En estos momentos, el principal problema en el Chuvi es para conseguir dosis frente a la fiebre amarilla. “Tenemos que hacer muy bien los cálculos y ajustarla a las indicaciones”, cuenta la médico.

Las más habituales

El año pasado pusieron 29 dosis frente al cólera; 56 para la encefalitis japonesa; 7 de encefalitis centroeuropea; 196 de fiebre amarilla; 464 de fiebre tifoidea –35 de la inyectable–; 599 de la hepatitis A; 41 de hepatitis B; 112 de hepatitis A+B; 67 de meningitis tetravalente –para los países del cinturón centroafricano, principalmente, para cooperantes–; 19 neumococo; 51 de polio inyectable; 8 de rabia; 14 de tétanos y difteria; 13 tétano,difteria y tosferina.

Para la malaria no se usa vacuna, sino un tratamiento profiláctico que puede tener efectos secundarios, por lo que se analiza muy bien por qué zonas va a estar el viajero. Si no salen de los circuitos turísticos, en principio, no sería necesario. El año pasado dieron consejos y pastillas a 186 viajeros –este año, van 71–.

Otra de las cuestiones que advierte la doctora Alonso es que hay algunas vacunas por las que es necesario pagar unas tasas para emitir un certificado de vacunación internacional.