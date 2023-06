La junta viguesa recibe las primeras 50 peticiones para evitar las mesas electorales

En la Junta Electoral de Zona de Vigo la actividad empieza a ser frenética. Los teléfonos no dejan de sonar y muchos otros ciudadanos optan por ir allí presencialmente. Este lunes 26 de junio se realizó en el salón plenario del Concello el sorteo para designar a los presidentes, vocales y suplentes de las mesas electorales de cara a los comicios del 23-J. Y aunque el proceso de notificación aún concluye hoy, no son pocos los que recibieron la comunicación y han empezado a presentar excusas para evitar ocupar estos cargos. Entre el martes y ayer ya se recibieron más de 50 peticiones y, como era previsible por la época veraniega con la que coincide la jornada electoral, uno de los motivos que se está alegando es el de tener un viaje de ocio que coincide con ese domingo.

“Sí, ya hay peticiones relacionadas con viajes”, confirman fuentes de la junta electoral viguesa, ubicada en la Ciudad de la Justicia y que, junto a las excusas del municipio olívico, resuelve las de Redondela, Pazos de Borbén, Baiona, Gondomar y Nigrán. Precisamente, en estas elecciones generales se hizo una excepción a la norma general en relación con los desplazamientos vacacionales, dictaminando la Junta Electoral Central que la contratación de un viaje con anterioridad al día de la convocatoria de los comicios –30 de mayo– es causa que exime de estar en la mesa electoral, “siempre que se asegure la integración plena de las mesas y que se acredite documentalmente la debida antelación del contrato así como el perjuicio económico o trastorno grave alegados”.

En el caso de las excusas recibidas en Vigo durante estos primeros días en las que se expone este motivo, algunas ya han sido aceptadas al cumplirse los requisitos y varios casos más están “pendientes de justificación” porque en la documental inicialmente aportada por los ciudadanos “no consta la fecha de contratación” del desplazamiento.

Otras recientes elecciones

Por el momento, en estos primeros días en la junta viguesa no perciben una avalancha mayor de excusas que las recibidas, en el mismo período, para las recientes elecciones municipales de mayo. “Aún acabamos de empezar, pero por ahora no notamos gran diferencia”, afirman, recordando que en esa anterior convocatoria, a lo largo del plazo legal que se da a los ciudadanos para presentar sus alegatos, llegaron a registrar más de un millar de peticiones para no estar en mesas electorales. ¿Habrá más en esta ocasión al ser las votaciones en pleno período veraniego? “No lo sabemos, a ver qué ocurre durante estos próximos días”, indican.

Sobre otras causas a mayores de los viajes de ocio alegadas en las excusas ya recibidas se han encontrado con diferentes supuestos contemplados legalmente para librarse de ser presidente, vocal o suplente. “Casos de madres lactantes, de personas con discapacidad o de profesionales que en la jornada electoral prestan servicios esenciales, como policías”, explican.

Casos que se valoran

Hay casos claros que responden a criterios objetivos. “Ser mayor de 65 años te exime de estar en la mesa electoral, no tiene vuelta de hoja”, ejemplifican. Otros, sin embargo, son más “valorativos”. “Tener tu residencia habitual fuera de la comunidad autónoma es una causa recogida. ¿Pero qué ocurre si vives en Viveiro, te designan para una mesa en Vigo y no tienes coche ni transporte público que te permita estar? Es un supuesto que también debe aceptarse”, concluyen.